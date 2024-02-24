트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1116 1...110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2018.10.18 20:22 #11151 마이클 마르쿠카이테스 : OOS의 섹션을 선택하는 것을 제외하고 훈련 전에 데이터가 혼합되면 왜 시간이 필요합니까 ... 걱정하지 마십시오. 결과를 더 잘 보여주십시오 ... 난 필요해. 결과. 내 스레드를 참조하십시오. 그들은 업무상 그곳에 있습니다. itslek 2018.10.18 20:23 #11152 마법사_ : itslek 은 validol을 위해 달렸습니다))) 42개의 예제 데이터셋! 42 칼! 나는 일반적으로 그 이후 시계열 에서 datetime에 대해 침묵합니다. СанСаныч Фоменко 2018.10.18 20:25 #11153 우리는 본다. 예측 변수를 두 부분으로 나눕니다. 한 부분은 한 클래스에 속하고 다른 부분은 다른 클래스에 속합니다. 우리는 각 절반의 히스토그램을 만들고 결합합니다. 그래서. 품질은 다르지만 모두 이전보다 훨씬 더 나은 예측 능력을 가집니다(기억에서). 히스토그램 사이의 거리 측정을 도입할 필요가 있는데, 이는 히스토그램 사이의 차이를 보다 사실적으로 보여줄 것이며, 이는 그림의 형태보다 더 정확할 것입니다. Mihail Marchukajtes 2018.10.18 20:26 #11154 이슬렉 : 42개의 예에 대한 데이터 세트 잘 이해가 안 가네요.... 1000개의 예제에서 학습할 수 있는 AI가 훌륭하다면 그러한 샘플은 너트와 같을 것입니다. 문제가 무엇입니까? СанСаныч Фоменко 2018.10.18 20:28 #11155 Mihail Marchukajtes 2018.10.18 20:28 #11156 산산이치 포멘코 : 우리는 본다. 예측 변수를 두 부분으로 나눕니다. 한 부분은 한 클래스에 속하고 다른 부분은 다른 클래스에 속합니다. 우리는 각 절반의 히스토그램을 만들고 결합합니다. 그래서. 품질은 다르지만 모두 이전보다 훨씬 더 나은 예측 능력을 가집니다(기억에서). 히스토그램 사이의 거리 측정을 도입할 필요가 있는데, 이는 히스토그램 사이의 차이를 보다 사실적으로 보여줄 것이며, 이는 그림의 형태보다 더 정확할 것입니다. 훌륭합니다...계속합니다. 훈련된 모델의 결과가 필요합니다. 데이터 분석도 좋지만 내가 틀리지 않는다면 가장 중요한 것은 이익이다. 그렇기 때문에 가능하면 거래를 요청하는 것입니다 ... itslek 2018.10.18 20:29 #11157 마이클 마르쿠카이테스 : 잘 이해가 안 가네요.... 1000개의 예제에서 학습할 수 있는 AI가 훌륭하다면 그러한 샘플은 너트와 같을 것입니다. 문제가 무엇입니까? 정반대... 더 나은 알고리즘은 더 좋지 않지만 멋진 알고리즘보다 더 많은 예가 있지만 데이터는 적습니다. 특히 시장에서는 1000으로도 충분하지 않습니다 ... Mihail Marchukajtes 2018.10.18 20:31 #11158 이슬렉 : 정반대... 동의합니다 .... 사용할 AI 도구에 따라 다릅니다. 일부의 경우 샘플 크기가 크게 필요하고 지원 벡터 벡터와 같은 일부의 경우 큰 샘플이 필요하지 않습니다. 이 방법은 리소스 집약적이고 큰 샘플의 경우 매우 오랜 시간이 걸리기 때문입니다. Yuriy Asaulenko 2018.10.18 20:32 #11159 마이클 마르쿠카이테스 : 동의합니다 .... 사용할 AI 도구에 따라 다릅니다. 일부의 경우 샘플 크기가 크게 필요하고 지원 벡터 벡터와 같은 일부의 경우 큰 샘플이 필요하지 않습니다. 이 방법은 리소스 집약적이고 큰 샘플의 경우 매우 오랜 시간이 걸리기 때문입니다. AI 란 무엇입니까? СанСаныч Фоменко 2018.10.18 20:32 #11160 예측 능력에서 나쁘지 않은 결과가 안정적인 모델의 구성으로 이어지지는 않을 것입니다. 말도 안 되는 수의 관찰 = 51이기 때문입니다. 최소한 10배는 더 필요하지만 100배는 더 좋습니다. 이 수의 관찰에 대해 모델을 구축하면 결과는 끔찍합니다. 예측 실제[0,0](0,1] 오류 [0.0] 42.9 28.6 40 (0.1] 28.6 0.0 100 전체 오차: 57.1%, 평균 클래스 오차: 70% 래틀 타임스탬프: 2018-10-18 21:29:39 사용자 ===================================================== ===================== Mic1.txt [validate](개수)의 선형 모델에 대한 오류 행렬: 예측 실제[0,0](0,1] 오류 [0.0] 1 4 80 (0.1] 2 0 100 Mic1.txt [validate](비율)의 선형 모델에 대한 오류 행렬: 예측 실제[0,0](0,1] 오류 [0.0] 14.3 57.1 80 (0.1] 28.6 0.0 100 전체 오차: 85.7%, 평균 클래스 오차: 90% 래틀 타임스탬프: 2018-10-18 21:29:39 사용자 ===================================================== ===================== Mic1.txt [validate](개수)의 신경망 모델에 대한 오류 행렬: 예측 실제[0,0](0,1] 오류 [0.0] 2 3 60 (0.1] 1 1 50 Mic1.txt [validate](비율)의 신경망 모델에 대한 오류 행렬: 예측 실제[0,0](0,1] 오류 [0.0] 28.6 42.9 60 (0.1] 14.3 14.3 50 전체 오차: 57.1%, 평균 클래스 오차: 55% 래틀 타임스탬프: 2018-10-18 21:29:39 사용자 Machine learning in trading: Sultonov의 회귀 모델(RMS) - Cost Averaging System 1...110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
OOS의 섹션을 선택하는 것을 제외하고 훈련 전에 데이터가 혼합되면 왜 시간이 필요합니까 ... 걱정하지 마십시오. 결과를 더 잘 보여주십시오 ...
