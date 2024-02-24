트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1018 1...101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025...3399 새 코멘트 Ivan Negreshniy 2018.07.11 11:46 #10171 제냐 : MT 테스터는 사용자 정의할 수 없고 블랙박스이기도 하며 올바르게 작동하는지 테스트조차 할 수 없으며 작업 속도는 특히 간단한 옵션이 있는 경우 스스로 설정할 수 있는 것보다 여전히 몇 배나 낮습니다. 최적화를 위해. 글쎄, 어떻게 말할 수 있습니까... 간단히 말해서, 어떤 공개 플랫폼에 대한 "고문"으로 진지하게 받아들여지지 않을 것이며 C ++ dll은 Rentech와 Goldmansax에서 동등하게 사용됩니다. 어떤 식 으로든 제한하지 않는 것이 더 합리적입니다. MO가 아닐 수도 있습니다. 가장 중요한 것은 모든 것이 자동으로 연결되고 미래에 테스터에서 실행 된다는 것입니다. 모순 - 한편으로는 테스터에 대한 불신이며 다른 한편으로는 모든 희망이 그에게 있습니다. 결론 - 당신은 독특하고 매우 객관적이며 빠른 테스터를 보유하고 있습니다. 같은 테스터를 작성하는 모든 사람을 동요시키지 않기를 바랍니다. 이것은 완전히 다른 광범위한 주제입니다. 이 경우 모델의 객관적인 테스트를 위해 이 테스터를 모든 사람과 공유하거나 귀하의 모델을 최고 중 최고로 미리 인식하는 두 가지 옵션이 있습니다. 우리는 이미 당신의 테스터가 당신을 실망시키지 않을 것이라는 것을 이해합니다 :) Женя 2018.07.11 22:10 #10172 이반 네그레쉬니 : 모순 - 한편으로는 테스터에 대한 불신이며 다른 한편으로는 모든 희망이 그에게 있습니다. 결론 - 당신은 독특하고 매우 객관적이며 빠른 테스터를 보유하고 있습니다. 같은 테스터를 작성하는 모든 사람을 동요시키지 않기를 바랍니다. 이것은 완전히 다른 광범위한 주제입니다. 이 경우 모델의 객관적인 테스트를 위해 이 테스터를 모든 사람과 공유하거나 귀하의 모델을 최고 중 최고로 미리 인식하는 두 가지 옵션이 있습니다. 우리는 이미 당신의 테스터가 당신을 실망시키지 않을 것이라는 것을 이해합니다 :) 물론 테스터가 있습니다. 이것을 공유하는 것은 전혀 유감이 아닙니다. 이것은 매우 간단한 알고리즘이며 공유를 요청하는 바로 그 사실을 놀라게 합니다)) 모순도 없고 희망도 없습니다. Ivan Negreshniy 2018.07.12 10:08 #10173 제냐 : 물론 테스터가 있습니다. 이것을 공유하는 것은 전혀 유감이 아닙니다. 이것은 매우 간단한 알고리즘이며 공유를 요청하는 바로 그 사실조차 놀랍습니다)) 모순도 없고 희망도 없습니다. 효율성을 측정하는 단일 도구인 테스터의 맥락에서만 거래를 위한 ML 알고리즘을 평가, 비교 및 교환할 수 있다는 것을 이해하지 못한다면 희망이 없습니다. 공유합니다. 그러나 당신의 알고리즘은 물론 비공개 포럼의 동료들의 알고리즘에도 관심이 없습니다. 만약 당신의 블랙박스가 알 수 없는 작업과 원칙에 따라 아름다운 형평성 그래프만 그릴 것이라면, 이것이 모두 지원되더라도 고급 MO 시스템, 수십억 명의 녹색당 및 금융 거물에 대한 시적인 이야기. Vladimir Perervenko 2018.07.12 10:40 #10174 알렉세이 비아즈미킨 : 1. 