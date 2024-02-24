트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2233 1...222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.12.08 17:44 #22321 알렉세이 니콜라예프 : 실제 전문가용 - fiton ) :D 주의를 기울이지 않았습니다 요즘 웃으면 배가 아파요 [삭제] 2020.12.08 18:15 #22322 웰리모른 : 여러분, 안녕하세요. mql5에서 .py 파일을 시작하는 문제에 대해 조언하고, 지시하고, 올바른 방향으로 나아갈 수 있습니까? 누군가는 스크립툴린이나 함수의 스레드 주위에 스레드가 있을 수 있습니다. 길게, 파일을 통한 통신으로 하자. 있다면 정말 감사하겠습니다.) 포함 폴더의 MT5 메타 편집기에는 win api에 대한 예제가 있습니다. 프로세스 생성 또는 쉘 실행과 같은 것이 정확히 무엇인지 기억나지 않습니다. 스크립트 를 통해 여전히 가능 Работа с Python - Разработка программ - Справка по MetaEditor www.metatrader5.com Для языка Python существует множество библиотек для машинного обучения, автоматизации процессов, анализа и визуализации данных. Все его возможности можно легко применять и в торговой платформе, благодаря модулю для интеграции с Python. Быстро и удобно получайте биржевую информацию из торговой платформы для последующего анализа средствами Python... iwelimorn 2020.12.08 20:06 #22323 막심 드미트리예프스키 : 포함 폴더의 MT5 메타 편집기에는 win api에 대한 예제가 있습니다. 프로세스 생성 또는 쉘 실행과 같은 것이 정확히 무엇인지 기억나지 않습니다. 스크립트를 통해 여전히 가능하지만 시도하지 않았습니다. 고맙습니다! 이마에 발라봤어요. mql 스크립트 에서 파일을 열 기회를 기다리는 루프를 보았습니다. while ( 1 ) { string time = TimeToString ( TimeCurrent ()); int h= FileOpen (" TimeCurrent .txt", FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_TXT | FILE_COMMON ); if (h== INVALID_HANDLE ) { Print ("Файл занят другой программой!"); } if (h!= INVALID_HANDLE ) { FileWrite (h,time); FileClose (h); break ; } } 그리고 파이썬에서 동일한 기능을 수행하는 예외가 있는 루프를 보았습니다. while True: try : myfile = open(data_dir+ 'TimeCurrent.txt' , 'r' ) except IOError: continue with myfile as f: rez = f.read() if rez != old_rez: print(rez) old_rez = rez 테스터에서도 모든 것이 작동합니다. [삭제] 2020.12.08 20:14 #22324 웰리모른 : 고맙습니다! 이마에 발라봤어요. mql 스크립트 에서 파일을 열 기회를 기다리는 루프를 보았습니다. 그리고 파이썬에서 동일한 기능을 수행하는 예외가 있는 루프를 보았습니다. 테스터에서도 모든 것이 작동합니다. 정보를 보내야 하는 경우 python api를 사용하면 터미널에서 다른 것을 받을 수 있고 거래를 열 수 있습니다. 그건 그렇고, 예 .. 테스터의 경우 파일을 통해 흥미로운 옵션을 얻었습니다. 가장 중요한 것은 SSD를 죽이지 않는 것입니다) Igor_Gagarin 2020.12.08 20:50 #22325 신경망 라이브러리를 사용하여 R에서 신경망을 훈련시키려고 했습니다. 2개의 질문이 있습니다: 훈련된 네트워크를 저장/로드하는 방법은 무엇입니까? 네트워크에 대한 입력 뉴런의 영향을 어떻게 평가할 수 있습니까? (이 주제의 5번째 페이지에 입력에 대한 유사한 평가가 있는 그림이 있습니다. 어떻게 표시해야 할지 모르겠습니다.) mytarmailS 2020.12.08 21:33 #22326 이고르_가가린 : 신경망 라이브러리를 사용하여 R에서 신경망을 훈련시키려고 했습니다. 2개의 질문이 있습니다: 훈련된 네트워크를 저장/로드하는 방법은 무엇입니까? 네트워크에 대한 입력 뉴런의 영향을 어떻게 평가할 수 있습니까? (이 주제의 5번째 페이지에 입력에 대한 유사한 평가가 있는 그림이 있습니다. 어떻게 표시해야 할지 모르겠습니다.) 하나. model.rds 또는 경로 쓰기 saveRDS(model, "model.rds" ) # сохранить my_model <- readRDS( "model.rds" ) # загрузить 원천 2. 