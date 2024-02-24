트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 558 1...551552553554555556557558559560561562563564565...3399 새 코멘트 Alexander_K2 2018.01.09 14:04 #5571 덧붙여서 - 양자 전이 확률의 진폭에 대한 R. Feynman의 모노그래프 그림 SanSanych가 게시한 차트를 연상시키는 무언가가 있지 않습니까? 홀드미 세븐 - 지금부터 3~4개월 동안 새로운 이론 방송 시작합니다... ^^))))))))) [삭제] 2018.01.09 15:02 #5572 알렉산더_K2 : 덧붙여서 - 양자 전이 확률의 진폭에 대한 R. Feynman의 모노그래프 그림 SanSanych가 게시한 차트를 연상시키는 것, 맞습니까? 나를 7로 유지하십시오 - 지금 당장 3-4 개월 동안 새로운 이론 방송을 시작하겠습니다 ... ^))))))))) 가장 중요한 것은 이 모든 것이 영원으로 전달되지 않는다는 것입니다. 그리고 트렌드 요소를 추가하면 훨씬 더 어려워집니다. Yuriy Asaulenko 2018.01.09 15:52 #5573 알렉산더_K2 : 나를 7로 유지하십시오 - 지금 당장 3-4 개월 동안 새로운 이론 방송을 시작하겠습니다 ... ^))))))))) 이것에 대한 주제를 시작하고 ... 적어도 1 년 동안 건강에.)) Vizard_ 2018.01.10 13:48 #5574 막심 드미트리예프스키 : 여기에서 훈련 샘플의 경계 외부에 있는 간단한 NN이 꽤 그렇게 작동한다는 것이 밝혀졌습니다.... 단순한 NS가 아니라 특정 구성의 NS입니다. 위에서 아래로 - 다음에서 생성(1) - this(2), 사용자 지정(3)......)))))) [삭제] 2018.01.10 13:59 #5575 마법사_ : 단순한 NS가 아니라 특정 구성의 NS입니다. 위에서 아래로 - 다음에서 생성(1) - this(2), 사용자 지정(3)......)))))) 이것에, 내 두뇌가 마침내 고장났습니다 :) 글쎄, 도대체, 나는 VR을 변환 할 것입니다 :) 오, 이 비선형 세계 .. 백그라운드에서 Gordon을 듣고 있습니다 :) Alexander_K2 2018.01.10 14:33 #5576 막심 드미트리예프스키 : 이것에, 내 두뇌가 마침내 고장났습니다 :) 글쎄, 도대체, 나는 VR을 변환 할 것입니다 :) 내 양자 두뇌도 Vizard_ 게시물에서 깨집니다 ... 제 생각에는 이 닉네임으로 R. Feynman의 가장 가까운 친척이 여기에 글을 씁니다. :)))) Yuriy Asaulenko 2018.01.10 16:35 #5577 막심 드미트리예프스키 : 따라서 혼동하기 쉽습니다. 선형 또는 능선 회귀를 사용했고 모든 것이 정상이었다고 가정해 보겠습니다. 그런 다음 동일한 작업을 위해 MLP로 전환하기로 결정했습니다. 하지만 아무 것도 없습니다. :) MLP의 경우 출력을 어떻게든 변환한 다음 다시 변환해야 합니다. 따라서 회귀가 예측 작업에 적합하지만 모든 사람은 분류를 사용하는 것을 선호합니다. :) 선형 또는 능선 회귀가 추세 및 MLP 플랫에 더 적합하다고 말할 수도 있습니다. 음, 첫째, 분류만 필요합니다. 거래를 입력하거나 입력하지 않습니다. 그리고 그게 전부입니다. 다른 것은 필요하지 않습니다. 단 1과 0입니다. MLP는 이것을 아주 잘 처리합니다. 예측이 필요한 이유는 무엇입니까? - 절대적으로 이해할 수 없습니다. 둘째, MLP의 경우 작업을 명확하게 공식화하고 불필요한 모든 것을 잘라내고 알고리즘 방식에 맡겨야 합니다. 셋째, 학습할 때 대부분의 지역 기사에서와 같이 MLP에 대한 결정을 강요하지 마십시오. [삭제] 2018.01.10 16:44 #5578 유리 아사울렌코 : 음, 첫째, 분류만 필요합니다. 거래를 입력하거나 입력하지 않습니다. 그리고 그게 전부입니다. 다른 것은 필요하지 않습니다. 단 1과 0입니다. MLP는 이것을 아주 잘 처리합니다. 예측이 필요한 이유는 무엇입니까? - 절대적으로 이해할 수 없습니다. 둘째, MLP의 경우 작업을 명확하게 공식화하고 불필요한 모든 것을 잘라내고 알고리즘 방식에 맡겨야 합니다. 셋째, 학습할 때 대부분의 지역 기사에서와 같이 MLP에 대한 결정을 강요하지 마십시오. 예측은 붕괴의 길이지만 미래의 불안정성의 가능성을 예측할 수 있습니다 :) 예측은 시스템을 새로운 조건에 적응시키는 데 필요합니다. 분류기는 첫 번째 ns의 결과로 작동합니다. 분류도 예측이지만 매수/매도의 조합을 통해 이루어집니다. 그냥 최적화, 그것은 일반 옵티마이저를 통해 꽤 잘 수행될 수 있습니다 예, 일반적으로 x, 그냥 합니다. 멋집니다. + 나는 당신과 같은 신경망이 없으며 mql 버전에서 사용할 수 없습니다. 