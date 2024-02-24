트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1116

마이클 마르쿠카이테스 :

OOS의 섹션을 선택하는 것을 제외하고 훈련 전에 데이터가 혼합되면 왜 시간이 필요합니까 ... 걱정하지 마십시오. 결과를 더 잘 보여주십시오 ...

난 필요해.

결과. 내 스레드를 참조하십시오. 그들은 업무상 그곳에 있습니다.

 
마법사_ :

itslek 은 validol을 위해 달렸습니다)))

42개의 예제 데이터셋! 42 칼!


나는 일반적으로 그 이후 시계열 에서 datetime에 대해 침묵합니다.

 

우리는 본다.

예측 변수를 두 부분으로 나눕니다. 한 부분은 한 클래스에 속하고 다른 부분은 다른 클래스에 속합니다. 우리는 각 절반의 히스토그램을 만들고 결합합니다.

그래서.









품질은 다르지만 모두 이전보다 훨씬 더 나은 예측 능력을 가집니다(기억에서).

히스토그램 사이의 거리 측정을 도입할 필요가 있는데, 이는 히스토그램 사이의 차이를 보다 사실적으로 보여줄 것이며, 이는 그림의 형태보다 더 정확할 것입니다.

 
이슬렉 :

42개의 예에 대한 데이터 세트


잘 이해가 안 가네요.... 1000개의 예제에서 학습할 수 있는 AI가 훌륭하다면 그러한 샘플은 너트와 같을 것입니다. 문제가 무엇입니까?

 





 
산산이치 포멘코 :

훌륭합니다...계속합니다. 훈련된 모델의 결과가 필요합니다. 데이터 분석도 좋지만 내가 틀리지 않는다면 가장 중요한 것은 이익이다. 그렇기 때문에 가능하면 거래를 요청하는 것입니다 ...

 
마이클 마르쿠카이테스 :

잘 이해가 안 가네요.... 1000개의 예제에서 학습할 수 있는 AI가 훌륭하다면 그러한 샘플은 너트와 같을 것입니다. 문제가 무엇입니까?

정반대...

더 나은 알고리즘은 더 좋지 않지만 멋진 알고리즘보다 더 많은 예가 있지만 데이터는 적습니다.

특히 시장에서는 1000으로도 충분하지 않습니다 ...

 
이슬렉 :

정반대...

동의합니다 .... 사용할 AI 도구에 따라 다릅니다. 일부의 경우 샘플 크기가 크게 필요하고 지원 벡터 벡터와 같은 일부의 경우 큰 샘플이 필요하지 않습니다. 이 방법은 리소스 집약적이고 큰 샘플의 경우 매우 오랜 시간이 걸리기 때문입니다.

 
마이클 마르쿠카이테스 :

동의합니다 .... 사용할 AI 도구에 따라 다릅니다. 일부의 경우 샘플 크기가 크게 필요하고 지원 벡터 벡터와 같은 일부의 경우 큰 샘플이 필요하지 않습니다. 이 방법은 리소스 집약적이고 큰 샘플의 경우 매우 오랜 시간이 걸리기 때문입니다.

AI 란 무엇입니까?

 

예측 능력에서 나쁘지 않은 결과가 안정적인 모델의 구성으로 이어지지는 않을 것입니다. 말도 안 되는 수의 관찰 = 51이기 때문입니다. 최소한 10배는 더 필요하지만 100배는 더 좋습니다.

이 수의 관찰에 대해 모델을 구축하면 결과는 끔찍합니다.


예측

실제[0,0](0,1] 오류

[0.0] 42.9 28.6 40

(0.1] 28.6 0.0 100


전체 오차: 57.1%, 평균 클래스 오차: 70%


래틀 타임스탬프: 2018-10-18 21:29:39 사용자

===================================================== =====================

Mic1.txt [validate](개수)의 선형 모델에 대한 오류 행렬:


예측

실제[0,0](0,1] 오류

[0.0] 1 4 80

(0.1] 2 0 100


Mic1.txt [validate](비율)의 선형 모델에 대한 오류 행렬:


예측

실제[0,0](0,1] 오류

[0.0] 14.3 57.1 80

(0.1] 28.6 0.0 100


전체 오차: 85.7%, 평균 클래스 오차: 90%


래틀 타임스탬프: 2018-10-18 21:29:39 사용자

===================================================== =====================

Mic1.txt [validate](개수)의 신경망 모델에 대한 오류 행렬:


예측

실제[0,0](0,1] 오류

[0.0] 2 3 60

(0.1] 1 1 50


Mic1.txt [validate](비율)의 신경망 모델에 대한 오류 행렬:


예측

실제[0,0](0,1] 오류

[0.0] 28.6 42.9 60

(0.1] 14.3 14.3 50


전체 오차: 57.1%, 평균 클래스 오차: 55%


래틀 타임스탬프: 2018-10-18 21:29:39 사용자