그래서 이 방법들에 대해 알고 싶습니다. 그런 다음 나는 다시 자전거를 발명합니다 (나는 이미 이데올로기를 설명했습니다). 갑자기 모든 것이 우리 앞에서 이미 완료되었습니다 ... 2. 이해할 수 있습니다. 그러나 불합리하다. 이 기사 에는 이에 대한 기사가 많이 있습니다. Vladimir Perervenko 2018.07.12 10:44 #10175 mytarmailS : 블라디미르! VR과 관련하여 "미래 선택"(또는 이와 유사한 것) 방법이 있는지 알려주지 마십시오. VR을 분석하는 알고리즘은 예측을 더 잘하기 위해 무언가를 버리거나 추가할 수 있지만 Google은 나를 돕지 않았습니다( 그리고 우리는 시계열 외에는 아무 것도 하지 않으며 아무 것도 하지 않습니다. 아니다? 그리고 선택뿐만 아니라 창조도 많은 방법이 있습니다. 완전히 새로운 기능 엔지니어링 섹션. 여러 기사 에서 자세히 살펴보십시오. 행운을 빕니다 Женя 2018.07.12 11:52 #10176 이반 네그레쉬니 : 효율성을 측정하는 단일 도구인 테스터의 맥락에서만 거래를 위한 ML 알고리즘을 평가, 비교 및 교환할 수 있다는 것을 이해하지 못한다면 희망이 없습니다. 공유합니다. 그러나 당신의 알고리즘은 물론 비공개 포럼의 동료들의 알고리즘에도 관심이 없습니다. 만약 당신의 블랙박스가 알 수 없는 작업과 원칙에 따라 아름다운 형평성 그래프만 그릴 것이라면, 이것이 모두 지원되더라도 고급 MO 시스템, 수십억 명의 녹색당 및 금융 거물에 대한 시적인 이야기. 당신은 무엇에 즉시 화를 냅니까? 물론 "수십억의 녹지"에 대한 농담이 있었지만 명확하지 않습니까? 음, 당신은 ... 나는 필요하다면 테스터의 알고리즘을 공유 할 수 있다고 말했습니다. 문제 없습니다. MT 테스터를 오랫동안 사용하지 않았지만 지금 임의의 csv 행을 로드할 수 있습니까? 올바르게 작동하는지 여부를 확인하는 다른 방법이 매우 중요합니다. 그렇지 않은 경우 ... 글쎄, 당신은 스스로 그것을 이해합니다 ... 나는 Forex 도박을 전혀 거래하지 않고 요새와 암호 화폐에서 일합니다. 마치 mt-tester가 저에게 작동하지 않는 것과 같지만 실행 오류를 감안할 때 테스터가 실제에 매우 가깝게 작동한다는 것을 확실히 알고 있습니다. 및 주문서의 유동성 활동. Forex는 데이터 유형으로 관심을 끌며 전공 및 지수에 대한 약한 예측도 si-shki 및 약간의 암호화를 예측하는 데 크게 도움이 될 수 있습니다. MetaTrader는 현실을 반영하지 않습니다! 엘리트 지표 :) 수익성 43! [삭제] 2018.07.12 12:43 #10177 주석, chelas는 기능에 대해 아는 것조차 귀찮게하지 않고 테스터에 대해 뭔가를 씁니다. mql의 테스터 내부에 자신의 테스터와 테스터를 작성할 수도 있다는 것은 말할 것도 없습니다. 이 포럼에 "machinelerners"를 제공하는 출처는 어디이며 그 이유는 무엇입니까? Женя 2018.07.12 13:30 #10178 막심 드미트리예프스키 : 주석, chelas는 기능에 대해 아는 것조차 귀찮게하지 않고 테스터에 대해 뭔가를 씁니다. mql의 테스터 내부에 자신의 테스터와 테스터를 작성할 수도 있다는 것은 말할 것도 없습니다. 이 포럼에 "machinelerners"를 제공하는 출처는 어디이며 그 이유는 무엇입니까? 당신이 옳을 것입니다. 2-3년 후에 여기를 보세요. 새로운 세대의 유출자가 오면 누가 알겠습니까? 아마도 더 똑똑해질 것입니다. 하지만 ... 나는 그것을 매우 의심합니다. 아스타라비스타 패자! 