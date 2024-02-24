트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1013

막심 드미트리예프스키 :

각 바처럼 거래 수를 줄여야 할 것 같습니다.

트랜잭션이 더 적은 또 다른 알고리즘:

깊이 3 

[[ 4838    4123 ]
 [ 9926 11966 ]]
трайн наоборот
[[ 4975    3986 ]
 [ 9925 11967 ]]
трайн 
[[ 3867 2501 ]
 [ 8014 6702 ]]
тест

열 다섯 

[[ 3652    5309 ]
 [ 2298 19594 ]]
обратный трайн
[[ 8607    354 ]
 [   587 21305 ]]
трайн
[[ 1370    4998 ]
 [ 2577 12139 ]]
тест

15시에 모든 것이 망가졌습니다)

또한 그다지 모델이 아닙니다.

함께:

열 다섯


 
지금은 모두. 서 있는 예측자 찾기 쓰기)
forexman77 :

글쎄요, 수출을 시작하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 거래 수를 줄이는 것도 가능합니다. 그들은 정말 과도하고 거래 논리를 가지고 노는 것입니다. 간단히 말해서 가장 맛있는 것은 가까운 곳입니다.

 
forexman77 :
지금은 모두. 서있는 예측 변수 찾기 쓰기)

여기에서 나는 Kolmogorov의 발췌문을 인용하는 데 지치지 않을 것입니다.

즉, 다음을 고려하십시오.

1. 반품

2. 반품을 위한 ACF

ACF가 다음 조건을 만족하는 경우:

그런 다음 이산적인 일련의 수익을 예측할 수 있습니다.

모든 것.

다른 예측 변수는 없으며, 이전에도 없었고 앞으로도 없을 것입니다.

 
그런 식으로 모든 종류의 공식을 던지는 것을 좋아합니다. 실제로 이것을하는 방법은 말로 설명 할 수 있습니다. 나는 공식에 익숙하지 않습니다.

설명하면 코드에서 구현하는 것이 어렵지 않을 것이라고 생각합니다. 또한 가격대에 대한 ACF 지표도 마찬가지였습니다.

 
forexman77 :

그런 식으로 모든 종류의 공식을 던지는 것을 좋아합니다. 실제로 이것을하는 방법은 말로 설명 할 수 있습니다. 나는 공식에 익숙하지 않습니다.

설명하면 코드에서 구현하는 것이 어렵지 않을 것이라고 생각합니다. 또한 가격대에 대한 ACF 지표도 마찬가지였습니다.

직설적으로 말하자면, 슬라이딩 수익률 표본에서 이 이산 계열에 대한 ACF 추정치를 계산해야 합니다. 주기적이라면 다음 수익은 Kolmogorov에 따라 100%로 예측됩니다. 하지만 ACF의 주기성을 추정하는 기준을 모르겠다. 그녀를 보는 것은 "눈으로"가 아니라 사실 ...

 
이반 네그레쉬니 :

그리고 비밀이 아니라면 이 그룹은 어디에 있으며 그곳을 볼 수 있습니까?

그곳에서 신의 구루와 그의 파다완 몇 명만이 사람을 추가하고 스카이프와 개인 데이터를 개인으로 보내주세요. 묻겠습니다. 하지만 나는 그곳의 권위자가 아니기 때문에 아무 약속도 하지 않습니다. 슬리퍼에. 이들은 가까운 시장 활동으로 주목받을 회색 추기경, 인형 및 회사이며 평생 수치심으로 낙인 찍혀 있으며 수치심은 수천억 개의 녹지에 대해서만 씻어 낼 수 있습니다.

 
올가 셸메이 :

직설적으로 말하자면, 슬라이딩 수익률 표본에서 이 이산 계열에 대한 ACF 추정치를 계산해야 합니다. 주기적이라면 다음 수익은 Kolmogorov에 따라 100%로 예측됩니다. 하지만 ACF의 주기성을 추정하는 기준을 모르겠다. 그녀를 보는 것은 "눈으로"가 아니라 사실 ...

ARIMA에서 ACF가 부드럽게 내려가 제로 마크를 한 번 넘으면 해당 영역이 추세라는 것을 알고 있습니다.

0을 여러 번 교차하면 범위입니다.

수익을 계산하는 방법? 거기에 공식 2에서 일부 코사인과 무언가의 합을 곱합니다. 이해가 되지 않습니까?

 
forexman77 :

ARIMA에서 ACF가 부드럽게 하강하고 제로 마크를 한 번 교차하면 해당 섹션이 추세라는 것을 알고 있습니다.

0을 여러 번 교차하면 범위입니다.

수익을 계산하는 방법? 거기에 공식 2에서 일부 코사인과 무언가의 합을 곱합니다. 이해가 되지 않습니까?

예, 반품은 단순히 = 현재 - 이전 가격입니다.

ACF는 또한 단순히 = 움직이는 샘플의 현재 수익률과 이전 수익률의 곱의 합입니다.

주어진 시간에 ACF가 주기적인지 확인하기만 하면 됩니다. 그렇지 않은 경우 거래를 하지 마십시오.

ACF가 이제 주기적이라는 것을 어떻게 확신할 수 있습니까? 내가 뭘 알 겠어???

 
알렉산더_K2 :

예, 반품은 단순히 = 현재 - 이전 가격입니다.

ACF는 또한 단순히 = 슬라이딩 샘플의 현재 수익률과 이전 수익률의 곱의 합입니다.

주어진 시간에 ACF가 주기적인지 확인하기만 하면 됩니다. 그렇지 않은 경우 거래를 하지 마십시오.

ACF가 이제 주기적이라는 것을 어떻게 확신할 수 있습니까? 내가 뭘 알 겠어???

주기성이란 무엇을 의미합니까?

그리고 내가 아는 한 ACF는 단순히 제품의 합이 아닙니다. 훨씬 더 복잡한 알고리즘이 있습니다.

추세 영역의 ACF:

평평한 지역:


