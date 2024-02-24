트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1125 1...111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.10.20 14:54 #11241 독성 : 당신의 두뇌는 괜찮습니까? 이 "앞으로"는 도대체 무엇입니까???? 당신은 소음(10일 동안)을 따라잡았고 데모에서 이것을 무작위로 실행했습니다. 나는 "무슨 일이 일어날지"를 볼 필요가 없다. 나는 이것을 미리 알고 있다. 복식의 경우: 최소 200개 거래의 포워드(정밀화의 힌트로만), 일반적으로 SR>3인 경우 1000-3000개 거래, SR<3이면 더 많은 거래가 필요합니다. 어쨌든 훈련하는 동안 우리는 1 년 동안 1 분 동안 배우고 2-3 개월 동안 확인했지만 오히려 3-5 년 동안 공부하고 1 년 동안 시험을보고 물론 미래에서 시험을 쳤습니다))) ) 신에 의해 유치원, 집시는 곰과 시장 사람들, 그들의 어머니 ... 친구야, 놀라지 말자. 그는 열흘 동안 훈련했고 장르의 규칙에 따라 모델은 오랫동안 작동하지 않습니다. 질문이 다릅니다. 다음 최적화에서 이 결과를 반복할 수 있습니까::: Mihail Marchukajtes 2018.10.20 14:55 #11242 마법사_ : 네, 왜 완전 오링톨 하셨어요?))) 우리 아이돌, 선생님, 멘토를 깜박입니다 ... 시장을 먹을 수없는 가장 많이 !!!))) OOO 이미 중포병이 출동한 걸 보니 취해서 .... Keep me 7 :-) Ivan Negreshniy 2018.10.20 14:56 #11243 독성 : 당신의 두뇌는 괜찮습니까? 이 "앞으로"는 도대체 무엇입니까???? 당신은 소음(10일 동안)을 따라잡았고 데모에서 이것을 무작위로 실행했습니다. 나는 "무슨 일이 일어날지"를 볼 필요가 없다. 나는 이것을 미리 알고 있다. 복식의 경우: 최소 200번의 거래를 전달합니다(작업의 힌트로만 사용). 그러나 일반적으로 SR>3이면 1000-3000번 거래하고, SR>2이면 어떤 식으로든 볼 수 없는 데이터에 대해 더 많은 거래가 필요합니다. 훈련하는 동안 우리는 1 년 동안 1 분 동안 배우고 2-3 개월 동안 확인했지만 오히려 3-5 년 동안 공부하고 1 년 동안 시험을보고 물론 미래에서 시험을 보았습니다)))) 신,유치원,집시들은 곰이고, 시장 근처 사람들, 그들의 어머니 ... 두뇌는 정보가 필요하고, 설명된 내용을 확인하기 위해 최소한 무언가를 보여 주므로 이전의 잘못된 메시지로 판단하면 이것은 공허한 수다입니다 ... Mihail Marchukajtes 2018.10.20 15:02 #11244 마법사_ : 1 랜덤. 둘째, 침을 흘리게 할 것입니다. 얼마 동안 차량은 모든 램에서 작동합니다. 요점이 무엇입니까))) 이 예에서 OOC가 정말 멋지다고 생각하시나요???? 나를 위해, 그래서 XZ ..... 말해줘, 이 시점에서 당신은 무엇을 할 것인가 ??? Mihail Marchukajtes 2018.10.20 15:08 #11245 마법사_ : Misha, 나는 거기에서 아무 것도하지 않을 것입니다))) 이것은 임의의 집 1 개에서 딸랑이를 만드는 방법의 예입니다. 더 이상))) 따라서 이것은 이 특정 최적화 사용자의 90%가 로봇을 끌 가능성이 높다는 요점입니다. 너무 큰 단점. 이때 질문을 하게 됩니다. 그것은 무엇입니까? 균형이나 롤백에 대한 하락일 뿐입니다. 글쎄, 그것은 너무 ... 초보자를위한 정보입니다. 실제 거래의 문제는 완전히 다른 종류입니다 .... Mihail Marchukajtes 2018.10.20 15:30 #11246 들어요, 형제 여러분, 저는 지표를 확인하는 데 약간의 어려움을 겪고 있습니다. 이 문제를 해결하려면 답변을 도와주셔야 합니다. Java에는 다음 표현식이 있습니다. double[] 패턴 = min.get(i);, 여기서 min은 배열 목록이고 이 예에서는 전체 문자열이 가변 패턴으로 전달됩니다. 이 라인을 패턴으로 전송해야 하지만 1~5개의 요소만, 5번째에서 10번째로 다른 변수로 이동해야 합니다. 