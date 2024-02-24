트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1027 1...102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.07.22 01:26 #10261 알렉세이 비아즈미킨 : 레벨을 형성하는 여러 지표를 수집하고 세트의 어느 레벨에서 반등할 것인지 결정해야 합니다. 저것들. 분류는 여기에서 작동해야 합니다. 맞습니다. 하나의 지표면 충분합니다. 힙은 필요하지 않습니다. 그리고 더 정확한 정의로 리바운드에 대한 당신의 말을 요약합니다. 어떤 수준인지 확인합니다. 지지 또는 저항(파란색 또는 빨간색). 따라서 가격보다 낮으면 지지선을 튕겨내고 높으면 돌파합니다. 저항이 가격보다 높으면 저항을 튕겨내고 저항이 낮으면 돌파합니다. 더 정확히 말하자면.... Mihail Marchukajtes 2018.07.22 01:45 #10262 그러나 어떤 레벨이든 부패한 암캐로 판명되어 여러 번 상태를 완전히 변경할 수 있습니다. 이 경우 어떻게 해야 할까요? 예를 들어 보겠습니다. 반복적으로 돌파하는 레벨이 있고 kotir가 마케티안 스쿠너처럼 그 주위에 매달려 있다고 가정합니다. 이 경우 어떻게 해야 합니까? 결론은 그 자체로 국회에 대한 목표가 돈을 벌기 위해 이와 같아야 함을 시사합니다. 매수율 위의 파란색 선은 어디에 있습니까? 견적 아래 빨간색 - 판매합니다. 결과적으로 레벨은 상태가 변경되었지만 변경 당시에는 저렴한 가격에 있었습니다. 이것은 많은 순간 중 하나입니다. 그러나 이 세트는 유한하며 이를 마스터하면(국회의원에서 수준 작업) 완전히 적합한 TS를 얻을 수 있습니다. 필요한 수준에서 시작하여 해당 수준을 돌파하는 수준에서 대담하게 이동할 것입니다. 그것이 필요합니다. 가장 중요한 것은 원칙적으로 차량에 대한 접근 방식의 순수성입니다. 실수가 없도록. 글쎄, 나는 당신의 버전을 듣고 ..... 10포인트 3.mq4 피팅과 실제 패턴의 경계는 이동 평균이 교차하는 막대의 Aleksey Vyazmikin 2018.07.22 01:48 #10263 마이클 마르쿠카이테스 : 맞습니다. 하나의 지표면 충분합니다. 힙은 필요하지 않습니다. 그리고 더 정확한 정의로 리바운드에 대한 당신의 말을 요약합니다. 어떤 수준인지 확인합니다. 지지 또는 저항(파란색 또는 빨간색). 따라서 가격보다 낮으면 지지선을 튕겨내고 높으면 돌파합니다. 저항이 가격보다 높으면 저항을 튕겨내고 저항이 낮으면 돌파합니다. 더 정확히 말하자면.... 글쎄, 나는 방금 내 경험을 공유했습니다. 나는 반동 수준을 찾는 문제를 해결하는 데 많은 시간을 보냈습니다 (지지 / 저항은 여기에서 불필요한 용어이며 중요하지 않은 모션 벡터 만 제공합니다). 사용된 지표의 수와 알고리즘이 하나 또는 다른 수준에서 다른 방법을 선택한 경우 이러한 수준의 밀도도 고려되었습니다. 이 경우를 사용하여 이익실현을 결정했습니다. 실제 계정에 베팅하지 않고 프로젝트에서만 작업했기 때문에 왜 사용했습니까? 1년 동안 움직이지 않고 있는 것. 지금 당장은 MO의 도움으로 조정이 일어날 수준을 결정할 징후를 찾는 것이 좋을 것이라고 생각했습니다. 이러한 목적을 위한 많은 지표가 있습니다: 피벗, 간격, fibs, RSI 수준, 표준 편차 채널, 다양한 부동 채널, ATR 등. 반등이 가능한 어떤 것에서 나올 것이라는 사실은 매우 가능성이 높으며, 유일한 질문은 - 무엇으로부터입니다. 수수께끼: 유통 벨이 덜거덕거린다 비지연 도구 EA 및 실제 계정 Renat Akhtyamov 2018.07.22 07:15 #10264 마이클 마르쿠카이테스 : 물론, 일단 그가 나에게 시작해야 한다고 제안했습니다. ..... 다음은 훌륭하고 정확한 화면입니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등) mytarmailS , 2018.07.21 20:57 많은 분들이 믿기 어렵지만 유로화 추세 반전의 원인은 차트의 극단값이 아닌 제가 그린 곳에서 시장 좋아. 