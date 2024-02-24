트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1020 1...101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2018.07.15 21:42 #10191 바실리 페레펠킨 : 이 모든 주제는 막다른 골목이고, 시장은 숫자로 지배되지 않으며, PEOPLE, 인간 심리학에 의해 지배됩니다. 예를 들어 10분 전 축구장에서 공의 궤적과 그 궤적 사이에는 아무런 관련이 없습니다. 현재 또는 자동차를 운전하는 방법, 가속 및 회전의 패턴은 미래의 가속, 역전 및 궤적의 예측자가 아니며 가격 역학 자체는 "패턴"이며 고유하고 모방할 수 없는 과거일 뿐입니다. 미래에 영향을 미치지 않으면, 수학 옷을 입은 검은 고양이가 늦을 때까지 그만두는 것과 같은 빌어먹을 신호와 zabubons입니다. 여기에는 반대가 없습니다. PEOPLE은 숫자로 시장을 지배합니다. 예를 들어, 시장 조성자를 위해 수학자들이 작성한 알고리즘을 통해. mytarmailS 2018.07.15 21:43 #10192 이반 네그레쉬니 : 글쎄요, 숫자가 없었다면 적어도 현재의 형태로는 시장이 없었을 것이고, 디지털화된 공의 궤적이 꽤 연결되어 있고, 사람도 조만간 디지털화되고 당신처럼 음성으로 가르쳐지지 않을 것입니다. 그러나 정보를 뉴런에 직접 일괄 업로드함으로써;))) 아하)) 곧) Vasily Perepelkin 2018.07.16 14:16 #10193 이반 네그레쉬니 : 글쎄요, 숫자가 없었다면 적어도 현재의 형태로는 시장이 없었을 것이고, 디지털화된 공의 궤적이 꽤 연결되어 있고, 사람도 조만간 디지털화되고 당신처럼 음성으로 가르쳐지지 않을 것입니다. 그러나 정보를 뉴런에 직접 일괄 업로드함으로써;))) 나는 그것들이 존재하지 않는다고 말하는 것이 아닙니다. 그것들은 부차적이며 설명적이며 TV에 나오는 그림과 같으며 당신이 그들에게 영향을 미치지 않습니다. 시장 수치는 정치인과 과두정치가들이 암거래와 시장조작을 통해 만들어내는 것인데, 그런 행동을 예측하기 위해서는 그들이 무엇을 하고 있는지, 왜 큰돈을 모으는 동기가 일차적인지 이해할 필요가 있고, 과거의 가격 패턴이 아니라, 세계의 현 상황과 관련하여 오바록(10현, ...)의 거물 정치인과 재계 지도자들의 다양한 정상회담과 회의에서 어떤 결정이 내려질지 예측하는 법을 배워야 합니다. 시장에서 이자율 이 어떻게 변할 것인지, 무엇을 규제할 것인지 등 이것들은 가격 엔진이며 과거 차트에서 벗어나지 않습니다. Uladzimir Izerski 2018.07.16 15:00 #10194 바실리 페레펠킨 : 나는 그것들이 존재하지 않는다고 말하는 것이 아닙니다. 그것들은 부차적이며 설명적이며 TV에 나오는 그림과 같으며 당신이 그들에게 영향을 미치지 않습니다. 시장 수치는 정치인과 과두정치가들이 암거래와 시장조작을 통해 만들어내는 것인데, 그런 행동을 예측하기 위해서는 그들이 무엇을 하고 있는지, 왜 큰돈을 모으는 동기가 일차적인지 이해할 필요가 있고, 과거의 가격 패턴이 아니라, 세계의 현 상황과 관련하여 오바록(10현, ...)의 거물 정치인과 재계 지도자들의 다양한 정상회담과 회의에서 어떤 결정이 내려질지 예측하는 법을 배워야 합니다. 시장에서 이자율 이 어떻게 변할 것인지, 무엇을 규제할 것인지 등 이것들은 가격 엔진이며 과거 차트에서 벗어나지 않습니다. 일정 기간 동안의 가격 변동으로 인해서만 수익을 낼 수 있습니다. 그러나 가격 방향이 아닌 시장에 진입하면 손해를 보게 됩니다. 가격의 미래 방향을 알기 위해서는 역사를 알아야 합니다. 그녀가 없으면 막다른 골목입니다. 어리석게도 FA에 따르면 1:1의 레버리지로만 들어갈 수 있습니다. Vasily Perepelkin 2018.07.16 15:10 #10195 울라지미르 이제르스키 : 어리석게도 FA에 따르면 1:1의 레버리지로만 들어갈 수 있습니다. '바보'가 아니라 ONLY , FA만, TA는 똥싸고 어깨는 사악하다 Uladzimir Izerski 2018.07.16 15:20 #10196 바실리 페레펠킨 : '바보'가 아니라 ONLY , FA만, TA는 똥싸고 어깨는 사악하다 그 어깨를 거래하는 방법을 모르는 사람은 악입니다. 