아이디어가 있나요???? Ivan Negreshniy 2018.10.20 15:35 #11247 마법사_ : Misha, 나는 거기에서 아무 것도하지 않을 것입니다))) 이것은 임의의 집 1 개에서 딸랑이를 만드는 방법의 예입니다. 더 이상))) 예제를 설득력 있게 만들려면 독립적인 임의 생성기가 필요하며 내부 랜덤 생성기에서 모든 기적을 수행할 수 있습니다. :) Mihail Marchukajtes 2018.10.20 15:40 #11248 마법사_ : 이러한 질문을 하지 않기 위해서는 normal model을 만들어야 한다. 선생님은 표시된 데이터를 보고 oos를 보고 equi에 대해 눈으로 추측하지 않습니다. 백 번만 반복했다. 촛불의 색에 0.7이 좋습니다, 당신의 쓰레기에 ... toxic은 mo의 고전적인 응용 프로그램을 설명했습니다. 나는 당신에게 그것을 강요했고 그녀는 모든 것을 가졌지만 당신은 그것을 다시 놓쳤고 월요일에 일하러갑니다)))) 글쎄요 ... 거기에서 일하게 되어 기쁩니다. 이것은 Gazprom zadrypany가 아닙니다. 자신의 영역에만 있는 구글입니다.... :-) Mihail Marchukajtes 2018.10.20 15:58 #11249 마법사_ : 글쎄, 말해! 당신이 일하는 곳과 당신이하는 일. 기뻐하자... 도움이 되는 자바와 함께???? 그게 다야....... 한 줄로 정리하면 된다. 목록 행의 요소에 액세스하는 방법을 모르겠습니다. 나는 이미 타이핑으로 모든 것을 시도했고 ... 이미 망했습니다. 그리고 당신은 그것을 배치한다고 ... 그리고 나는 일에 대해 말하는 것이 아니라 일반적으로 .... Yuriy Asaulenko 2018.10.20 16:10 #11250 독성 : 당신의 두뇌는 괜찮습니까? 이 "앞으로"는 도대체 무엇입니까???? 당신은 소음(10일 동안)을 따라잡았고 데모에서 이것을 무작위로 실행했습니다. 나는 "무슨 일이 일어날지"를 볼 필요가 없다. 나는 이것을 미리 알고 있다. 복식의 경우: 최소 200개 거래의 포워드(정밀화의 힌트로만), 일반적으로 SR>3인 경우 1000-3000개 거래, SR<3이면 더 많은 거래가 필요합니다. 어쨌든 훈련하는 동안 우리는 1 년 동안 1 분 동안 배우고 2-3 개월 동안 확인했지만 오히려 3-5 년 동안 공부하고 1 년 동안 시험을보고 물론 미래에서 시험을 쳤습니다))) ) 신에 의해 유치원, 집시는 곰과 시장 사람들, 그들의 어머니 ... 예, 당신은 일반적으로 맥시멀리스트이자 사도 마조히스트입니다. 뭐, 아직 200트레이드가 왔다 갔다 하고 1000~3000은 이미 조롱거리다.) 그리고 3년 동안 여러 종목을 훈련하는 것은 일반적으로 넌센스다. 2년은 시장 변화에 따른 시스템 수명입니다. 내 시스템조차도 하루에 4~10건의 거래를 하고 2년 안에 죽기 전에 2000건의 거래를 할 것입니다. 1년 전의 데이터에서 배우는 것은 어리석은 일입니다. 이전 6개월은 훈련과 테스트를 위한 모든 것입니다. 총 600건의 거래입니다. 동시에 3년 3000건의 거래가 좋을 것이라는 데에는 이견이 없다. 어, 알았어. 근데 어디서 구할 수 있어? 무엇을 가르칠 것인가, 무엇을 시험할 것인가에 대한 질문이 하나 더 있습니다. 지난 3개월 동안 배운 것이 더 논리적으로 보입니다. 그런 다음 이전 항목에서 테스트해야 합니다. 그리고 이전 것을 가르치는 것은 이미 지나간 것을 가르치는 것입니다. 시장을 일종의 얼어붙은 시스템으로 받아들인다면 이론이 훌륭하다는 것을 알게 됩니다. IMHO, 몇 개월 만에 시장이 크게 바뀝니다. 봉투 2.11 10포인트 3.mq4 주식 거래 경력 1...111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
복식의 경우: 최소 200개 거래의 포워드(정밀화의 힌트로만), 일반적으로 SR>3인 경우 1000-3000개 거래, SR<3이면 더 많은 거래가 필요합니다. 어쨌든 훈련하는 동안 우리는 1 년 동안 1 분 동안 배우고 2-3 개월 동안 확인했지만 오히려 3-5 년 동안 공부하고 1 년 동안 시험을보고 물론 미래에서 시험을 쳤습니다))) ) 신에 의해 유치원, 집시는 곰과 시장 사람들, 그들의 어머니 ...
