트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1123

마이클 마르쿠카이테스 :

자, 이야기를 하자면.....

AI를 하나의 뉴런으로 줄이고 내 데이터를 계속 실행할 수 있습니까? 물론 Sanych에 대한 존경심,하지만 나 자신은 덜렁 거리며 통계 분석을 수행하고 로컬 네트워크를 비틀 수 있습니다 ... 흥미롭지 않습니다 :-(

아직 답변을 못 받았고 솔직히 말해서........

그리고 당신이 적절하다고 생각하는대로 할 수없는 사람과 것은 무엇입니까? AI라고 부르는 하나의 뉴런을 훈련시키는 것은 물론 재미있지만 작동한다면 왜 안 될까요? 그건 그렇고, 나는 복잡한 솔루션의 열렬한 지지자가 아니지만 한두 개의 뉴런을 엉망으로 만드는 데 관심이 있는 사람은 거의 없다고 생각합니다. 따라서 매니아는 무언가를 확인하기 위해 보이지 않습니다.

그건 그렇고, 약 1 년 반 전에 Maxim은 이미 Reshetov의 뉴런을 비틀 었고 그의 성배 는 일괄적으로 날아갔습니다. 그러나 그로부터 오래 전에 무언가가 사라졌습니다. 아마 그럴만한 이유가 있을 것입니다.)

 
막심 드미트리예프스키 :

1뉴런은 끌지 않고, 뉴론을 많이 했는데, 옵티마이저가 웨이트 수로 인해 질식하기 시작하고 클라우드가 리소스를 많이 잡아먹는다.

그 후, 나는 단지 2개 또는 1개의 가중치를 갖는 퍼지 논리(퍼지 추론)에서 뉴런을 만들었습니다. 이러한 퍼지 뉴런의 조합은 이미 몇 배 더 빠르게 최적화되지만 쓰기가 많고 옵티마이저가 유연하지 않습니다.

그래서 다른 길로 가다

1은 드래그하지 않고 드래그할 수 없다는 것이 분명합니다.

글쎄, 그것들은 모두 NS이고, 퍼지 논리가 있습니다.

내 NN은 총 하루 동안 오랫동안 훈련되었습니다. 괜찮다고 생각합니다. 느린 소프트웨어(더 정확하게는 셸)에서도 빠르게 작동합니다. 성능에는 문제가 없습니다.

다른 방법은 무엇입니까?

독성 :

불행히도, 나는 웅변과 형식적 증거의 달인이 아닙니다. 사실, 나는 그것에 대해 생각할 것입니다. 이것을 형식적으로 입증하는 방법, 순전히 나 자신을 명확히 하기 위해, 나는 이것을 언제, 누구로부터 배웠는지 정확히 기억조차 나지 않습니다. 일반적으로 자명하지만 "상식" 수준에 있다면 미래(앞으로)는 우리에게 제공되지 않습니다. 어떤 형태로든 훈련 단계에 있어서는 안 됩니다. 우리는 과거로부터 알고리즘을 배우고, 즉, ML의 테스트와 최적화의 앞으로는 미래를 전혀 볼 수 없어야 합니다. 창 필터로 얻은 샘플의 "독립성"에 대해 이야기하는 것은 순진합니다. 예를 들어 각 "독립적인" 지점에는 기능과 같은 다양한 창을 가진 여러 모멘텀이 포함되어 있고 모멘텀은 미래로 이동하는 모멘텀이 포함되어 있습니다. target, 그리고 다음 것은 이미 feature에 target을 포함하고 있습니다.)) ) 아니요... 이것은 다시 엿보는 또 다른 방법입니다.

아니, 확신하지 못함))

나는 또한 모멘텀 창이 너무 크면 어떻게 든 앞으로 뒤로 영향을 미칠 것이라는 데 동의 할 수 있지만 .. 아니

 
막심 드미트리예프스키 :

엿보기는 여전히 기차에서 작은 오류로 표시되어야 하지만 테스트에서는 표시되지 않습니다.

숲과 관련이 없음 - 숲을 사용하면 엿보기 없이도 모든 기차에서 일반적으로 사소한 오류를 얻을 수 있습니다. 최대한 재훈련 시키려고 만든 것 처럼요 :)

미래를 내다보면서 자기 발로 차고.... 다 시장을 속이려는 놈들이 거기 있는 마틴 등등. 우선, 그들은 스스로를 속입니다. 가장 중요한 것은 가능한 한 빨리 이해하는 것입니다. 이 문제에 대해 스스로 결정하기 시작한지 벌써 반년이 지났습니다. 당신이 스스로를 속이고 있고 어쨌든 그것을 계속하고 있다는 것을 알기 위해 당신이 알아야 할 얼마나 바보 같은 짓입니다. 글쎄, 나는 matino-grid gridder 또는 그들이 스스로 부르는 것에 대해 이야기하고 있습니다 :-)

 

뭐가 문제 야 ?

 
이고르 마카누 :

fxsaber 테마는 정말 훌륭한 도구이기 때문에 NA/숲 등이 얼마나 필요한지 앉아서 생각합니다. 좋은 모델이 더 간단한 방법으로 설명될 수 있다면 fxsaber가 다시 한 번 보여주었습니다.)

사실, MO가 있는 경우와 없는 경우 모두 두 접근 방식이 동일합니다. MO 하에서, 사실, 일반적인 전략 하에서뿐만 아니라 몇 가지 아이디어가 필요합니다.

 
유리 아사울렌코 :

사실, MO가 있는 경우와 없는 경우 모두 두 접근 방식이 동일합니다. MO 하에서, 사실, 일반적인 전략 하에서뿐만 아니라 몇 가지 아이디어가 필요합니다.

오늘 나는이 주제에 대해 생각했습니다 ... 나는 이미 읽기에 지쳤습니다 ...하지만 나는 이렇게 확신했습니다. Mashka에 대한 TS가 있으면 Mashka는 국회의 도움으로 수행 할 수 있습니다 (이것은 초등 ....), 이것은 Mashka를 만들기 위해 NS .... 이론 공부를 끝내는 것이 여전히 가치가 있음을 의미합니다.

))))

 
이고르 마카누 :

오늘 나는이 주제에 대해 생각했습니다 ... 나는 이미 읽기에 지쳤습니다 ...하지만 나는 이렇게 확신했습니다. Mashka에 대한 TS가 있으면 Mashka는 국회의 도움으로 수행 할 수 있습니다 (이것은 초등 ....), 이것은 Mashka를 만들기 위해 NS .... 이론 공부를 끝내는 것이 여전히 가치가 있음을 의미합니다.

))))

나는 그런 식으로 시작했습니다. MA와 다른 시장의 넌센스가 교차하는 부분을 인식하는 등 현실적으로는 절대 무의미한 일을 국회와 함께 해결했습니다. 그러나 나는 말을 끄는 곳을 이해했습니다.)

 
독성 :

이 노출증을 보여주기 위해 거꾸로 알고 트레이더 환경에서 부끄러워해야합니다.

그것은 당신의 통찰력 때문이었습니다. 수익성 있는 거래를 무작위로 부르는 것은 황소와 곰을 전시 공룡과 혼동하는 것과 같습니다.
 
막심 드미트리예프스키 :

예, 주제를 더 발전시킬 수 있습니다. 아직 어디에 있습니다)


아토! IMHO, 이것은 지난 몇 년 동안 정말 새로운 주제입니다 ... 말하자면 fxsaber는 공간과 시간 을 함께 묶어

;)