기능의 중요성을 평가하는 방법을 의미하는 경우 NeuralNetTools 패키지를 보면 모든 것이 예제에 작성되어 있습니다. [삭제] 2020.12.09 08:22 #22327 가장 순수한 형태의 능동적 학습은 효과가 없었습니다. 내 아이디어가 더 강력해진 것으로 판명되었습니다. 현재 활성은 폐기되었습니다. 아이디어는 흥미롭지 만 인용문에 끌리지는 않습니다. 고양이를 끌고 가는 것 같습니다. 이 패키지를 찔러 modAL: A modular active learning framework for Python3 — modAL documentation modal-python.readthedocs.io Welcome to the documentation for modAL! modAL is an active learning framework for Python3, designed with modularity, flexibility and extensibility in mind. Built on top of scikit-learn, it allows you to rapidly create active learning workflows with nearly complete freedom. What is more, you can easily replace parts with your custom built... iwelimorn 2020.12.09 08:27 #22328 막심 드미트리예프스키 : 정보를 보내야 하는 경우 python api를 사용하면 터미널에서 다른 것을 받을 수 있고 거래를 열 수 있습니다. 그건 그렇고, 예 .. 테스터의 경우 파일을 통해 흥미로운 옵션을 얻었습니다. 가장 중요한 것은 SSD를 죽이지 않는 것입니다) 알고 있는 피토에 대해 쓰십시오. 여기서 아이디어는 테스터에서 모델을 실행하는 것입니다. 그런 다음 수공예 테스터를 보았고 모든 것이 정상입니다. 이제 MT 테스터를 운전하여 희망을 부숴야합니다))) [삭제] 2020.12.09 09:16 #22329 웰리모른 : 알고 있는 피토에 대해 쓰십시오. 여기서 아이디어는 테스터에서 모델을 실행하는 것입니다. 그런 다음 수공예 테스터를 보았고 모든 것이 정상입니다. 이제 MT 테스터를 운전하여 희망을 부숴야합니다))) 부스트가 아닌 다른 모델은? mql에서 구문 분석의 어려움은 무엇입니까 iwelimorn 2020.12.09 11:09 #22330 막심 드미트리예프스키 : 부스트가 아닌 다른 모델은? mql에서 구문 분석의 어려움은 무엇입니까 2차원 초정밀 케라스 네트워크에 대한 분류기가 있습니다. 입력으로 Mathplotlib에 의해 절단된 견적의 그래픽 표현을 받습니다. 각 위치의 스프레드를 고려한 내 테스터에서는 모든 것이 정상입니다. 2020년 시험 keras2cpp를 사용하여 mql에서 구문 분석을 시도했지만 작동하지 않았습니다. 그래서 파일로 결정했습니다. 어쨌든 모든 것이 너무 느립니다)) 파일을 통한 통신은 차이를 만들지 않습니다. 1...222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
실제 전문가용 - fiton )
:D 주의를 기울이지 않았습니다요즘 웃으면 배가 아파요
여러분, 안녕하세요. mql5에서 .py 파일을 시작하는 문제에 대해 조언하고, 지시하고, 올바른 방향으로 나아갈 수 있습니까? 누군가는 스크립툴린이나 함수의 스레드 주위에 스레드가 있을 수 있습니다. 길게, 파일을 통한 통신으로 하자. 있다면 정말 감사하겠습니다.)
포함 폴더의 MT5 메타 편집기에는 win api에 대한 예제가 있습니다.
프로세스 생성 또는 쉘 실행과 같은 것이 정확히 무엇인지 기억나지 않습니다.
스크립트 를 통해 여전히 가능
고맙습니다! 이마에 발라봤어요. mql 스크립트 에서 파일을 열 기회를 기다리는 루프를 보았습니다.
그리고 파이썬에서 동일한 기능을 수행하는 예외가 있는 루프를 보았습니다.
테스터에서도 모든 것이 작동합니다.
정보를 보내야 하는 경우 python api를 사용하면 터미널에서 다른 것을 받을 수 있고 거래를 열 수 있습니다.
그건 그렇고, 예 .. 테스터의 경우 파일을 통해 흥미로운 옵션을 얻었습니다. 가장 중요한 것은 SSD를 죽이지 않는 것입니다)
신경망 라이브러리를 사용하여 R에서 신경망을 훈련시키려고 했습니다.
2개의 질문이 있습니다:
하나.
model.rds 또는 경로 쓰기원천
2.
기능의 중요성을 평가하는 방법을 의미하는 경우 NeuralNetTools 패키지를 보면 모든 것이 예제에 작성되어 있습니다.
가장 순수한 형태의 능동적 학습은 효과가 없었습니다. 내 아이디어가 더 강력해진 것으로 판명되었습니다. 현재 활성은 폐기되었습니다. 아이디어는 흥미롭지 만 인용문에 끌리지는 않습니다. 고양이를 끌고 가는 것 같습니다.
이 패키지를 찔러
알고 있는 피토에 대해 쓰십시오. 여기서 아이디어는 테스터에서 모델을 실행하는 것입니다. 그런 다음 수공예 테스터를 보았고 모든 것이 정상입니다. 이제 MT 테스터를 운전하여 희망을 부숴야합니다)))
부스트가 아닌 다른 모델은? mql에서 구문 분석의 어려움은 무엇입니까
2차원 초정밀 케라스 네트워크에 대한 분류기가 있습니다. 입력으로 Mathplotlib에 의해 절단된 견적의 그래픽 표현을 받습니다. 각 위치의 스프레드를 고려한 내 테스터에서는 모든 것이 정상입니다. 2020년 시험
keras2cpp를 사용하여 mql에서 구문 분석을 시도했지만 작동하지 않았습니다. 그래서 파일로 결정했습니다. 어쨌든 모든 것이 너무 느립니다)) 파일을 통한 통신은 차이를 만들지 않습니다.