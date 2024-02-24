트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1119 1...111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.10.18 22:23 #11181 마법사_ : Tren = 100k 라인. 나머지 8k+(테스트)에서 모델을 적용합니다. 데이터가 뒤죽박죽입니다. 로그 손실 메트릭. 컷을 게시합니다. 트렌 =... 테스트 =... 일반화 능력이 그다지 일반적이지 않은 것은 31퍼센트보다 높지 않습니다 :-(. 마법사, OOS에서 모델을 거래하고 결과를 게시하기 위해 50개의 관련 레코드를 준비하는 옵션이 있습니다. 어떻게 가르치는지 모델을 보내줄게???? 지금 바로!!!! 알고리즘이 빠지지 않고 고집스럽게 많은 수의 입력을 사용하기 때문에이 백 줄에 물고기가 있다고 생각합니다 ..... 글쎄, 당신의 데이터에 따라 내 모델을 거래하는 옵션은 무엇입니까 ???? Mihail Marchukajtes 2018.10.18 22:46 #11182 마법사_ : 선생님, 믿어주셔서 감사합니다. 하지만 저는 아무것도 필요하지 않습니다))) 그래서 그냥 재미로.... 놀랍게도... 샘플을 40개 레코드로 줄였더니 훈련 결과가 동일한 수준으로 유지되었습니다. 귀하의 데이터는 30% 대 내 데이터는 70%로, 내 데이터가 귀하의 데이터보다 훨씬 우수함을 나타냅니다. ???? itslek 2018.10.18 22:47 #11183 마법사_ : Tren = 100k 라인. 나머지 8k+(테스트)에서 모델을 적용합니다. 데이터가 뒤죽박죽입니다. 로그 손실 메트릭. 컷을 게시합니다. 트렌 =... 테스트 =... 왜 DateTime을 잘라서 ... 다시 섞었습니까 ... 일종의 은행 점수가 아닌 시계열입니다 ... Mihail Marchukajtes 2018.10.18 22:51 #11184 독성 : ))))))))))))))) Mikhail의 Marlezon 발레의 또 다른 시리즈))) 가변성과 혼돈의 세계에 흔들리지 않는 안정성의 섬이 있다는 것은 좋은 일입니다))) 그리고 1년 전 Mikhail은 현실을 마스터하기까지 약속했지만 ... 그래서 저는 조금 마스터합니다.... 자바가 그렇습니다 :-) Mihail Marchukajtes 2018.10.18 22:54 #11185 마법사_ : 나는 아무것도 자르거나 섞지 않았다. 나는 나 자신에게 화가 났다. 해. 결과적으로 당신의 데이터는 나에 비해 똥이고 당신이 그들과 거래한다면 나는 당신을 유감스럽게 생각합니다 :-( Mihail Marchukajtes 2018.10.18 23:04 #11186 마법사_ : 오늘 웃느라 지쳤어)))) 글쎄요. 애들한테 센티멘탈한 HZ세트를 던졌으니까 똥으로 사탕 만드려는 듯이 앉아서 웃어, 동료들이 안고 있는 건 좋지 않아, 아, 얼마나 안 좋을까.... Mihail Marchukajtes 2018.10.18 23:11 #11187 마법사_ : 소년들이 아니라 소년들. 젠장, 명확하지 않아.))) AAA 우리 사회에서 그를 위해 뭔가 하고 있습니까? 멋진 계획입니다. 그의 능력과 AI를 확인해보자 :-) Mihail Marchukajtes 2018.10.18 23:27 #11188 독성 : 그렇긴 한데, 당신의 데이터셋으로... 죄송합니다만, 많은 분들이 최소한 수천개의 샘플이 필요하다고 말씀하셨고, 시장 데이터의 시끄러움을 감안할 때 수십만 개의 포인트가 바람직하지만 마스터 할 때 예를 들어 Java를 사용하고 XGB를 사용하면 과거의 인내로 여전히 웃을 것입니다)) 글쎄, 친구, 당신은 내 TS 1000 포인트에 대해 50주의 시간을 이해합니다. 예를 들어 Google의 일종의 지나치게 거대한 AI가 아닌 경우 그러한 세그먼트에서 과도하지 않은 양질의 모델을 얻을 수 있는지 확실하지 않습니다 .... itslek 2018.10.19 02:10 #11189 마법사_ : 나는 아무것도 자르거나 섞지 않았습니다. 나는 나 자신에게 화가 났다. 해. 크라운 자체의 결과는 무엇입니까? 약간의 관심을 갖기 위해. Mihail Marchukajtes 2018.10.19 05:52 #11190 그래서 저는 매튜스 계수에 대한 개선된 메트릭을 생각해 냈습니다. 하지만 여기에서 날려버리고 여기서 떠나면 무슨 말을 할 수 있을까요? :-( 한 클래스에서 다른 클래스로 배열을 전송하고 피펫을 실행했습니다... 물어볼 사람이 없습니다 :-( 1...111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Tren = 100k 라인. 나머지 8k+(테스트)에서 모델을 적용합니다. 데이터가 뒤죽박죽입니다.
