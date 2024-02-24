트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1013 1...100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...3399 새 코멘트 forexman77 2018.07.09 15:32 #10121 막심 드미트리예프스키 : 각 바처럼 거래 수를 줄여야 할 것 같습니다. 트랜잭션이 더 적은 또 다른 알고리즘: 깊이 3 [[ 4838 4123 ] [ 9926 11966 ]] трайн наоборот [[ 4975 3986 ] [ 9925 11967 ]] трайн [[ 3867 2501 ] [ 8014 6702 ]] тест 열 다섯 [[ 3652 5309 ] [ 2298 19594 ]] обратный трайн [[ 8607 354 ] [ 587 21305 ]] трайн [[ 1370 4998 ] [ 2577 12139 ]] тест 15시에 모든 것이 망가졌습니다) 또한 그다지 모델이 아닙니다. 함께: 삼 열 다섯 forexman77 2018.07.09 16:09 #10122 지금은 모두. 서 있는 예측자 찾기 쓰기) [삭제] 2018.07.09 16:33 #10123 forexman77 : 트랜잭션이 더 적은 또 다른 알고리즘: 깊이 3 열 다섯 15시에 모든 것이 망가졌습니다) 아주 좋은 모델도 아닙니다. 함께: 삼 열 다섯 글쎄요, 수출을 시작하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 거래 수를 줄이는 것도 가능합니다. 그들은 정말 과도하고 거래 논리를 가지고 노는 것입니다. 간단히 말해서 가장 맛있는 것은 가까운 곳입니다. Alexander_K2 2018.07.09 16:53 #10124 forexman77 : 지금은 모두. 서있는 예측 변수 찾기 쓰기) 여기에서 나는 Kolmogorov의 발췌문을 인용하는 데 지치지 않을 것입니다. 즉, 다음을 고려하십시오. 1. 반품 2. 반품을 위한 ACF ACF가 다음 조건을 만족하는 경우: 그런 다음 이산적인 일련의 수익을 예측할 수 있습니다. 모든 것. 다른 예측 변수는 없으며, 이전에도 없었고 앞으로도 없을 것입니다. forexman77 2018.07.09 17:03 #10125 알렉산더_K2 : 여기에서 나는 Kolmogorov의 발췌문을 인용하는 데 지치지 않을 것입니다. 즉, 다음을 고려하십시오. 1. 반품 2. 반품을 위한 ACF ACF가 다음 조건을 만족하는 경우: 그런 다음 이산적인 일련의 수익을 예측할 수 있습니다. 모든 것. 다른 예측 변수는 없으며, 이전에도 없었고 앞으로도 없을 것입니다. 그런 식으로 모든 종류의 공식을 던지는 것을 좋아합니다. 실제로 이것을하는 방법은 말로 설명 할 수 있습니다. 나는 공식에 익숙하지 않습니다. 설명하면 코드에서 구현하는 것이 어렵지 않을 것이라고 생각합니다. 또한 가격대에 대한 ACF 지표도 마찬가지였습니다. Alexander_K2 2018.07.09 17:17 #10126 forexman77 : 그런 식으로 모든 종류의 공식을 던지는 것을 좋아합니다. 실제로 이것을하는 방법은 말로 설명 할 수 있습니다. 나는 공식에 익숙하지 않습니다. 설명하면 코드에서 구현하는 것이 어렵지 않을 것이라고 생각합니다. 또한 가격대에 대한 ACF 지표도 마찬가지였습니다. 직설적으로 말하자면, 슬라이딩 수익률 표본에서 이 이산 계열에 대한 ACF 추정치를 계산해야 합니다. 주기적이라면 다음 수익은 Kolmogorov에 따라 100%로 예측됩니다. 하지만 ACF의 주기성을 추정하는 기준을 모르겠다. 그녀를 보는 것은 "눈으로"가 아니라 사실 ... Женя 2018.07.09 17:18 #10127 이반 네그레쉬니 : 그리고 비밀이 아니라면 이 그룹은 어디에 있으며 그곳을 볼 수 있습니까? 그곳에서 신의 구루와 그의 파다완 몇 명만이 사람을 추가하고 스카이프와 개인 데이터를 개인으로 보내주세요. 묻겠습니다. 하지만 나는 그곳의 권위자가 아니기 때문에 아무 약속도 하지 않습니다. 슬리퍼에. 이들은 가까운 시장 활동으로 주목받을 회색 추기경, 인형 및 회사이며 평생 수치심으로 낙인 찍혀 있으며 수치심은 수천억 개의 녹지에 대해서만 씻어 낼 수 있습니다. forexman77 2018.07.09 17:21 #10128 올가 셸메이 : 직설적으로 말하자면, 슬라이딩 수익률 표본에서 이 이산 계열에 대한 ACF 추정치를 계산해야 합니다. 주기적이라면 다음 수익은 Kolmogorov에 따라 100%로 예측됩니다. 