트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1128 1...112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.10.22 16:47 #11271 현재 젊은이들은 더 이상 Neuroshel이 얼마나 좋은지 알지 못하며, 지금도 그 부활은 분석용 소프트웨어를 능가할 것입니다. MT를 다른 단말기와 비교하고 NSh를 다른 단말기와 비교하는 것과 같으며, 시장 분석 프로그램은 단순히 확실한 리더입니다. 네, 신경망 블록이 너무 나빴습니다. 그곳에서 네트워크 등을 맹렬히 가르쳤다. 그러나 거기에 들어간 바로 그 아이디어는 프로그래밍에 익숙하지 않은 트레이더의 마음을 사로잡을 것입니다. 프로그래밍이 필요하지 않았기 때문입니다... 모든 작업은 완전한 데이터 배열로 독점적으로 수행되었으며 거기에는 코르베가 없었으며 TS에 대한 이론은 마우스의 도움으로 독점적으로 10분 이내에 확인되었습니다. 1년 동안 마우스를 장갑처럼 갈아 끼운 기억이 있지만 표시기에 표시기를 끝없이 삽입하는 것은 몇 가지 사소한 일입니다. DLL 연결. Klot은 우리의 발굴 중 첫 번째 중 하나가 그것들을 쓰기 시작했고, 그는 또한 그것을 깨뜨렸던 것을 기억합니다. 요점이 아니라.... 프로그램을 실행해보면 거의 3개의 버튼이 있는 것 같지만 프로그램의 유연성이 너무 높아서 어떤 작은 이론이라도 먼저 테스트를 해보고, 괜찮으면 MT에서 구현을 시작할 수 있었습니다. 이 소프트나를 통해 프로그래밍과는 거리가 먼 사람들도 전문가와 동등한 위치에서 TS를 만들 수 있었습니다. 그리고 비록 소박하지만 그녀가 가진 가능성은 무궁무진했다. 더 이상 지원하지 않는다는 것을 알고 있는 한 이것을 광고용으로 사용하지 마십시오. 그러나 정말 부활시키고 싶습니다. 다른 사람의 코드를 선택하지 말고 일반적으로 전략과 시스템을 구축하는 접근 방식을 생각하면서 처음부터 그러한 프로그램을 작성하십시오 ....... Clot이 한때 스스로에게 말했듯이 투자가 필요하고 프로그래머는 신에게서 온 것이 분명합니다. 그가 어떻게 마법사라고 말했는가???? 악마는 대머리 남자를 프로그래밍합니다. 그건 그렇고, Reshetov는 그들 중 하나입니다. 아마 내가 밤에 코드를 엉망으로 만든 것을보고 거기로 돌아 갔을 것입니다. 그러나 나는 복원 할 것입니다, 약속합니다 ..... 일반적으로 투자자를 찾지 못하면 내가 정착 한 후이 프로젝트를 확실히 시작할 것입니다. 국회의 현재 기술로 이미 현대적 일 것이며 그러한 제품에 대한 수요를 믿으십시오. 트레이더가 강제 프로그래머가 된다는 점을 감안하면 엄청난 규모일 것입니다. 그리고 코드가 없습니다. 모든 작업은 상태에서 네트워크의 표시기에서 모든 표시기에 의해 즉시 수행되고 파형, 가격 또는 자체 데이터가 생성된 후 표시기에서 즉시 수행됩니다. 따라서 이 메시지가 투자자나 프로그래머에 의해 읽혀지면 PM으로 저에게 연락해 주십시오. 그러면 제가 어떻게 보는지 최소한 예비적으로 논의할 수 있습니다. 하지만 이 프로그램은 플레이스토어에서 버스트 다운로드가 될 것입니다.......... 논의 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 멋진 퍼포먼스 mytarmailS 2018.10.22 20:49 #11272 마법사_ : 이 모든 것은 차트에 등가 표시를 포함하여 R에서 10줄로 수행됩니다.))) R-ke에서 네트워크 또는 다른 피트니스 기능 분류기를 훈련하는 방법을 들어보셨나요? 나는 모든 것을 봤고 아무것도 찾을 수 없었습니다 :( 아니면 GA 없이는 그러한 훈련이 원칙적으로 불가능합니까? mytarmailS 2018.10.22 22:08 #11273 마법사_ : 하가 없으면 잘 모르겠습니다. 글쎄, 당신은 당신의 딸랑이를 만들었습니까? 솔직히? 해보지도 않았는데.. 온라인 테스팅 모드 에서 몇 번이나 하다가 갑자기 흥미를 잃어서, 언젠간 돌아오겠지.. 나는 또한 근접 측정을 실험했는데, 공적분은 매우 잘 작동합니다(Dickey Fuller 테스트). 