친구야, 놀라지 말자. 그는 열흘 동안 훈련했고 장르의 규칙에 따라 모델은 오랫동안 작동하지 않습니다. 질문이 다릅니다. 다음 최적화에서 이 결과를 반복할 수 있습니까:::
네, 왜 완전 오링톨 하셨어요?))) 우리 아이돌, 선생님, 멘토를 깜박입니다 ... 시장을 먹을 수없는 가장 많이 !!!)))
OOO 이미 중포병이 출동한 걸 보니 취해서 .... Keep me 7 :-)
두뇌는 정보가 필요하고, 설명된 내용을 확인하기 위해 최소한 무언가를 보여 주므로 이전의 잘못된 메시지로 판단하면 이것은 공허한 수다입니다 ...
1 랜덤. 둘째, 침을 흘리게 할 것입니다.
얼마 동안 차량은 모든 램에서 작동합니다. 요점이 무엇입니까)))
이 예에서 OOC가 정말 멋지다고 생각하시나요???? 나를 위해, 그래서 XZ ..... 말해줘, 이 시점에서 당신은 무엇을 할 것인가 ???
따라서 이것은 이 특정 최적화 사용자의 90%가 로봇을 끌 가능성이 높다는 요점입니다. 너무 큰 단점. 이때 질문을 하게 됩니다. 그것은 무엇입니까? 균형이나 롤백에 대한 하락일 뿐입니다. 글쎄, 그것은 너무 ... 초보자를위한 정보입니다. 실제 거래의 문제는 완전히 다른 종류입니다 ....
들어요, 형제 여러분, 저는 지표를 확인하는 데 약간의 어려움을 겪고 있습니다. 이 문제를 해결하려면 답변을 도와주셔야 합니다.
Java에는 다음 표현식이 있습니다.
double[] 패턴 = min.get(i);, 여기서 min은 배열 목록이고 이 예에서는 전체 문자열이 가변 패턴으로 전달됩니다.
이 라인을 패턴으로 전송해야 하지만 1~5개의 요소만, 5번째에서 10번째로 다른 변수로 이동해야 합니다. 아이디어가 있나요????
이러한 질문을 하지 않기 위해서는 normal model을 만들어야 한다.
선생님은 표시된 데이터를 보고 oos를 보고 equi에 대해 눈으로 추측하지 않습니다.
백 번만 반복했다. 촛불의 색에 0.7이 좋습니다, 당신의 쓰레기에 ...
toxic은 mo의 고전적인 응용 프로그램을 설명했습니다. 나는 당신에게 그것을 강요했고 그녀는 모든 것을 가졌지만
당신은 그것을 다시 놓쳤고 월요일에 일하러갑니다))))
글쎄요 ... 거기에서 일하게 되어 기쁩니다. 이것은 Gazprom zadrypany가 아닙니다. 자신의 영역에만 있는 구글입니다.... :-)
글쎄, 말해! 당신이 일하는 곳과 당신이하는 일. 기뻐하자...
도움이 되는 자바와 함께???? 그게 다야....... 한 줄로 정리하면 된다. 목록 행의 요소에 액세스하는 방법을 모르겠습니다. 나는 이미 타이핑으로 모든 것을 시도했고 ... 이미 망했습니다. 그리고 당신은 그것을 배치한다고 ... 그리고 나는 일에 대해 말하는 것이 아니라 일반적으로 ....
예, 당신은 일반적으로 맥시멀리스트이자 사도 마조히스트입니다. 뭐, 아직 200트레이드가 왔다 갔다 하고 1000~3000은 이미 조롱거리다.) 그리고 3년 동안 여러 종목을 훈련하는 것은 일반적으로 넌센스다. 2년은 시장 변화에 따른 시스템 수명입니다. 내 시스템조차도 하루에 4~10건의 거래를 하고 2년 안에 죽기 전에 2000건의 거래를 할 것입니다.
1년 전의 데이터에서 배우는 것은 어리석은 일입니다. 이전 6개월은 훈련과 테스트를 위한 모든 것입니다. 총 600건의 거래입니다. 동시에 3년 3000건의 거래가 좋을 것이라는 데에는 이견이 없다. 어, 알았어. 근데 어디서 구할 수 있어?
무엇을 가르칠 것인가, 무엇을 시험할 것인가에 대한 질문이 하나 더 있습니다. 지난 3개월 동안 배운 것이 더 논리적으로 보입니다. 그런 다음 이전 항목에서 테스트해야 합니다. 그리고 이전 것을 가르치는 것은 이미 지나간 것을 가르치는 것입니다.
시장을 일종의 얼어붙은 시스템으로 받아들인다면 이론이 훌륭하다는 것을 알게 됩니다. IMHO, 몇 개월 만에 시장이 크게 바뀝니다.