기사 작성 및 $50 성배 리벳 [삭제] 2018.07.12 13:40 #10179 제냐 : 당신이 옳을 것입니다. 2-3년 후에 여기를 보세요. 새로운 세대의 유출자가 오면 누가 알겠습니까? 아마도 더 똑똑해질 것입니다. 하지만 ... 나는 그것을 매우 의심합니다. 아스타라비스타 패자! 기사 작성 및 $50 성배 리벳 본보야지 ) Ivan Negreshniy 2018.07.12 13:55 #10180 제냐 : 당신은 무엇에 즉시 화를 냅니까? 물론 "수십억의 녹지"에 대한 농담이 있었지만 명확하지 않습니까? 음, 당신은 ... 나는 필요하다면 테스터의 알고리즘을 공유 할 수 있다고 말했습니다. 문제 없습니다. MT 테스터를 오랫동안 사용하지 않았지만 지금 임의의 csv 행을 로드할 수 있습니까? 올바르게 작동하는지 여부를 확인하는 다른 방법이 매우 중요합니다. 그렇지 않은 경우 ... 글쎄, 당신은 스스로 그것을 이해합니다 ... 나는 Forex 도박을 전혀 거래하지 않고 요새와 암호 화폐에서 일합니다. 마치 mt-tester가 저에게 작동하지 않는 것과 같지만 실행 오류를 감안할 때 테스터가 실제에 매우 가깝게 작동한다는 것을 확실히 알고 있습니다. 및 주문서의 유동성 활동. Forex는 데이터 유형으로 관심을 끌며 전공 및 지수에 대한 약한 예측도 si-shki 및 약간의 암호화를 예측하는 데 크게 도움이 될 수 있습니다. 글쎄, 어떻게 화를 내지 않을 수 있지만 지불 할 기부금으로 간주하고 거의 모을 뻔했습니다 ... 1...101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
제냐 :
MT 테스터는 사용자 정의할 수 없고 블랙박스이기도 하며 올바르게 작동하는지 테스트조차 할 수 없으며 작업 속도는 특히 간단한 옵션이 있는 경우 스스로 설정할 수 있는 것보다 여전히 몇 배나 낮습니다. 최적화를 위해. 글쎄, 어떻게 말할 수 있습니까... 간단히 말해서, 어떤 공개 플랫폼에 대한 "고문"으로 진지하게 받아들여지지 않을 것이며 C ++ dll은 Rentech와 Goldmansax에서 동등하게 사용됩니다.
어떤 식 으로든 제한하지 않는 것이 더 합리적입니다. MO가 아닐 수도 있습니다. 가장 중요한 것은 모든 것이 자동으로 연결되고 미래에 테스터에서 실행 된다는 것입니다.
모순 - 한편으로는 테스터에 대한 불신이며 다른 한편으로는 모든 희망이 그에게 있습니다.
결론 - 당신은 독특하고 매우 객관적이며 빠른 테스터를 보유하고 있습니다.
같은 테스터를 작성하는 모든 사람을 동요시키지 않기를 바랍니다. 이것은 완전히 다른 광범위한 주제입니다.
이 경우 모델의 객관적인 테스트를 위해 이 테스터를 모든 사람과 공유하거나 귀하의 모델을 최고 중 최고로 미리 인식하는 두 가지 옵션이 있습니다. 우리는 이미 당신의 테스터가 당신을 실망시키지 않을 것이라는 것을 이해합니다 :)
모순 - 한편으로는 테스터에 대한 불신이며 다른 한편으로는 모든 희망이 그에게 있습니다.
결론 - 당신은 독특하고 매우 객관적이며 빠른 테스터를 보유하고 있습니다.
같은 테스터를 작성하는 모든 사람을 동요시키지 않기를 바랍니다. 이것은 완전히 다른 광범위한 주제입니다.
이 경우 모델의 객관적인 테스트를 위해 이 테스터를 모든 사람과 공유하거나 귀하의 모델을 최고 중 최고로 미리 인식하는 두 가지 옵션이 있습니다. 우리는 이미 당신의 테스터가 당신을 실망시키지 않을 것이라는 것을 이해합니다 :)
물론 테스터가 있습니다. 이것을 공유하는 것은 전혀 유감이 아닙니다. 이것은 매우 간단한 알고리즘이며 공유를 요청하는 바로 그 사실을 놀라게 합니다))
모순도 없고 희망도 없습니다.
