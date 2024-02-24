트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1340 1...133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:01 #13391 파르하트 구자이로프 : 솔직히 말해서, 나는 당신의 다음 게시물이 "첫 번째 결과가 있습니다...."가 되기를 희망하고 있습니다. 당신의 모든 연구는 적어도 어떻게든 실제 영역에 적용되었습니다. 그렇지 않다면 아마도 모든 작업이 순간은 아무데도 가지 않는거야? 이상한 추론 - 아직 계획한 것을 하지 않았기 때문에 거래에 베팅하기에는 너무 이르다. 이제 나는 새해 식물 표본관과 함께 실생활에서 예측자를 실행하고 벌레를 잡고 정보를 수집합니다. 그런 다음 CatBoost 의 모델을 소량으로 넣을 것입니다. 실제 데이터에 대한 작업의 정확성과 속도를 확인해야 합니다. 글쎄요, 테스트 샘플에서 2018년의 이익이 최소 10,000이면 모델 조합이 가능할 것입니다. 그러면 일반 로트로 실제 돈에 베팅할 것입니다. 항상 보증금을 빼낼 시간이 있습니다. 개발 및 디버깅은 빠른 비즈니스가 아닙니다. 코딩 도움말 HAMA PAD - 간단한 나에게서 예측 Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:05 #13392 막심 드미트리예프스키 : 예, 파이썬에서 이것은 쓰레기를 겪는 것보다 3줄로 수행됩니다)) 모델을 json에 저장하고 mql로 구문 분석할 수 있습니다. 추가 파일이 없는 기성 봇이 있습니다. 글쎄요, 물론 3줄로 검색이 되긴 합니다만... 모델을 저장할 수 있지만 문제는 모델이 아니라 인터프리터에 있습니다. 그리고 7개의 파일로 분할하여 명령을 순차적으로 실행하는 대신 프로세스 속도를 높입니다. Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:08 #13393 막심 드미트리예프스키 : 저것들. 통역사 내부에 물음표 또는 무엇입니까? 통역사 안에 뭐가 들어 있는지 모르겠어 - 쓰고 말할 수 있어 보여? 파이썬 형태의 래퍼 없이 직접 모델을 생성하는 방법을 제안합니다. Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:14 #13394 막심 드미트리예프스키 : 느리고 울퉁불퉁한 길, 알몸 모델은 사용하기 위한 것입니다. comme il faut가 아닌 python을 통해서만 탐색하십시오. 내 버전은 모델의 병렬 적용을 포함하여 Python보다 빠를 것이라고 생각합니다. 확인하려는 것입니다. 이것은 모델을 생성하는 데 필요하며, 별도의 모델을 선택하려면 python, R 또는 MT5를 포함한 다른 도구를 사용할 수 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:18 #13395 막심 드미트리예프스키 : 좋은 설명과 함께 소스 코드와 작동 원리를 정상적으로 배치하십시오. 그래서 아마도 누군가가 관심을 갖고 블랙박스와 상호작용하지 않을 것입니다. 글쎄요, 프로그래머 뿐만 아니라 ML을 해보고 싶은데 어떻게 접근해야 할지 모르는 분들에게도 이 스크립트가 도움이 될 거라 생각합니다. 내 생각에 프로그래머는 코드에 대처할 것입니다. 내 것이 아닌 테이블 작업을 제외하고는 거기에는 똑똑한 것이 없는 것 같습니다. Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:26 #13396 막심 드미트리예프스키 : 네 그냥 읽어보세요.. 여기서 프로그래머는 Reshetov의 공개 코드에서 그것을 알아낼 수 없었고, 일부 모호한 비정형화된 아이디어를 탐구하는 것은 고사했습니다. 환상은 충분하지 않다 저것들. 당신은 본질적으로 아무 것도 하지 않았고, 당신의 환상에 따라 처음부터 모든 것을 시작하자고 제안하고 있습니다. 저는 개인적으로 여러분에게 아무것도 제공하지 않지만 관심있는 분들에게 기회를 제공합니다. 개인적으로 나는 이 행동에 대해 아무 것도 하지 않았습니다. 의심의 여지가 없습니다. 특히 코드에 관심이 있는 분들을 위해 클래스 작성자에게 클래스 자체 없이 클래스의 기능이 포함된 코드를 게시할 수 있는 권한을 요청했는데 그가 괜찮다면 게시하겠습니다. 누군가가 클래스 기능을 다시 만들고 스크립트를 공개적으로 사용할 수 있을 것입니다. Andrei01 2019.02.15 08:49 #13397 막심 드미트리예프스키 : 추상화의 정점은 수식과 추상적인 개념이지, 특정한 몽상가의 머리 속에 있는 죽이 아니다. 확실히 그런 방식은 아닙니다. 상단은 공식이 아닌 다차원 이미지이며, 더욱이 추상적이고 이 개념의 세계에서 찢어지지 않습니다. 그러나 뇌가 그러한 정신적 이미지로 작동할 수 있으려면 빛 에너지가 필요합니다. 빛 에너지가 없으면 퇴화되고 공식에 빠져들 것입니다. Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:54 #13398 시작 정보를 추가하고 해당 게시물 에 파일을 업데이트했습니다. Andrei01 2019.02.15 09:07 #13399 막심 드미트리예프스키 : 알았어, 모자 나는 암흑 에너지를 알고 빛 에너지에 대해 들어 본 적이 없습니다 양자 수준을 둘러싼 세계의 구조. 어디에 있는지 모르시는 분들을 위해) Andrei01 2019.02.15 09:14 #13400 막심 드미트리예프스키 : 음, e .. 당신의 왼쪽, 시작되었습니다 암흑 에너지는 항상 이것의 쐐기입니다. 1...133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
솔직히 말해서, 나는 당신의 다음 게시물이 "첫 번째 결과가 있습니다...."가 되기를 희망하고 있습니다. 당신의 모든 연구는 적어도 어떻게든 실제 영역에 적용되었습니다. 그렇지 않다면 아마도 모든 작업이 순간은 아무데도 가지 않는거야?
