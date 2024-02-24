트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1336

막심 드미트리예프스키 :

나는 생각을 이해하지 못했다 .. 정신적으로 그래프를 장소에 재정렬하면 모든 것이 잘 될 것입니다.

테스터에서 항상 그래픽을 되감기에는 너무 게으르므로 차이가 없으며 3 년 전 언젠가 거기가 아니라 최신 정보를 배우는 것이 더 좋습니다.

사실 미래 가격과 현재 가격 사이의 연결은 논리적으로 모든 거래가 현재 가격 을 기반으로 계획된다는 사실을 통해 수행되며, 이는 차례로 미래 가격에 영향을 미칩니다. 인수-함수 관계는 그 반대가 아니라 왼쪽에서 오른쪽으로 진행됩니다.
 
알렉세이 비아즈미킨 :

왜요? 비율뿐만 아니라 근거도 흥미롭습니다.

위에 답변
 
막심 드미트리예프스키 :

아니요, Markov 프로세스가 있습니다. 솔루션은 현재 상태에만 의존합니다. 예를 들어 고전적인 q-learning에서와 같이 이 형식으로 학습할 때는 계획이 없습니다.

그러면 테스터에서 배울 것이 없습니다 - 단지 실시간으로 :)

테스터를 사용하는 경우 한 번에 모든 작업을 수행하십시오.

 
이반 네그레쉬니 :
차트에 따르면 그는 단기 거래가 있습니다. 변경해도 아무 것도 변경되지 않습니다. 더 좋은 이유는 최신 데이터로 훈련하는 경우 실제보다 오래 전에 훈련할 때보다 실제가 더 나을 가능성이 높습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

벌써 증권거래소에서 조금 쫓기고 있는데, 기분이..

글쎄, 아마도 에이전트가 자신의 행동으로 유리에서 프로세스에 어떻게 든 영향을 줄 수있는 증권 거래소와 여기 외환에서 영향이없고 Markov로 간주하십시오 ...
 
막심 드미트리예프스키 :

다음은 시장뿐만 아니라 전 세계를 정복할 인공 지능을 갖춘 봇의 가장 독특한 개발입니다.

나폴레옹 계획. 나폴레옹이 Fr.를 졸업했다는 것을 상기시켜 드리겠습니다. 세인트 헬레나.

 
유리 아사울렌코 :

모든 사람은 어딘가에 끝납니다.
 
막심 드미트리예프스키 :

이것은 당신을 위한 자전거이지만 다른 사람들을 위한 커널화 된 SVM("Reshetov Vector Machine"에 대해)

나는 그것이 " 커널화 "되었는지 의심하고, 그 출력은 선형이고 어리석게 초평면이며 SVM이 아닌 것 같습니다. 개인적으로 Yura가 사라지기 전에 사이버 포럼에 게시한 Java 코드를 자세히 분석하지 않았지만 한 친숙한 "성배 작성자" 주문 시 고객을 위해 이 코드를 분석하여 무언가를 수정했고 선형 모델의 계수에 대한 어리석은 검색이 있었다고 말했습니다. 유전학 또는 어닐링과 같은 일종의 사용자 정의 확률적 검색 결과는 벡터입니다. 선형 계수의 요컨대 이 걸작의 고급 버전:

AI - MetaTrader 4 전문가

double  perceptron() 
  {
    double  w1 = x1 -  100 ;
    double  w2 = x2 -  100 ;
    double  w3 = x3 -  100 ;
    double  w4 = x4 -  100 ;
    double  a1 =  iAC ( Symbol (),  0 0 );
    double  a2 =  iAC ( Symbol (),  0 7 );
    double  a3 =  iAC ( Symbol (),  0 14 );
    double  a4 =  iAC ( Symbol (),  0 21 );
    return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
  }

계수만 MT 옵티마이저가 아니라 자체 기술로 검색됩니다.

 
나는 1에서 200까지의 모델, 시드 처리를 마쳤습니다. 샘플은 훈련용으로 교체되어 검증용이 되었으며 그 반대도 마찬가지입니다. 테이블에 논리를 저장했습니다. 10%였던 곳은 90%가 되었고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이것은 샘플의 반전 때문입니다.

균형 평가 결과 표



측정항목이 있는 표




독립 표본에 대한 선택 기준을 충족하는 모델 수가 표시된 표




세 가지 샘플 모두에서 선택 기준과 일치하는 모델 수가 표시된 표



몇 가지 모델이 선택되었습니다. 왜 이런 일이 발생했는지 명확하지 않습니다. 이에 대해 생각해 볼 필요가 있습니다.

모델 그래프


60%

70%

여기서 어떤 결론을 내릴 수 있습니까? 샘플 비율은 다시 30%로 밝혀졌습니다(이전 샘플은 70%였지만 교체되었습니다!). 그래프는 언뜻 보기에는 더 많은 차이가 있지만 더 큰 비율의 완성도를 다루기에는 효율적인 병렬 실행에 충분하지 않습니다(회상).

 

분리가 0.55로 강화되었지만 이것이 마지막 실험과 끝에서 두 번째 실험의 두 모델을 결합하는 방법입니다. 모델 중 하나에 신호가 있으면 원칙에 따라 진입하면 시장에 진입합니다.


