그러나 앞으로가 기차 뒤에 있다는 것이 무슨 차이가 있습니까? 샘플이 겹치지 않는 경우. 이것은 어떤 식으로든 연결되지 않은 점 집합일 뿐입니다(예측자 지연으로 인해 작은 깊이에 연결될 수 있음).당신은 그에게 물어볼 수 있습니다 :) @fxsaber 또는 여기에서 초대장을 만드는 방법
@ 프롬프트가 작동하지 않았습니다. 나는 그것이 무엇에 관한 것인지 이해하지 못했다. 게시물이 삭제된 것 같습니다.
오늘 저녁을 당신의 천재에게 바칩시다 :)
스크린샷과 같이 열차 뒤에서 앞으로 전진할 수 없다고 적었다는 내용이 있었는데.. 불합리하다고 판단했습니다.
아아, 이 주제에서 누군가가 이런 스타일의 메시지 쓰기를 취했고 모두가 함께 그것을 집어 들었습니다 ... 쓰고, 읽고, 지웠습니다 .... 바보, 그러나 어떤 이유로 우리는 모두 그것을합니다)))
어쩌면 지난 대화의 주제에서 조금 벗어난 것일 수도 있습니다. 가방을 들고 있어요))
다음은 프로세스입니다.
반품 처리
그러한 프로세스로 작업할 수 있습니까?
추신: 추가하기로 결정했습니다.
통계 및 분포를 반환합니다.
)))))) 황소와 곰 모두의 대다수와 lern에서만 오류를 최적화 한 다음 작은 것을 보여 ... 주장으로 역행한다는 의미에서 당신이 옳습니다. 나는 당신이 당신이 말하는 "수익성있는 거래"를 기원합니다. PAMM이 있습니까? 아니면 렌트카에서 수강한 "성공적인 거래" 과정?
다시 한 번 반복합니다. 백테스트는 조언자의 무작위성에 대한 귀하의 진술이 거짓 이라는 주장으로 표시됩니다. 예를 들어, 문제의 목적 있는 솔루션이 무작위 방식으로 불가능하다는 것은 옹졸한 남학생에게도 분명하기 때문입니다. 테스터에서 고문의 수익성있는 거래.
당신의 사건을 변호하고 싶다면 공허한 조롱 대신에 사례와 함께 증거를 제공하십시오.
그리고 "성공적인 거래"의 기능은 알고리즘 트레이더에게 전문적인 골칫거리와 같습니다.
글쎄요, 저는 현재 제 이익이나 재미를 위해 특정 사람들과 개인적으로 의사 소통하지만 잠재적인 경쟁자를 한꺼번에 가르치지 않을 것입니다. 이유를 알고 추측하지 마십시오.
AaaaaHAHA))))))) 토요일에도 훈련 샘플에 맞추는 것이 기초적이라는 것이 콧수염 같은 남학생에게 분명합니다. 따라서 이것은 논쟁이 아니라 바보입니다.
훈련 샘플에 대해 조정(최적화)할 필요가 전혀 없으며, 정규 샘플에 따라 훈련, 검증 및 테스트로 나뉩니다. 우리는 기차에서 배우지만 유효성 검사에서 오류를 최적화합니다. 동일한 데이터에 대한 오류를 최적화하는 것이 완전한 비판이기 때문에 이것은 ... 글쎄, 아마도 일부 학술 실험을 위한 것일 수 있습니다. 그런 다음 이 모든 것이 TEST에서 실행되어 결과를 얻으십시오.
나는 충격을 받았습니다 ... 그것은 심지어 학생도 아니고 바보에 불과합니다. 그들은 샘플에서 마우스와 같은 것을 최적화하고 그것에 "결과"를 보여줍니다. 논쟁으로 이것은 피펫, 불명예입니다.
도대체 이것이 왜 필요한가? 나는 일반적으로 일주일 동안 샘플 크기에 대해 침묵합니다. 이것이 아마도 가까운 시장 담당자가 앞으로를 보여주지 않는 이유일 것입니다.
나는 당신이 나에 대해 말하는 것이 아니라 가까운 시장 하나에 대해 희망 ???? 저도 4주간 훈련을 하고 있는데 로봇과 거래를 한지 오래라 이렇게 뻔뻔하게 전화를 하지는 않으실 거에요. 저는 실무자입니다...
글쎄, 당신은 성배와 체중 감량 훈련이 있는 사이트가 없고, 뒤에서 사기꾼과 논쟁하지 않습니다. 아니, 이것은 당신에 관한 것이 아닙니다.
휴 ... 그냥 안심. 오늘 나는 Graalepikharstvo 에서 사과를 약속한 영상을 다시 기억했습니다. 부정할 수 없는 비장의 카드가 손에 잡힐 땐 다 써버릴 것 같아요... :-)
훈련 샘플에 대해 조정(최적화)할 필요가 전혀 없으며, 정규 샘플에 따라 훈련, 검증 및 테스트로 나뉩니다. 우리는 기차에서 배우지만 유효성 검사에서 오류를 최적화합니다. 동일한 데이터에 대한 오류를 최적화하는 것이 완전한 비판이기 때문에 이것은 ... 글쎄, 아마도 일부 학술 실험을 위한 것일 수 있습니다. 그런 다음 이 모든 것이 TEST에서 실행되어 결과를 얻으십시오.
또 거짓 진술을 하셨군요 - 저는 처음에 정방향 테스트를 보여줬고 일부와 달리 제 글을 문지르지 않습니다.
추가로 계좌에 투자비밀번호를 부여했는데 새로운 화면은 다음과 같습니다.
이상하게도 수익은 계속 늘어나고 있고, 설명할 게 없으면 아예 안 쓰는 게 낫다, 내가 던진 질문을 없애고 남을 웃게 한다.