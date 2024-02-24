트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 564 1...557558559560561562563564565566567568569570571...3399 새 코멘트 forexman77 2018.01.11 21:12 #5631 여기 내가 생각한 것이 있습니다. 모든 종류의 네트워크에는 많은 구현이 있지만 모든 공식은 복잡합니다. 누군가 "해독"할 수 있다면 µl로 인코딩할 수 있습니다. 그러면 다양한 방법을 느낄 수 있습니다. 이 제안이 마음에 드십니까? 아니면 내가 직접 연구하고 아무에게도 보여주지 않을 것입니다) Yuriy Asaulenko 2018.01.11 21:23 #5632 forexman77 : 여기 내가 생각한 것이 있습니다. 모든 종류의 네트워크에는 많은 구현이 있지만 모든 종류의 복잡한 공식이 있습니다. 누군가 "해독"할 수 있다면 µl로 인코딩할 수 있습니다. 그러면 다양한 방법을 느낄 수 있습니다. 이 제안이 마음에 드십니까? 아니면 내가 직접 연구하고 아무에게도 보여주지 않을 것입니다) 아니, 그런 제안.) NS를 사용하기 위해 이미 작성된 소프트웨어가 많이 있습니다. 거기에서 시스템을 디버그하고 API를 통해 MQL에 연결합니다. MQL은 데이터를 제공하고 기능을 거래하는 데 필요합니다. 그리고 아무것도 쓸 필요가 없습니다. Aleksey Terentev 2018.01.11 21:29 #5633 유리 아사울렌코 : 아니, 그런 제안.) NS를 사용하기 위해 이미 작성된 소프트웨어가 많이 있습니다. 거기에서 시스템을 디버그하고 API를 통해 MQL에 연결합니다. MQL은 데이터를 제공하고 기능을 거래하는 데 필요합니다. 그리고 아무것도 쓸 필요가 없습니다. +1 forexman77 2018.01.11 21:31 #5634 유리 아사울렌코 : 아니, 그런 제안.) NS를 사용하기 위해 이미 작성된 소프트웨어가 많이 있습니다. 거기에서 시스템을 디버그하고 API를 통해 MQL에 연결합니다. MQL은 데이터를 제공하고 기능을 거래하는 데 필요합니다. 그리고 아무것도 쓸 필요가 없습니다. 당신은 이미 이것을 말했습니다. 글쎄, 나는 다른 사람의 코드를 신뢰하는 데 익숙하지 않습니다. 갑자기 오류가 있거나 전혀 옳지 않습니다. 당신은 여전히 당신이 테스트하고 있는 것과 그 의미를 이해해야 할 필요가 있는 것 같습니다. 일반적으로 나의 탈출구는 Python이나 R을 배우고 이해하기 위해 라이브러리에 있는 것을 보는 것입니다. 그건 그렇고, 미래에 대한 Krivulin 신경망이 없으면 당신보다 훨씬 나쁘지 않은 것으로 나타났습니다. [삭제] 2018.01.11 21:35 #5635 유리 아사울렌코 : 그건 그렇고, 나는 크게 당신 덕분에 왔습니다. 내가 처음 시작할 때 Reshetov의 기사에 대한 링크를 제공한 것은 당신이었습니다. 이 기사는 일반적으로 적용의 예가 아니라 말을 어디에서 이용할 수 있는지 대략적으로 분명해졌습니다. Google에 그러한 방법이 있는지 여부는 모르겠습니다. 왜냐하면 그는 결국 몬테카를로에 왔습니다. 저도 RL은 잘 모르겠는데 간략히 설명해주시니 제 방식 같네요. Google에서 Monte Carlo를 찾았습니다. https://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/teaching/mlbayes/08-neural.pdf 이것만 완전히 다릅니다. 내일 나는 m-k 더 많은 기사에 대해 구글링할 것이다. 시장에 적용될 때, 나는 그것에 대해 잘 알지 못한다. 그래서 나는 읽어야 한다. 씨앗을 위해 여기 있지만 내일 직접 읽을 것입니다 :) http://fxtreder.ru/foreks/stati/537-praktikum-dlya-trejdera-sistemnyj-trajding-otsenka-torgovykh-sistem-metodami-monte-karlo.html [삭제] 2018.01.11 21:37 #5636 forexman77 : 당신은 이미 이것을 말했습니다. 글쎄, 나는 다른 사람의 코드를 신뢰하는 데 익숙하지 않습니다. 갑자기 오류가 있거나 전혀 옳지 않습니다. 당신은 여전히 당신이 테스트하고 있는 것과 그 의미를 이해해야 할 필요가 있는 것 같습니다. 일반적으로 나의 탈출구는 Python이나 R을 배우고 이해하기 위해 라이브러리에 있는 것을 보는 것입니다. 터미널의 표준 배포판과 함께 제공되는 alglib 라이브러리에는 이미 다층 퍼셉트론과 랜덤 포레스트 .. 실험이 있으므로 아무 것도 작성할 필요가 없습니다. 이것들은 본질적으로 기본 모델이고, 다른 패키지의 나머지는 맨 위에 추가로 제공되는 추가 기능일 뿐이며 기본은 동일합니다. forexman77 2018.01.11 21:45 #5637 막심 드미트리예프스키 : 터미널의 표준 배포판과 함께 제공되는 alglib 라이브러리에는 이미 다층 퍼셉트론과 랜덤 포레스트.. 실험이 있으므로 아무 것도 작성할 필요가 없습니다. 이것들은 본질적으로 기본 모델이고, 다른 패키지의 나머지는 맨 위에 추가로 제공되는 추가 기능일 뿐이며 기본은 동일합니다. 나는 긴장을 풀고 도서관에서 랜덤 포레스트 가 어떻게 불리는지 연구하려고 노력할 것입니다. 아니면 거기에 특정 이름이 있습니까? [삭제] 2018.01.11 21:46 #5638 forexman77 : 나는 긴장을 풀고 도서관에서 랜덤 포레스트가 어떻게 불리는지 연구하려고 노력할 것입니다. 아니면 거기에 특정 이름이 있습니까? CD결정의 숲 참조 http://alglib.sources.ru/dataanalysis/ Yuriy Asaulenko 2018.01.11 21:49 #5639 forexman77 : 당신은 이미 이것을 말했습니다. 글쎄, 나는 다른 사람의 코드를 신뢰하는 데 익숙하지 않습니다. 갑자기 오류가 있거나 전혀 옳지 않습니다. 당신은 여전히 당신이 테스트하고 있는 것과 그 의미를 이해해야 할 필요가 있는 것 같습니다. 일반적으로 나의 탈출구는 Python이나 R을 배우고 이해하기 위해 라이브러리에 있는 것을 보는 것입니다. OOP의 현대적 개념은 당신이 객체의 내부를 완전히 알지 못할 수도 있고 (심지어서는 안 될 수도 있음) 제안합니다. 인터페이스 전용. 따라서 전기 주전자의 장치에 대한 무지는 사용에 전혀 방해가되지 않습니다. 일반적으로 이러한 소프트웨어는 문서화되어 있고 이미 수천 명의 사용자가 테스트했으며 성능에 대해 의심의 여지가 없습니다. 나는 Python이나 R에 대해 아무 말도 할 수 없다. 왜냐하면 저는 NS용으로 사용하지 않습니다. 포리스트 및 NS 측면에서 터미널의 내부 라이브러리에 관해서는 IMHO가 최선의 선택이 아닙니다. MQL 프로그래머는 프로그래머로 간주될 확률 지표. 호기심 많은 ASCTrend 시스템 forexman77 2018.01.11 21:49 #5640 막심 드미트리예프스키 : CD결정의 숲 참조 http://alglib.sources.ru/dataanalysis/ 고맙습니다. 공부할 것이 있을 것입니다. 1...557558559560561562563564565566567568569570571...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기 내가 생각한 것이 있습니다. 모든 종류의 네트워크에는 많은 구현이 있지만 모든 공식은 복잡합니다. 누군가 "해독"할 수 있다면 µl로 인코딩할 수 있습니다. 그러면 다양한 방법을 느낄 수 있습니다.
이 제안이 마음에 드십니까?아니면 내가 직접 연구하고 아무에게도 보여주지 않을 것입니다)
아니, 그런 제안.)
NS를 사용하기 위해 이미 작성된 소프트웨어가 많이 있습니다. 거기에서 시스템을 디버그하고 API를 통해 MQL에 연결합니다. MQL은 데이터를 제공하고 기능을 거래하는 데 필요합니다. 그리고 아무것도 쓸 필요가 없습니다.
당신은 이미 이것을 말했습니다. 글쎄, 나는 다른 사람의 코드를 신뢰하는 데 익숙하지 않습니다. 갑자기 오류가 있거나 전혀 옳지 않습니다. 당신은 여전히 당신이 테스트하고 있는 것과 그 의미를 이해해야 할 필요가 있는 것 같습니다.
일반적으로 나의 탈출구는 Python이나 R을 배우고 이해하기 위해 라이브러리에 있는 것을 보는 것입니다.
그건 그렇고, 미래에 대한 Krivulin 신경망이 없으면 당신보다 훨씬 나쁘지 않은 것으로 나타났습니다.
그건 그렇고, 나는 크게 당신 덕분에 왔습니다. 내가 처음 시작할 때 Reshetov의 기사에 대한 링크를 제공한 것은 당신이었습니다. 이 기사는 일반적으로 적용의 예가 아니라 말을 어디에서 이용할 수 있는지 대략적으로 분명해졌습니다.
Google에 그러한 방법이 있는지 여부는 모르겠습니다. 왜냐하면 그는 결국 몬테카를로에 왔습니다.
저도 RL은 잘 모르겠는데 간략히 설명해주시니 제 방식 같네요.
Google에서 Monte Carlo를 찾았습니다. https://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/teaching/mlbayes/08-neural.pdf 이것만 완전히 다릅니다.
내일 나는 m-k 더 많은 기사에 대해 구글링할 것이다. 시장에 적용될 때, 나는 그것에 대해 잘 알지 못한다. 그래서 나는 읽어야 한다.
씨앗을 위해 여기 있지만 내일 직접 읽을 것입니다 :)
http://fxtreder.ru/foreks/stati/537-praktikum-dlya-trejdera-sistemnyj-trajding-otsenka-torgovykh-sistem-metodami-monte-karlo.html
터미널의 표준 배포판과 함께 제공되는 alglib 라이브러리에는 이미 다층 퍼셉트론과 랜덤 포레스트 .. 실험이 있으므로 아무 것도 작성할 필요가 없습니다. 이것들은 본질적으로 기본 모델이고, 다른 패키지의 나머지는 맨 위에 추가로 제공되는 추가 기능일 뿐이며 기본은 동일합니다.
나는 긴장을 풀고 도서관에서 랜덤 포레스트 가 어떻게 불리는지 연구하려고 노력할 것입니다. 아니면 거기에 특정 이름이 있습니까?
CD결정의 숲
참조 http://alglib.sources.ru/dataanalysis/
OOP의 현대적 개념은 당신이 객체의 내부를 완전히 알지 못할 수도 있고 (심지어서는 안 될 수도 있음) 제안합니다. 인터페이스 전용.
따라서 전기 주전자의 장치에 대한 무지는 사용에 전혀 방해가되지 않습니다.
일반적으로 이러한 소프트웨어는 문서화되어 있고 이미 수천 명의 사용자가 테스트했으며 성능에 대해 의심의 여지가 없습니다.
나는 Python이나 R에 대해 아무 말도 할 수 없다. 왜냐하면 저는 NS용으로 사용하지 않습니다. 포리스트 및 NS 측면에서 터미널의 내부 라이브러리에 관해서는 IMHO가 최선의 선택이 아닙니다.
고맙습니다. 공부할 것이 있을 것입니다.