절대적으로 맞습니다. FA + 레버리지 1:1, 그렇지 않으면 그들은 순진한 사용자를 속이는 아이디어를 생각해 냈습니다. Konstantin Nikitin 2018.07.16 16:04 #10197 바실리 페레펠킨 : '바보'가 아니라 ONLY , FA만, TA는 똥싸고 어깨는 사악하다 고양이가 싫으세요? 당신은 요리를 할 줄 모릅니다... 나쁜 댄서는 항상 방해가됩니다. Vasily Perepelkin 2018.07.16 17:47 #10198 울라지미르 이제르스키 : 그 어깨를 거래하는 방법을 모르는 사람은 악입니다. 절대적으로 맞습니다. FA + 레버리지 1:1, 그렇지 않으면 그들은 순진한 사용자를 속이는 아이디어를 생각해 냈습니다. 아니, 모두에게 나쁘다. 콘스탄틴 니키틴 : 나쁜 댄서는 항상 방해가됩니다. 나는 춤을 아주 잘 춘다. 그러나 그것은 기술에 의존하지 않는다. 그것은 시장의 법칙이며, 당신은 허용 가능한 위험을 초과할 수 없다. mytarmailS 2018.07.17 08:19 #10199 여러분, mql을 모르는 경우 R을 metatrader와 연결할 수 있습니까? 필요한 것은 한 도구 의 종가 이지만 실시간으로 또는 누군가가 인용문을 텍스트 파일에 저장하는 간단한 코드를 가지고 있을 수 있습니다. 최근 종가의 약 40k가 있습니다. Ivan Negreshniy 2018.07.17 11:13 #10200 mytarmailS : 여러분, mql을 모르는 경우 R을 metatrader와 연결할 수 있습니까? 필요한 것은 하나 의 악기의 종가 이지만 실시간으로, 또는 누군가가 텍스트 파일에 따옴표를 저장하는 간단한 코드를 가지고 있을 수 있습니다. 최근 종가의 약 40k가 있습니다. MQL 없이 R에서 실시간 따옴표를 원하면 WEB 터미널 인터페이스에서 사양을 찾아보십시오. 아마도 AJAX, COMET 종류가 있을 것이고 SHINY가 있을 것입니다. 알아내서 알려주십시오.) 1...101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기에는 반대가 없습니다. PEOPLE은 숫자로 시장을 지배합니다. 예를 들어, 시장 조성자를 위해 수학자들이 작성한 알고리즘을 통해.
아하)) 곧)
나는 그것들이 존재하지 않는다고 말하는 것이 아닙니다. 그것들은 부차적이며 설명적이며 TV에 나오는 그림과 같으며 당신이 그들에게 영향을 미치지 않습니다. 시장 수치는 정치인과 과두정치가들이 암거래와 시장조작을 통해 만들어내는 것인데, 그런 행동을 예측하기 위해서는 그들이 무엇을 하고 있는지, 왜 큰돈을 모으는 동기가 일차적인지 이해할 필요가 있고, 과거의 가격 패턴이 아니라, 세계의 현 상황과 관련하여 오바록(10현, ...)의 거물 정치인과 재계 지도자들의 다양한 정상회담과 회의에서 어떤 결정이 내려질지 예측하는 법을 배워야 합니다. 시장에서 이자율 이 어떻게 변할 것인지, 무엇을 규제할 것인지 등 이것들은 가격 엔진이며 과거 차트에서 벗어나지 않습니다.
일정 기간 동안의 가격 변동으로 인해서만 수익을 낼 수 있습니다. 그러나 가격 방향이 아닌 시장에 진입하면 손해를 보게 됩니다.
가격의 미래 방향을 알기 위해서는 역사를 알아야 합니다. 그녀가 없으면 막다른 골목입니다. 어리석게도 FA에 따르면 1:1의 레버리지로만 들어갈 수 있습니다.
'바보'가 아니라 ONLY , FA만, TA는 똥싸고 어깨는 사악하다
그 어깨를 거래하는 방법을 모르는 사람은 악입니다. 절대적으로 맞습니다. FA + 레버리지 1:1, 그렇지 않으면 그들은 순진한 사용자를 속이는 아이디어를 생각해 냈습니다.
나쁜 댄서는 항상 방해가됩니다.
아니, 모두에게 나쁘다.
나는 춤을 아주 잘 춘다. 그러나 그것은 기술에 의존하지 않는다. 그것은 시장의 법칙이며, 당신은 허용 가능한 위험을 초과할 수 없다.
여러분, mql을 모르는 경우 R을 metatrader와 연결할 수 있습니까? 필요한 것은 하나 의 악기의 종가 이지만 실시간으로, 또는 누군가가 텍스트 파일에 따옴표를 저장하는 간단한 코드를 가지고 있을 수 있습니다. 최근 종가의 약 40k가 있습니다.