하지만 ACF의 주기성을 추정하는 기준을 모르겠다. 그녀를 보는 것은 "눈으로"가 아니라 사실 ... ARIMA에서 ACF가 부드럽게 내려가 제로 마크를 한 번 넘으면 해당 영역이 추세라는 것을 알고 있습니다. 0을 여러 번 교차하면 범위입니다. 수익을 계산하는 방법? 거기에 공식 2에서 일부 코사인과 무언가의 합을 곱합니다. 이해가 되지 않습니까? Alexander_K2 2018.07.09 17:29 #10129 forexman77 : ARIMA에서 ACF가 부드럽게 하강하고 제로 마크를 한 번 교차하면 해당 섹션이 추세라는 것을 알고 있습니다. 0을 여러 번 교차하면 범위입니다. 수익을 계산하는 방법? 거기에 공식 2에서 일부 코사인과 무언가의 합을 곱합니다. 이해가 되지 않습니까? 예, 반품은 단순히 = 현재 - 이전 가격입니다. ACF는 또한 단순히 = 움직이는 샘플의 현재 수익률과 이전 수익률의 곱의 합입니다. 주어진 시간에 ACF가 주기적인지 확인하기만 하면 됩니다. 그렇지 않은 경우 거래를 하지 마십시오. ACF가 이제 주기적이라는 것을 어떻게 확신할 수 있습니까? 내가 뭘 알 겠어??? forexman77 2018.07.09 17:32 #10130 알렉산더_K2 : 예, 반품은 단순히 = 현재 - 이전 가격입니다. ACF는 또한 단순히 = 슬라이딩 샘플의 현재 수익률과 이전 수익률의 곱의 합입니다. 주어진 시간에 ACF가 주기적인지 확인하기만 하면 됩니다. 그렇지 않은 경우 거래를 하지 마십시오. ACF가 이제 주기적이라는 것을 어떻게 확신할 수 있습니까? 내가 뭘 알 겠어??? 주기성이란 무엇을 의미합니까? 그리고 내가 아는 한 ACF는 단순히 제품의 합이 아닙니다. 훨씬 더 복잡한 알고리즘이 있습니다. 추세 영역의 ACF: 평평한 지역: 1...100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
각 바처럼 거래 수를 줄여야 할 것 같습니다.
트랜잭션이 더 적은 또 다른 알고리즘:
깊이 3
열 다섯
15시에 모든 것이 망가졌습니다)
또한 그다지 모델이 아닙니다.
함께:
삼
열 다섯
글쎄요, 수출을 시작하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 거래 수를 줄이는 것도 가능합니다. 그들은 정말 과도하고 거래 논리를 가지고 노는 것입니다. 간단히 말해서 가장 맛있는 것은 가까운 곳입니다.
지금은 모두. 서있는 예측 변수 찾기 쓰기)
여기에서 나는 Kolmogorov의 발췌문을 인용하는 데 지치지 않을 것입니다.
즉, 다음을 고려하십시오.
1. 반품
2. 반품을 위한 ACF
ACF가 다음 조건을 만족하는 경우:
그런 다음 이산적인 일련의 수익을 예측할 수 있습니다.
모든 것.
다른 예측 변수는 없으며, 이전에도 없었고 앞으로도 없을 것입니다.
그런 식으로 모든 종류의 공식을 던지는 것을 좋아합니다. 실제로 이것을하는 방법은 말로 설명 할 수 있습니다. 나는 공식에 익숙하지 않습니다.
설명하면 코드에서 구현하는 것이 어렵지 않을 것이라고 생각합니다. 또한 가격대에 대한 ACF 지표도 마찬가지였습니다.
직설적으로 말하자면, 슬라이딩 수익률 표본에서 이 이산 계열에 대한 ACF 추정치를 계산해야 합니다. 주기적이라면 다음 수익은 Kolmogorov에 따라 100%로 예측됩니다. 하지만 ACF의 주기성을 추정하는 기준을 모르겠다. 그녀를 보는 것은 "눈으로"가 아니라 사실 ...
그리고 비밀이 아니라면 이 그룹은 어디에 있으며 그곳을 볼 수 있습니까?
그곳에서 신의 구루와 그의 파다완 몇 명만이 사람을 추가하고 스카이프와 개인 데이터를 개인으로 보내주세요. 묻겠습니다. 하지만 나는 그곳의 권위자가 아니기 때문에 아무 약속도 하지 않습니다. 슬리퍼에. 이들은 가까운 시장 활동으로 주목받을 회색 추기경, 인형 및 회사이며 평생 수치심으로 낙인 찍혀 있으며 수치심은 수천억 개의 녹지에 대해서만 씻어 낼 수 있습니다.
ARIMA에서 ACF가 부드럽게 내려가 제로 마크를 한 번 넘으면 해당 영역이 추세라는 것을 알고 있습니다.
0을 여러 번 교차하면 범위입니다.
수익을 계산하는 방법? 거기에 공식 2에서 일부 코사인과 무언가의 합을 곱합니다. 이해가 되지 않습니까?
예, 반품은 단순히 = 현재 - 이전 가격입니다.
ACF는 또한 단순히 = 움직이는 샘플의 현재 수익률과 이전 수익률의 곱의 합입니다.
주어진 시간에 ACF가 주기적인지 확인하기만 하면 됩니다. 그렇지 않은 경우 거래를 하지 마십시오.
ACF가 이제 주기적이라는 것을 어떻게 확신할 수 있습니까? 내가 뭘 알 겠어???
주기성이란 무엇을 의미합니까?
그리고 내가 아는 한 ACF는 단순히 제품의 합이 아닙니다. 훨씬 더 복잡한 알고리즘이 있습니다.
추세 영역의 ACF:
평평한 지역: