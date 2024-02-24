트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1123 1...111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2018.10.19 18:48 #11221 마이클 마르쿠카이테스 : 자, 이야기를 하자면..... AI를 하나의 뉴런으로 줄이고 내 데이터를 계속 실행할 수 있습니까? 물론 Sanych에 대한 존경심,하지만 나 자신은 덜렁 거리며 통계 분석을 수행하고 로컬 네트워크를 비틀 수 있습니다 ... 흥미롭지 않습니다 :-( 아직 답변을 못 받았고 솔직히 말해서........ 그리고 당신이 적절하다고 생각하는대로 할 수없는 사람과 것은 무엇입니까? AI라고 부르는 하나의 뉴런을 훈련시키는 것은 물론 재미있지만 작동한다면 왜 안 될까요? 그건 그렇고, 나는 복잡한 솔루션의 열렬한 지지자가 아니지만 한두 개의 뉴런을 엉망으로 만드는 데 관심이 있는 사람은 거의 없다고 생각합니다. 따라서 매니아는 무언가를 확인하기 위해 보이지 않습니다. 그건 그렇고, 약 1 년 반 전에 Maxim은 이미 Reshetov의 뉴런을 비틀 었고 그의 성배 는 일괄적으로 날아갔습니다. 그러나 그로부터 오래 전에 무언가가 사라졌습니다. 아마 그럴만한 이유가 있을 것입니다.) [아카이브] FOREX - 동향, 성배 - 무엇입니까? 좋은 매니저를 찾습니다 Yuriy Asaulenko 2018.10.19 19:10 #11222 막심 드미트리예프스키 : 1뉴런은 끌지 않고, 뉴론을 많이 했는데, 옵티마이저가 웨이트 수로 인해 질식하기 시작하고 클라우드가 리소스를 많이 잡아먹는다. 그 후, 나는 단지 2개 또는 1개의 가중치를 갖는 퍼지 논리(퍼지 추론)에서 뉴런을 만들었습니다. 이러한 퍼지 뉴런의 조합은 이미 몇 배 더 빠르게 최적화되지만 쓰기가 많고 옵티마이저가 유연하지 않습니다. 그래서 다른 길로 가다 1은 드래그하지 않고 드래그할 수 없다는 것이 분명합니다. 글쎄, 그것들은 모두 NS이고, 퍼지 논리가 있습니다. 내 NN은 총 하루 동안 오랫동안 훈련되었습니다. 괜찮다고 생각합니다. 느린 소프트웨어(더 정확하게는 셸)에서도 빠르게 작동합니다. 성능에는 문제가 없습니다. 다른 방법은 무엇입니까? [삭제] 2018.10.19 19:33 #11223 독성 : 불행히도, 나는 웅변과 형식적 증거의 달인이 아닙니다. 사실, 나는 그것에 대해 생각할 것입니다. 이것을 형식적으로 입증하는 방법, 순전히 나 자신을 명확히 하기 위해, 나는 이것을 언제, 누구로부터 배웠는지 정확히 기억조차 나지 않습니다. 일반적으로 자명하지만 "상식" 수준에 있다면 미래(앞으로)는 우리에게 제공되지 않습니다. 어떤 형태로든 훈련 단계에 있어서는 안 됩니다. 우리는 과거로부터 알고리즘을 배우고, 즉, ML의 테스트와 최적화의 앞으로는 미래를 전혀 볼 수 없어야 합니다. 창 필터로 얻은 샘플의 "독립성"에 대해 이야기하는 것은 순진합니다. 예를 들어 각 "독립적인" 지점에는 기능과 같은 다양한 창을 가진 여러 모멘텀이 포함되어 있고 모멘텀은 미래로 이동하는 모멘텀이 포함되어 있습니다. target, 그리고 다음 것은 이미 feature에 target을 포함하고 있습니다.)) ) 아니요... 이것은 다시 엿보는 또 다른 방법입니다. 아니, 확신하지 못함)) 나는 또한 모멘텀 창이 너무 크면 어떻게 든 앞으로 뒤로 영향을 미칠 것이라는 데 동의 할 수 있지만 .. 아니 Mihail Marchukajtes 2018.10.19 20:51 #11224 막심 드미트리예프스키 : 엿보기는 여전히 기차에서 작은 오류로 표시되어야 하지만 테스트에서는 표시되지 않습니다. 숲과 관련이 없음 - 숲을 사용하면 엿보기 없이도 모든 기차에서 일반적으로 사소한 오류를 얻을 수 있습니다. 최대한 재훈련 시키려고 만든 것 처럼요 :) 미래를 내다보면서 자기 발로 차고.... 다 시장을 속이려는 놈들이 거기 있는 마틴 등등. 우선, 그들은 스스로를 속입니다. 가장 중요한 것은 가능한 한 빨리 이해하는 것입니다. 이 문제에 대해 스스로 결정하기 시작한지 벌써 반년이 지났습니다. 당신이 스스로를 속이고 있고 어쨌든 그것을 계속하고 있다는 것을 알기 위해 당신이 알아야 할 얼마나 바보 같은 짓입니다. 글쎄, 나는 matino-grid gridder 또는 그들이 스스로 부르는 것에 대해 이야기하고 있습니다 :-) 정말 놀라운 결과입니다! ASCTrend 시스템 고문 프로젝트 Sergey Chalyshev 2018.10.19 20:58 #11225 뭐가 문제 야 ? Yuriy Asaulenko 2018.10.19 21:54 #11226 이고르 마카누 : fxsaber 테마는 정말 훌륭한 도구이기 때문에 NA/숲 등이 얼마나 필요한지 앉아서 생각합니다. 좋은 모델이 더 간단한 방법으로 설명될 수 있다면 fxsaber가 다시 한 번 보여주었습니다.) 사실, MO가 있는 경우와 없는 경우 모두 두 접근 방식이 동일합니다. MO 하에서, 사실, 일반적인 전략 하에서뿐만 아니라 몇 가지 아이디어가 필요합니다. Igor Makanu 2018.10.19 21:59 #11227 유리 아사울렌코 : 사실, MO가 있는 경우와 없는 경우 모두 두 접근 방식이 동일합니다. MO 하에서, 사실, 일반적인 전략 하에서뿐만 아니라 몇 가지 아이디어가 필요합니다. 오늘 나는이 주제에 대해 생각했습니다 ... 나는 이미 읽기에 지쳤습니다 ...하지만 나는 이렇게 확신했습니다. Mashka에 대한 TS가 있으면 Mashka는 국회의 도움으로 수행 할 수 있습니다 (이것은 초등 ....), 이것은 Mashka를 만들기 위해 NS .... 이론 공부를 끝내는 것이 여전히 가치가 있음을 의미합니다. )))) Yuriy Asaulenko 2018.10.19 22:03 #11228 이고르 마카누 : 오늘 나는이 주제에 대해 생각했습니다 ... 나는 이미 읽기에 지쳤습니다 ...하지만 나는 이렇게 확신했습니다. Mashka에 대한 TS가 있으면 Mashka는 국회의 도움으로 수행 할 수 있습니다 (이것은 초등 ....), 이것은 Mashka를 만들기 위해 NS .... 이론 공부를 끝내는 것이 여전히 가치가 있음을 의미합니다. )))) 나는 그런 식으로 시작했습니다. MA와 다른 시장의 넌센스가 교차하는 부분을 인식하는 등 현실적으로는 절대 무의미한 일을 국회와 함께 해결했습니다. 그러나 나는 말을 끄는 곳을 이해했습니다.) Ivan Negreshniy 2018.10.19 22:16 #11229 독성 : 이 노출증을 보여주기 위해 거꾸로 알고 트레이더 환경에서 부끄러워해야합니다. 그것은 당신의 통찰력 때문이었습니다. 수익성 있는 거래를 무작위로 부르는 것은 황소와 곰을 전시 공룡과 혼동하는 것과 같습니다. Igor Makanu 2018.10.19 22:23 #11230 막심 드미트리예프스키 : 예, 주제를 더 발전시킬 수 있습니다. 아직 어디에 있습니다) 아토! IMHO, 이것은 지난 몇 년 동안 정말 새로운 주제입니다 ... 말하자면 fxsaber는 공간과 시간 을 함께 묶어 ;) 1...111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
자, 이야기를 하자면.....
AI를 하나의 뉴런으로 줄이고 내 데이터를 계속 실행할 수 있습니까? 물론 Sanych에 대한 존경심,하지만 나 자신은 덜렁 거리며 통계 분석을 수행하고 로컬 네트워크를 비틀 수 있습니다 ... 흥미롭지 않습니다 :-(
아직 답변을 못 받았고 솔직히 말해서........
그리고 당신이 적절하다고 생각하는대로 할 수없는 사람과 것은 무엇입니까? AI라고 부르는 하나의 뉴런을 훈련시키는 것은 물론 재미있지만 작동한다면 왜 안 될까요? 그건 그렇고, 나는 복잡한 솔루션의 열렬한 지지자가 아니지만 한두 개의 뉴런을 엉망으로 만드는 데 관심이 있는 사람은 거의 없다고 생각합니다. 따라서 매니아는 무언가를 확인하기 위해 보이지 않습니다.
그건 그렇고, 약 1 년 반 전에 Maxim은 이미 Reshetov의 뉴런을 비틀 었고 그의 성배 는 일괄적으로 날아갔습니다. 그러나 그로부터 오래 전에 무언가가 사라졌습니다. 아마 그럴만한 이유가 있을 것입니다.)
1뉴런은 끌지 않고, 뉴론을 많이 했는데, 옵티마이저가 웨이트 수로 인해 질식하기 시작하고 클라우드가 리소스를 많이 잡아먹는다.
그 후, 나는 단지 2개 또는 1개의 가중치를 갖는 퍼지 논리(퍼지 추론)에서 뉴런을 만들었습니다. 이러한 퍼지 뉴런의 조합은 이미 몇 배 더 빠르게 최적화되지만 쓰기가 많고 옵티마이저가 유연하지 않습니다.
그래서 다른 길로 가다
1은 드래그하지 않고 드래그할 수 없다는 것이 분명합니다.
글쎄, 그것들은 모두 NS이고, 퍼지 논리가 있습니다.
내 NN은 총 하루 동안 오랫동안 훈련되었습니다. 괜찮다고 생각합니다. 느린 소프트웨어(더 정확하게는 셸)에서도 빠르게 작동합니다. 성능에는 문제가 없습니다.
다른 방법은 무엇입니까?
불행히도, 나는 웅변과 형식적 증거의 달인이 아닙니다. 사실, 나는 그것에 대해 생각할 것입니다. 이것을 형식적으로 입증하는 방법, 순전히 나 자신을 명확히 하기 위해, 나는 이것을 언제, 누구로부터 배웠는지 정확히 기억조차 나지 않습니다. 일반적으로 자명하지만 "상식" 수준에 있다면 미래(앞으로)는 우리에게 제공되지 않습니다. 어떤 형태로든 훈련 단계에 있어서는 안 됩니다. 우리는 과거로부터 알고리즘을 배우고, 즉, ML의 테스트와 최적화의 앞으로는 미래를 전혀 볼 수 없어야 합니다. 창 필터로 얻은 샘플의 "독립성"에 대해 이야기하는 것은 순진합니다. 예를 들어 각 "독립적인" 지점에는 기능과 같은 다양한 창을 가진 여러 모멘텀이 포함되어 있고 모멘텀은 미래로 이동하는 모멘텀이 포함되어 있습니다. target, 그리고 다음 것은 이미 feature에 target을 포함하고 있습니다.)) ) 아니요... 이것은 다시 엿보는 또 다른 방법입니다.
아니, 확신하지 못함))
나는 또한 모멘텀 창이 너무 크면 어떻게 든 앞으로 뒤로 영향을 미칠 것이라는 데 동의 할 수 있지만 .. 아니
엿보기는 여전히 기차에서 작은 오류로 표시되어야 하지만 테스트에서는 표시되지 않습니다.숲과 관련이 없음 - 숲을 사용하면 엿보기 없이도 모든 기차에서 일반적으로 사소한 오류를 얻을 수 있습니다. 최대한 재훈련 시키려고 만든 것 처럼요 :)
미래를 내다보면서 자기 발로 차고.... 다 시장을 속이려는 놈들이 거기 있는 마틴 등등. 우선, 그들은 스스로를 속입니다. 가장 중요한 것은 가능한 한 빨리 이해하는 것입니다. 이 문제에 대해 스스로 결정하기 시작한지 벌써 반년이 지났습니다. 당신이 스스로를 속이고 있고 어쨌든 그것을 계속하고 있다는 것을 알기 위해 당신이 알아야 할 얼마나 바보 같은 짓입니다. 글쎄, 나는 matino-grid gridder 또는 그들이 스스로 부르는 것에 대해 이야기하고 있습니다 :-)
뭐가 문제 야 ?
fxsaber 테마는 정말 훌륭한 도구이기 때문에 NA/숲 등이 얼마나 필요한지 앉아서 생각합니다. 좋은 모델이 더 간단한 방법으로 설명될 수 있다면 fxsaber가 다시 한 번 보여주었습니다.)
사실, MO가 있는 경우와 없는 경우 모두 두 접근 방식이 동일합니다. MO 하에서, 사실, 일반적인 전략 하에서뿐만 아니라 몇 가지 아이디어가 필요합니다.
사실, MO가 있는 경우와 없는 경우 모두 두 접근 방식이 동일합니다. MO 하에서, 사실, 일반적인 전략 하에서뿐만 아니라 몇 가지 아이디어가 필요합니다.
오늘 나는이 주제에 대해 생각했습니다 ... 나는 이미 읽기에 지쳤습니다 ...하지만 나는 이렇게 확신했습니다. Mashka에 대한 TS가 있으면 Mashka는 국회의 도움으로 수행 할 수 있습니다 (이것은 초등 ....), 이것은 Mashka를 만들기 위해 NS .... 이론 공부를 끝내는 것이 여전히 가치가 있음을 의미합니다.
오늘 나는이 주제에 대해 생각했습니다 ... 나는 이미 읽기에 지쳤습니다 ...하지만 나는 이렇게 확신했습니다. Mashka에 대한 TS가 있으면 Mashka는 국회의 도움으로 수행 할 수 있습니다 (이것은 초등 ....), 이것은 Mashka를 만들기 위해 NS .... 이론 공부를 끝내는 것이 여전히 가치가 있음을 의미합니다.
나는 그런 식으로 시작했습니다. MA와 다른 시장의 넌센스가 교차하는 부분을 인식하는 등 현실적으로는 절대 무의미한 일을 국회와 함께 해결했습니다. 그러나 나는 말을 끄는 곳을 이해했습니다.)
이 노출증을 보여주기 위해 거꾸로 알고 트레이더 환경에서 부끄러워해야합니다.
예, 주제를 더 발전시킬 수 있습니다. 아직 어디에 있습니다)
아토! IMHO, 이것은 지난 몇 년 동안 정말 새로운 주제입니다 ... 말하자면 fxsaber는 공간과 시간 을 함께 묶어