로그 손실 메트릭. 컷을 게시합니다. 트렌 =... 테스트 =...
일반화 능력이 그다지 일반적이지 않은 것은 31퍼센트보다 높지 않습니다 :-(.
마법사, OOS에서 모델을 거래하고 결과를 게시하기 위해 50개의 관련 레코드를 준비하는 옵션이 있습니다. 어떻게 가르치는지 모델을 보내줄게???? 지금 바로!!!!
알고리즘이 빠지지 않고 고집스럽게 많은 수의 입력을 사용하기 때문에이 백 줄에 물고기가 있다고 생각합니다 .....
글쎄, 당신의 데이터에 따라 내 모델을 거래하는 옵션은 무엇입니까 ????
선생님, 믿어주셔서 감사합니다. 하지만 저는 아무것도 필요하지 않습니다)))
그래서 그냥 재미로....
놀랍게도... 샘플을 40개 레코드로 줄였더니 훈련 결과가 동일한 수준으로 유지되었습니다. 귀하의 데이터는 30% 대 내 데이터는 70%로, 내 데이터가 귀하의 데이터보다 훨씬 우수함을 나타냅니다. ????
왜 DateTime을 잘라서 ... 다시 섞었습니까 ... 일종의 은행 점수가 아닌 시계열입니다 ...
))))))))))))))) Mikhail의 Marlezon 발레의 또 다른 시리즈))) 가변성과 혼돈의 세계에 흔들리지 않는 안정성의 섬이 있다는 것은 좋은 일입니다)))
그리고 1년 전 Mikhail은 현실을 마스터하기까지 약속했지만 ...
그래서 저는 조금 마스터합니다.... 자바가 그렇습니다 :-)
결과적으로 당신의 데이터는 나에 비해 똥이고 당신이 그들과 거래한다면 나는 당신을 유감스럽게 생각합니다 :-(
오늘 웃느라 지쳤어))))
글쎄요. 애들한테 센티멘탈한 HZ세트를 던졌으니까 똥으로 사탕 만드려는 듯이 앉아서 웃어, 동료들이 안고 있는 건 좋지 않아, 아, 얼마나 안 좋을까....
소년들이 아니라 소년들. 젠장, 명확하지 않아.)))
AAA 우리 사회에서 그를 위해 뭔가 하고 있습니까? 멋진 계획입니다. 그의 능력과 AI를 확인해보자 :-)
그렇긴 한데, 당신의 데이터셋으로... 죄송합니다만, 많은 분들이 최소한 수천개의 샘플이 필요하다고 말씀하셨고, 시장 데이터의 시끄러움을 감안할 때 수십만 개의 포인트가 바람직하지만 마스터 할 때 예를 들어 Java를 사용하고 XGB를 사용하면 과거의 인내로 여전히 웃을 것입니다))
글쎄, 친구, 당신은 내 TS 1000 포인트에 대해 50주의 시간을 이해합니다. 예를 들어 Google의 일종의 지나치게 거대한 AI가 아닌 경우 그러한 세그먼트에서 과도하지 않은 양질의 모델을 얻을 수 있는지 확실하지 않습니다 ....
크라운 자체의 결과는 무엇입니까? 약간의 관심을 갖기 위해.
그래서 저는 매튜스 계수에 대한 개선된 메트릭을 생각해 냈습니다. 하지만 여기에서 날려버리고 여기서 떠나면 무슨 말을 할 수 있을까요? :-(
한 클래스에서 다른 클래스로 배열을 전송하고 피펫을 실행했습니다... 물어볼 사람이 없습니다 :-(