이상한 추론 - 아직 계획한 것을 하지 않았기 때문에 거래에 베팅하기에는 너무 이르다. 이제 나는 새해 식물 표본관과 함께 실생활에서 예측자를 실행하고 벌레를 잡고 정보를 수집합니다. 그런 다음 CatBoost 의 모델을 소량으로 넣을 것입니다. 실제 데이터에 대한 작업의 정확성과 속도를 확인해야 합니다. 글쎄요, 테스트 샘플에서 2018년의 이익이 최소 10,000이면 모델 조합이 가능할 것입니다. 그러면 일반 로트로 실제 돈에 베팅할 것입니다. 항상 보증금을 빼낼 시간이 있습니다. 개발 및 디버깅은 빠른 비즈니스가 아닙니다.
예, 파이썬에서 이것은 쓰레기를 겪는 것보다 3줄로 수행됩니다))
모델을 json에 저장하고 mql로 구문 분석할 수 있습니다. 추가 파일이 없는 기성 봇이 있습니다.
글쎄요, 물론 3줄로 검색이 되긴 합니다만...
모델을 저장할 수 있지만 문제는 모델이 아니라 인터프리터에 있습니다.그리고 7개의 파일로 분할하여 명령을 순차적으로 실행하는 대신 프로세스 속도를 높입니다.
저것들. 통역사 내부에 물음표 또는 무엇입니까?
통역사 안에 뭐가 들어 있는지 모르겠어 - 쓰고 말할 수 있어 보여?
파이썬 형태의 래퍼 없이 직접 모델을 생성하는 방법을 제안합니다.
느리고 울퉁불퉁한 길, 알몸 모델은 사용하기 위한 것입니다.
comme il faut가 아닌 python을 통해서만 탐색하십시오.
내 버전은 모델의 병렬 적용을 포함하여 Python보다 빠를 것이라고 생각합니다. 확인하려는 것입니다.
이것은 모델을 생성하는 데 필요하며, 별도의 모델을 선택하려면 python, R 또는 MT5를 포함한 다른 도구를 사용할 수 있습니다.
좋은 설명과 함께 소스 코드와 작동 원리를 정상적으로 배치하십시오.
그래서 아마도 누군가가 관심을 갖고 블랙박스와 상호작용하지 않을 것입니다.
글쎄요, 프로그래머 뿐만 아니라 ML을 해보고 싶은데 어떻게 접근해야 할지 모르는 분들에게도 이 스크립트가 도움이 될 거라 생각합니다.
내 생각에 프로그래머는 코드에 대처할 것입니다. 내 것이 아닌 테이블 작업을 제외하고는 거기에는 똑똑한 것이 없는 것 같습니다.
네 그냥 읽어보세요..
여기서 프로그래머는 Reshetov의 공개 코드에서 그것을 알아낼 수 없었고, 일부 모호한 비정형화된 아이디어를 탐구하는 것은 고사했습니다.
환상은 충분하지 않다
저것들. 당신은 본질적으로 아무 것도 하지 않았고, 당신의 환상에 따라 처음부터 모든 것을 시작하자고 제안하고 있습니다.
저는 개인적으로 여러분에게 아무것도 제공하지 않지만 관심있는 분들에게 기회를 제공합니다.
개인적으로 나는 이 행동에 대해 아무 것도 하지 않았습니다. 의심의 여지가 없습니다.특히 코드에 관심이 있는 분들을 위해 클래스 작성자에게 클래스 자체 없이 클래스의 기능이 포함된 코드를 게시할 수 있는 권한을 요청했는데 그가 괜찮다면 게시하겠습니다. 누군가가 클래스 기능을 다시 만들고 스크립트를 공개적으로 사용할 수 있을 것입니다.
막심 드미트리예프스키 :
추상화의 정점은 수식과 추상적인 개념이지, 특정한 몽상가의 머리 속에 있는 죽이 아니다.
확실히 그런 방식은 아닙니다. 상단은 공식이 아닌 다차원 이미지이며, 더욱이 추상적이고 이 개념의 세계에서 찢어지지 않습니다.
그러나 뇌가 그러한 정신적 이미지로 작동할 수 있으려면 빛 에너지가 필요합니다. 빛 에너지가 없으면 퇴화되고 공식에 빠져들 것입니다.
알았어, 모자
나는 암흑 에너지를 알고 빛 에너지에 대해 들어 본 적이 없습니다
양자 수준을 둘러싼 세계의 구조. 어디에 있는지 모르시는 분들을 위해)
음, e .. 당신의 왼쪽, 시작되었습니다