난 필요해.
결과. 내 스레드를 참조하십시오. 그들은 업무상 그곳에 있습니다.
itslek 은 validol을 위해 달렸습니다)))
42개의 예제 데이터셋! 42 칼!
나는 일반적으로 그 이후 시계열 에서 datetime에 대해 침묵합니다.
우리는 본다.
예측 변수를 두 부분으로 나눕니다. 한 부분은 한 클래스에 속하고 다른 부분은 다른 클래스에 속합니다. 우리는 각 절반의 히스토그램을 만들고 결합합니다.
그래서.
품질은 다르지만 모두 이전보다 훨씬 더 나은 예측 능력을 가집니다(기억에서).
히스토그램 사이의 거리 측정을 도입할 필요가 있는데, 이는 히스토그램 사이의 차이를 보다 사실적으로 보여줄 것이며, 이는 그림의 형태보다 더 정확할 것입니다.
42개의 예에 대한 데이터 세트
잘 이해가 안 가네요.... 1000개의 예제에서 학습할 수 있는 AI가 훌륭하다면 그러한 샘플은 너트와 같을 것입니다. 문제가 무엇입니까?
훌륭합니다...계속합니다. 훈련된 모델의 결과가 필요합니다. 데이터 분석도 좋지만 내가 틀리지 않는다면 가장 중요한 것은 이익이다. 그렇기 때문에 가능하면 거래를 요청하는 것입니다 ...
정반대...
더 나은 알고리즘은 더 좋지 않지만 멋진 알고리즘보다 더 많은 예가 있지만 데이터는 적습니다.
특히 시장에서는 1000으로도 충분하지 않습니다 ...
동의합니다 .... 사용할 AI 도구에 따라 다릅니다. 일부의 경우 샘플 크기가 크게 필요하고 지원 벡터 벡터와 같은 일부의 경우 큰 샘플이 필요하지 않습니다. 이 방법은 리소스 집약적이고 큰 샘플의 경우 매우 오랜 시간이 걸리기 때문입니다.
AI 란 무엇입니까?
예측 능력에서 나쁘지 않은 결과가 안정적인 모델의 구성으로 이어지지는 않을 것입니다. 말도 안 되는 수의 관찰 = 51이기 때문입니다. 최소한 10배는 더 필요하지만 100배는 더 좋습니다.
이 수의 관찰에 대해 모델을 구축하면 결과는 끔찍합니다.
예측
실제[0,0](0,1] 오류
[0.0] 42.9 28.6 40
(0.1] 28.6 0.0 100
전체 오차: 57.1%, 평균 클래스 오차: 70%
래틀 타임스탬프: 2018-10-18 21:29:39 사용자
===================================================== =====================
Mic1.txt [validate](개수)의 선형 모델에 대한 오류 행렬:
예측
실제[0,0](0,1] 오류
[0.0] 1 4 80
(0.1] 2 0 100
Mic1.txt [validate](비율)의 선형 모델에 대한 오류 행렬:
예측
실제[0,0](0,1] 오류
[0.0] 14.3 57.1 80
(0.1] 28.6 0.0 100
전체 오차: 85.7%, 평균 클래스 오차: 90%
래틀 타임스탬프: 2018-10-18 21:29:39 사용자
===================================================== =====================
Mic1.txt [validate](개수)의 신경망 모델에 대한 오류 행렬:
예측
실제[0,0](0,1] 오류
[0.0] 2 3 60
(0.1] 1 1 50
Mic1.txt [validate](비율)의 신경망 모델에 대한 오류 행렬:
예측
실제[0,0](0,1] 오류
[0.0] 28.6 42.9 60
(0.1] 14.3 14.3 50
전체 오차: 57.1%, 평균 클래스 오차: 55%
래틀 타임스탬프: 2018-10-18 21:29:39 사용자