네, 조만간 2가지 버전으로 한번에 완성해서 거기서 볼께요.. 연휴때 깜빡했네요.. Yuriy Asaulenko 2018.01.10 16:57 #5579 막심 드미트리예프스키 : 예측은 붕괴의 길이지만 미래의 불안정성의 가능성을 예측할 수 있습니다. :) 분류도 예측이지만 매수/매도의 조합을 통해 이루어집니다. 그냥 최적화, 그것은 일반 옵티마이저를 통해 꽤 잘 수행될 수 있습니다 분류기는 적어도 거래가 있을 수 있는 경계에서는 불안정할 가능성에 상당히 대처할 것입니다. 일반적으로 확률을 결정하는 문제에는 솔루션이 전혀 없을 수 있습니다. 스태프 옵티마이저는 질적으로? - 나는 전혀 확신이 서지 않고 오히려 그 반대라고 확신합니다.) 막심 드미트리예프스키 : + 나는 당신과 같은 신경망이 없으며 mql 버전에서 사용할 수 없습니다. 그리고 무엇이 당신을 막고 있습니까?)) 나는 내 NS를 숨기지 않습니다.) 방법도. 자세한 내용만 생략하겠습니다. [삭제] 2018.01.10 17:00 #5580 유리 아사울렌코 : 분류기는 적어도 거래가 있을 수 있는 경계에서는 불안정할 가능성에 상당히 대처할 것입니다. 일반적으로 확률을 결정하는 문제에는 솔루션이 전혀 없을 수 있습니다. 스태프 옵티마이저는 질적으로? - 나는 전혀 확신이 서지 않고 오히려 그 반대라고 확신합니다.) 글쎄, 여기서 나는 예측 헛소리를 한 다음 일부 역사에서 즉시 품질을 평가합니다 .. 품질이 정상이면 두 번째 사람에게 예측에 따라 거래하도록 가르칩니다. (처음에는 논리가 흐릿하지만 저도 NS로 대체하기로 했습니다.) 옵티마이저에서는 일반적으로 할 수 있지만 클라우드에서는 조금 비싸고 매개변수가 많으면 당일 훈련을 하게 됩니다.. 작업은 동일합니다 - 대상 함수의 최적화 1...551552553554555556557558559560561562563564565...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
가장 중요한 것은 이 모든 것이 영원으로 전달되지 않는다는 것입니다. 그리고 트렌드 요소를 추가하면 훨씬 더 어려워집니다.
여기에서 훈련 샘플의 경계 외부에 있는 간단한 NN이 꽤 그렇게 작동한다는 것이 밝혀졌습니다....
이것에, 내 두뇌가 마침내 고장났습니다 :) 글쎄, 도대체, 나는 VR을 변환 할 것입니다 :)
오, 이 비선형 세계 .. 백그라운드에서 Gordon을 듣고 있습니다 :)
내 양자 두뇌도 Vizard_ 게시물에서 깨집니다 ...
제 생각에는 이 닉네임으로 R. Feynman의 가장 가까운 친척이 여기에 글을 씁니다. :))))
따라서 혼동하기 쉽습니다. 선형 또는 능선 회귀를 사용했고 모든 것이 정상이었다고 가정해 보겠습니다. 그런 다음 동일한 작업을 위해 MLP로 전환하기로 결정했습니다. 하지만 아무 것도 없습니다. :)
MLP의 경우 출력을 어떻게든 변환한 다음 다시 변환해야 합니다. 따라서 회귀가 예측 작업에 적합하지만 모든 사람은 분류를 사용하는 것을 선호합니다. :)
선형 또는 능선 회귀가 추세 및 MLP 플랫에 더 적합하다고 말할 수도 있습니다.
음, 첫째, 분류만 필요합니다. 거래를 입력하거나 입력하지 않습니다. 그리고 그게 전부입니다. 다른 것은 필요하지 않습니다. 단 1과 0입니다. MLP는 이것을 아주 잘 처리합니다. 예측이 필요한 이유는 무엇입니까? - 절대적으로 이해할 수 없습니다.
둘째, MLP의 경우 작업을 명확하게 공식화하고 불필요한 모든 것을 잘라내고 알고리즘 방식에 맡겨야 합니다. 셋째, 학습할 때 대부분의 지역 기사에서와 같이 MLP에 대한 결정을 강요하지 마십시오.
예측은 붕괴의 길이지만 미래의 불안정성의 가능성을 예측할 수 있습니다 :) 예측은 시스템을 새로운 조건에 적응시키는 데 필요합니다.
분류기는 첫 번째 ns의 결과로 작동합니다.
분류도 예측이지만 매수/매도의 조합을 통해 이루어집니다. 그냥 최적화, 그것은 일반 옵티마이저를 통해 꽤 잘 수행될 수 있습니다
예, 일반적으로 x, 그냥 합니다. 멋집니다.
+ 나는 당신과 같은 신경망이 없으며 mql 버전에서 사용할 수 없습니다.
네, 조만간 2가지 버전으로 한번에 완성해서 거기서 볼께요.. 연휴때 깜빡했네요..
분류기는 적어도 거래가 있을 수 있는 경계에서는 불안정할 가능성에 상당히 대처할 것입니다. 일반적으로 확률을 결정하는 문제에는 솔루션이 전혀 없을 수 있습니다.
스태프 옵티마이저는 질적으로? - 나는 전혀 확신이 서지 않고 오히려 그 반대라고 확신합니다.)
글쎄, 여기서 나는 예측 헛소리를 한 다음 일부 역사에서 즉시 품질을 평가합니다 .. 품질이 정상이면 두 번째 사람에게 예측에 따라 거래하도록 가르칩니다.
(처음에는 논리가 흐릿하지만 저도 NS로 대체하기로 했습니다.)
옵티마이저에서는 일반적으로 할 수 있지만 클라우드에서는 조금 비싸고 매개변수가 많으면 당일 훈련을 하게 됩니다.. 작업은 동일합니다 - 대상 함수의 최적화