상관 관계 또는 유클리드 거리 대신 패턴 다음에 패턴을 찾을 필요조차 없습니다. 표준 원리를 즉시 따를 수 있습니다. -> 유사체를 찾았습니다. - 평균 - 예측을 얻었습니다 - 계속하십시오 적응력이 있는 일을 하고 싶지만 지식이 부족합니다 [삭제] 2018.10.23 10:18 #11274 노바자 : 모두 뒤쳐졌습니다))) 예, 그는 유혹하고 있습니다 ... 그래서 당신은 여전히 성가시게합니다 ;) [삭제] 2018.10.23 10:31 #11275 노바자 : 너무 많고 너무 적으면 좋지 않습니다. 항상 중간 지점이 있어야 합니다. 측정하다))) 맞아요 ;) Igor Makanu 2018.10.23 15:22 #11276 나는 뉴스를 읽고 사진에 관심이 있었고 사진으로 검색한 결과는 다음과 같습니다. 글쎄, Google이 AI가 이것이라고 결정하더라도 사진은 스튜디오에 있습니다 ... 그래서 ... 글쎄, 모두가 빠르게 눈을 가늘게 뜨고 누가 여기에 어떤 프로그램이 표시되고 표시되나요????? ;) Evgeniy Chumakov 2018.10.23 15:24 #11277 이고르 마카누 : 그래서 ... 글쎄, 모두가 얼마나 빨리 눈을 가늘게 뜨고 누가 여기에 어떤 프로그램과 지표를 보나요 ???? ;) 왼쪽 모니터에는 일종의 분포 그래프가 있습니다. 예? 아니다? Igor Makanu 2018.10.23 15:25 #11278 예브게니 추마코프 : 왼쪽 모니터에는 일종의 분포 그래프가 있습니다. 예? 아니다? 네 제가 어떻게 압니까? 나는 알고 있었을 것이다 ... 나는 이미 전리품을 자르고 여기에 앉아 있었을 것입니다 !!! 하지만 그림은 좋다! ;) Vitaly Muzichenko 2018.10.23 15:27 #11279 예브게니 추마코프 : 왼쪽 모니터에는 일종의 분포 그래프가 있습니다. 예? 아니다? 아니요, 제 생각에는 "성인" 사람들이 거기에서 일하고 거기에는 배포판이 없다고 생각합니다. mytarmailS 2018.10.23 16:34 #11280 예브게니 추마코프 : 왼쪽 모니터에는 일종의 분포 그래프가 있습니다. 예? 아니다? 일반 수평 볼륨!! . 하나님! 당신은 어디에서 온 사람들입니까? )) 아, 여기가 외환 포럼이라는 것을 잊었습니다) 1...112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
현재 젊은이들은 더 이상 Neuroshel이 얼마나 좋은지 알지 못하며, 지금도 그 부활은 분석용 소프트웨어를 능가할 것입니다. MT를 다른 단말기와 비교하고 NSh를 다른 단말기와 비교하는 것과 같으며, 시장 분석 프로그램은 단순히 확실한 리더입니다. 네, 신경망 블록이 너무 나빴습니다. 그곳에서 네트워크 등을 맹렬히 가르쳤다. 그러나 거기에 들어간 바로 그 아이디어는 프로그래밍에 익숙하지 않은 트레이더의 마음을 사로잡을 것입니다. 프로그래밍이 필요하지 않았기 때문입니다...
모든 작업은 완전한 데이터 배열로 독점적으로 수행되었으며 거기에는 코르베가 없었으며 TS에 대한 이론은 마우스의 도움으로 독점적으로 10분 이내에 확인되었습니다. 1년 동안 마우스를 장갑처럼 갈아 끼운 기억이 있지만 표시기에 표시기를 끝없이 삽입하는 것은 몇 가지 사소한 일입니다. DLL 연결. Klot은 우리의 발굴 중 첫 번째 중 하나가 그것들을 쓰기 시작했고, 그는 또한 그것을 깨뜨렸던 것을 기억합니다. 요점이 아니라....
프로그램을 실행해보면 거의 3개의 버튼이 있는 것 같지만 프로그램의 유연성이 너무 높아서 어떤 작은 이론이라도 먼저 테스트를 해보고, 괜찮으면 MT에서 구현을 시작할 수 있었습니다. 이 소프트나를 통해 프로그래밍과는 거리가 먼 사람들도 전문가와 동등한 위치에서 TS를 만들 수 있었습니다. 그리고 비록 소박하지만 그녀가 가진 가능성은 무궁무진했다. 더 이상 지원하지 않는다는 것을 알고 있는 한 이것을 광고용으로 사용하지 마십시오. 그러나
정말 부활시키고 싶습니다. 다른 사람의 코드를 선택하지 말고 일반적으로 전략과 시스템을 구축하는 접근 방식을 생각하면서 처음부터 그러한 프로그램을 작성하십시오 .......
Clot이 한때 스스로에게 말했듯이 투자가 필요하고 프로그래머는 신에게서 온 것이 분명합니다. 그가 어떻게 마법사라고 말했는가???? 악마는 대머리 남자를 프로그래밍합니다. 그건 그렇고, Reshetov는 그들 중 하나입니다. 아마 내가 밤에 코드를 엉망으로 만든 것을보고 거기로 돌아 갔을 것입니다. 그러나 나는 복원 할 것입니다, 약속합니다 .....
일반적으로 투자자를 찾지 못하면 내가 정착 한 후이 프로젝트를 확실히 시작할 것입니다. 국회의 현재 기술로 이미 현대적 일 것이며 그러한 제품에 대한 수요를 믿으십시오. 트레이더가 강제 프로그래머가 된다는 점을 감안하면 엄청난 규모일 것입니다. 그리고 코드가 없습니다. 모든 작업은 상태에서 네트워크의 표시기에서 모든 표시기에 의해 즉시 수행되고 파형, 가격 또는 자체 데이터가 생성된 후 표시기에서 즉시 수행됩니다. 따라서 이 메시지가 투자자나 프로그래머에 의해 읽혀지면 PM으로 저에게 연락해 주십시오. 그러면 제가 어떻게 보는지 최소한 예비적으로 논의할 수 있습니다. 하지만 이 프로그램은 플레이스토어에서 버스트 다운로드가 될 것입니다..........
이 모든 것은 차트에 등가 표시를 포함하여 R에서 10줄로 수행됩니다.)))
R-ke에서 네트워크 또는 다른 피트니스 기능 분류기를 훈련하는 방법을 들어보셨나요? 나는 모든 것을 봤고 아무것도 찾을 수 없었습니다 :(
아니면 GA 없이는 그러한 훈련이 원칙적으로 불가능합니까?
하가 없으면 잘 모르겠습니다. 글쎄, 당신은 당신의 딸랑이를 만들었습니까?
솔직히? 해보지도 않았는데.. 온라인 테스팅 모드 에서 몇 번이나 하다가 갑자기 흥미를 잃어서, 언젠간 돌아오겠지..
나는 또한 근접 측정을 실험했는데, 공적분은 매우 잘 작동합니다(Dickey Fuller 테스트). 상관 관계 또는 유클리드 거리 대신 패턴 다음에 패턴을 찾을 필요조차 없습니다. 표준 원리를 즉시 따를 수 있습니다. -> 유사체를 찾았습니다. - 평균 - 예측을 얻었습니다 - 계속하십시오
적응력이 있는 일을 하고 싶지만 지식이 부족합니다
모두 뒤쳐졌습니다)))
예, 그는 유혹하고 있습니다 ... 그래서 당신은 여전히 성가시게합니다 ;)
너무 많고 너무 적으면 좋지 않습니다. 항상 중간 지점이 있어야 합니다. 측정하다)))
맞아요 ;)
나는 뉴스를 읽고 사진에 관심이 있었고 사진으로 검색한 결과는 다음과 같습니다.
글쎄, Google이 AI가 이것이라고 결정하더라도 사진은 스튜디오에 있습니다 ...
그래서 ... 글쎄, 모두가 빠르게 눈을 가늘게 뜨고 누가
여기에 어떤 프로그램이 표시되고 표시되나요?????
;)
그래서 ... 글쎄, 모두가 얼마나 빨리 눈을 가늘게 뜨고 누가 여기에 어떤 프로그램과 지표를 보나요 ????
;)
왼쪽 모니터에는 일종의 분포 그래프가 있습니다. 예? 아니다?
왼쪽 모니터에는 일종의 분포 그래프가 있습니다. 예? 아니다?
네 제가 어떻게 압니까? 나는 알고 있었을 것이다 ... 나는 이미 전리품을 자르고 여기에 앉아 있었을 것입니다 !!! 하지만 그림은 좋다! ;)
왼쪽 모니터에는 일종의 분포 그래프가 있습니다. 예? 아니다?
아니요, 제 생각에는 "성인" 사람들이 거기에서 일하고 거기에는 배포판이 없다고 생각합니다.
왼쪽 모니터에는 일종의 분포 그래프가 있습니다. 예? 아니다?
일반 수평 볼륨!! . 하나님! 당신은 어디에서 온 사람들입니까? )) 아, 여기가 외환 포럼이라는 것을 잊었습니다)