그는 머리를 흔드는 것을 잘한다 시작하는 데 도움이 될까요? mytarmailS 2018.07.22 08:49 #10265 마이클 마르쿠카이테스 : 친구, 실례지만 유명한 만화 "Sharik, 당신은 멍청이 !!!!"의 인용문으로 대답하겠습니다. (c) 왜? Buddy))) 미안하지만 무작위로 생성 된 행에 비뚤어진 선을 그리고 그 위에 몇 가지 대상을 보면 적어도 허리까지 나무입니다 :) 글에 답글을 달기 전에 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다 알렉세이 비아즈미킨 : 무엇보다도 이러한 수준의 밀도를 고려하여 밀도는 어떻게 계산합니까? 당신은 그것을 어떻게 고려 했습니까? 나도 이거 필요해 Renat Akhtyamov 2018.07.22 08:59 #10266 mytarmailS : Buddy))) 죄송합니다만 무작위로 생성된 행에 곡선을 그리고 그 위에 있는 일부 대상을 보면 최소한 허리 깊숙한 나무입니다 :) 당신은 그것을 바로 만들고 싶어, 이해합니다 강제로 항아리가 칠면조로 채워질 때까지 삶은 (?), 나는 논쟁하지 않습니다))) 그런데 너무 쉽다고 생각하니 그냥 스케쥴 없이 하는 방법 이해하시고???? ))) "여기서 보는 것만으로는 부족해, 여기에서 생각해야 하고, 여기서 피어링해야 한다........" //+++ mytarmailS 2018.07.22 09:13 #10267 레나트 아크티아모프 : 당신은 그것을 바로 만들고 싶어 젠장, 레나트...)) 다시 설명할게.. 나는 추세 구성 요소가 있는 무작위(THIS IS NOT A PRICE) 시리즈를 생성하고 사후 고전 TA가 무작위로 설명될 수도 있음을 보여주기 위해 기술적 분석 수치로 그렸습니다. , 그러나 그것은 거기에 없으며 추세 구성 요소가 있는 계열의 속성일 뿐입니다. 모든 반전은 TA 수치로 설명할 수 있습니다. 알겠습니까? 이것은 무작위로라도 항상 머리 어깨 또는 이중 또는 삼중 상단이 될 것이지만 동시에 이러한 수치에 예측 속성을 제공하지 않습니다. 그리고 Mikhail은 이것을 무작위로 가져 와서 저에게 말합니다. 예, 방금 선을 잘못 그렸습니다.))) 무작위성을 이해합니까 ?? 잘못)) 하하하 고전적인 분석은 "작동하지 않는다"? ASCTrend 시스템 신호 지표 기반 거래 Renat Akhtyamov 2018.07.22 09:16 #10268 mytarmailS : 젠장, 레나트...)) 다시 설명할게.. 나는 추세 구성 요소가 있는 무작위(THIS IS NOT A PRICE) 시리즈를 생성하고 사후 고전 TA가 무작위로 설명될 수도 있음을 보여주기 위해 기술적 분석 수치로 그렸습니다. , 그러나 그것은 거기에 없으며 추세 구성 요소가 있는 계열의 속성일 뿐입니다. 모든 반전은 TA 수치로 설명할 수 있습니다. 알겠습니까? 이것은 무작위로라도 항상 헤드 앤 숄더 또는 이중 또는 삼중 상단이 될 것이지만 동시에 이러한 수치에 어떤 예측 속성도 제공하지 않습니다. 그리고 Mikhail은 이것을 무작위로 가져 와서 저에게 말합니다. 예, 방금 선을 잘못 그렸습니다.))) 무작위성을 이해합니까 ?? 잘못)) 하하하 나는 논쟁하고있다 하하하 ) Ivan Negreshniy 2018.07.22 09:44 #10269 흥미롭게도 무작위로 생성된 VR을 실제 가격과 구별하는 방법을 아는 사람이 있는지 설명합니다. mytarmailS 2018.07.22 10:07 #10270 이반 네그레쉬니 : 흥미롭게도 무작위로 생성된 VR을 실제 VR과 구별하는 방법을 아는 사람이 있는지 설명... 나는 할 수 없다 1...102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
레벨을 형성하는 여러 지표를 수집하고 세트의 어느 레벨에서 반등할 것인지 결정해야 합니다. 저것들. 분류는 여기에서 작동해야 합니다.
맞습니다. 하나의 지표면 충분합니다. 힙은 필요하지 않습니다. 그리고 더 정확한 정의로 리바운드에 대한 당신의 말을 요약합니다. 어떤 수준인지 확인합니다. 지지 또는 저항(파란색 또는 빨간색). 따라서 가격보다 낮으면 지지선을 튕겨내고 높으면 돌파합니다. 저항이 가격보다 높으면 저항을 튕겨내고 저항이 낮으면 돌파합니다. 더 정확히 말하자면....
그러나 어떤 레벨이든 부패한 암캐로 판명되어 여러 번 상태를 완전히 변경할 수 있습니다. 이 경우 어떻게 해야 할까요? 예를 들어 보겠습니다. 반복적으로 돌파하는 레벨이 있고 kotir가 마케티안 스쿠너처럼 그 주위에 매달려 있다고 가정합니다. 이 경우 어떻게 해야 합니까?
결론은 그 자체로 국회에 대한 목표가 돈을 벌기 위해 이와 같아야 함을 시사합니다.
매수율 위의 파란색 선은 어디에 있습니까? 견적 아래 빨간색 - 판매합니다. 결과적으로 레벨은 상태가 변경되었지만 변경 당시에는 저렴한 가격에 있었습니다. 이것은 많은 순간 중 하나입니다. 그러나 이 세트는 유한하며 이를 마스터하면(국회의원에서 수준 작업) 완전히 적합한 TS를 얻을 수 있습니다. 필요한 수준에서 시작하여 해당 수준을 돌파하는 수준에서 대담하게 이동할 것입니다. 그것이 필요합니다. 가장 중요한 것은 원칙적으로 차량에 대한 접근 방식의 순수성입니다. 실수가 없도록. 글쎄, 나는 당신의 버전을 듣고 .....
글쎄, 나는 방금 내 경험을 공유했습니다. 나는 반동 수준을 찾는 문제를 해결하는 데 많은 시간을 보냈습니다 (지지 / 저항은 여기에서 불필요한 용어이며 중요하지 않은 모션 벡터 만 제공합니다). 사용된 지표의 수와 알고리즘이 하나 또는 다른 수준에서 다른 방법을 선택한 경우 이러한 수준의 밀도도 고려되었습니다. 이 경우를 사용하여 이익실현을 결정했습니다. 실제 계정에 베팅하지 않고 프로젝트에서만 작업했기 때문에 왜 사용했습니까? 1년 동안 움직이지 않고 있는 것. 지금 당장은 MO의 도움으로 조정이 일어날 수준을 결정할 징후를 찾는 것이 좋을 것이라고 생각했습니다. 이러한 목적을 위한 많은 지표가 있습니다: 피벗, 간격, fibs, RSI 수준, 표준 편차 채널, 다양한 부동 채널, ATR 등. 반등이 가능한 어떤 것에서 나올 것이라는 사실은 매우 가능성이 높으며, 유일한 질문은 - 무엇으로부터입니다.
물론, 일단 그가 나에게 시작해야 한다고 제안했습니다......
다음은 훌륭하고 정확한 화면입니다.
많은 분들이 믿기 어렵지만 유로화 추세 반전의 원인은 차트의 극단값이 아닌 제가 그린 곳에서
시장 좋아. 그는 머리를 흔드는 것을 잘한다
시작하는 데 도움이 될까요?
친구, 실례지만 유명한 만화 "Sharik, 당신은 멍청이 !!!!"의 인용문으로 대답하겠습니다. (c) 왜?
Buddy))) 미안하지만 무작위로 생성 된 행에 비뚤어진 선을 그리고 그 위에 몇 가지 대상을 보면 적어도 허리까지 나무입니다 :)
글에 답글을 달기 전에 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다
무엇보다도 이러한 수준의 밀도를 고려하여
당신은 그것을 바로 만들고 싶어, 이해합니다
강제로
항아리가 칠면조로 채워질 때까지 삶은 (?), 나는 논쟁하지 않습니다)))
그런데 너무 쉽다고 생각하니 그냥 스케쥴 없이 하는 방법 이해하시고???? )))"여기서 보는 것만으로는 부족해, 여기에서 생각해야 하고, 여기서 피어링해야 한다........" //+++
당신은 그것을 바로 만들고 싶어
젠장, 레나트...)) 다시 설명할게..
나는 추세 구성 요소가 있는 무작위(THIS IS NOT A PRICE) 시리즈를 생성하고 사후 고전 TA가 무작위로 설명될 수도 있음을 보여주기 위해 기술적 분석 수치로 그렸습니다. , 그러나 그것은 거기에 없으며 추세 구성 요소가 있는 계열의 속성일 뿐입니다. 모든 반전은 TA 수치로 설명할 수 있습니다. 알겠습니까? 이것은 무작위로라도 항상 머리 어깨 또는 이중 또는 삼중 상단이 될 것이지만 동시에 이러한 수치에 예측 속성을 제공하지 않습니다.
그리고 Mikhail은 이것을 무작위로 가져 와서 저에게 말합니다. 예, 방금 선을 잘못 그렸습니다.))) 무작위성을 이해합니까 ?? 잘못)) 하하하
흥미롭게도 무작위로 생성된 VR을 실제 가격과 구별하는 방법을 아는 사람이 있는지 설명합니다.