물론 테스터가 있습니다. 이것을 공유하는 것은 전혀 유감이 아닙니다. 이것은 매우 간단한 알고리즘이며 공유를 요청하는 바로 그 사실조차 놀랍습니다))
모순도 없고 희망도 없습니다.
그러나 당신의 알고리즘은 물론 비공개 포럼의 동료들의 알고리즘에도 관심이 없습니다. 만약 당신의 블랙박스가 알 수 없는 작업과 원칙에 따라 아름다운 형평성 그래프만 그릴 것이라면, 이것이 모두 지원되더라도 고급 MO 시스템, 수십억 명의 녹색당 및 금융 거물에 대한 시적인 이야기.
1. 그래서 이 방법들에 대해 알고 싶습니다. 그런 다음 나는 다시 자전거를 발명합니다 (나는 이미 이데올로기를 설명했습니다). 갑자기 모든 것이 우리 앞에서 이미 완료되었습니다 ...
2. 이해할 수 있습니다. 그러나 불합리하다.
이 기사 에는 이에 대한 기사가 많이 있습니다.
블라디미르! VR과 관련하여 "미래 선택"(또는 이와 유사한 것) 방법이 있는지 알려주지 마십시오. VR을 분석하는 알고리즘은 예측을 더 잘하기 위해 무언가를 버리거나 추가할 수 있지만 Google은 나를 돕지 않았습니다(
그리고 우리는 시계열 외에는 아무 것도 하지 않으며 아무 것도 하지 않습니다. 아니다?
그리고 선택뿐만 아니라 창조도 많은 방법이 있습니다. 완전히 새로운 기능 엔지니어링 섹션. 여러 기사 에서 자세히 살펴보십시오.
행운을 빕니다
이반 네그레쉬니 :
효율성을 측정하는 단일 도구인 테스터의 맥락에서만 거래를 위한 ML 알고리즘을 평가, 비교 및 교환할 수 있다는 것을 이해하지 못한다면 희망이 없습니다. 공유합니다.
그러나 당신의 알고리즘은 물론 비공개 포럼의 동료들의 알고리즘에도 관심이 없습니다. 만약 당신의 블랙박스가 알 수 없는 작업과 원칙에 따라 아름다운 형평성 그래프만 그릴 것이라면, 이것이 모두 지원되더라도 고급 MO 시스템, 수십억 명의 녹색당 및 금융 거물에 대한 시적인 이야기.
당신은 무엇에 즉시 화를 냅니까? 물론 "수십억의 녹지"에 대한 농담이 있었지만 명확하지 않습니까? 음, 당신은 ... 나는 필요하다면 테스터의 알고리즘을 공유 할 수 있다고 말했습니다. 문제 없습니다. MT 테스터를 오랫동안 사용하지 않았지만 지금 임의의 csv 행을 로드할 수 있습니까? 올바르게 작동하는지 여부를 확인하는 다른 방법이 매우 중요합니다. 그렇지 않은 경우 ... 글쎄, 당신은 스스로 그것을 이해합니다 ...
나는 Forex 도박을 전혀 거래하지 않고 요새와 암호 화폐에서 일합니다. 마치 mt-tester가 저에게 작동하지 않는 것과 같지만 실행 오류를 감안할 때 테스터가 실제에 매우 가깝게 작동한다는 것을 확실히 알고 있습니다. 및 주문서의 유동성 활동. Forex는 데이터 유형으로 관심을 끌며 전공 및 지수에 대한 약한 예측도 si-shki 및 약간의 암호화를 예측하는 데 크게 도움이 될 수 있습니다.
주석, chelas는 기능에 대해 아는 것조차 귀찮게하지 않고 테스터에 대해 뭔가를 씁니다. mql의 테스터 내부에 자신의 테스터와 테스터를 작성할 수도 있다는 것은 말할 것도 없습니다.
이 포럼에 "machinelerners"를 제공하는 출처는 어디이며 그 이유는 무엇입니까?
주석, chelas는 기능에 대해 아는 것조차 귀찮게하지 않고 테스터에 대해 뭔가를 씁니다. mql의 테스터 내부에 자신의 테스터와 테스터를 작성할 수도 있다는 것은 말할 것도 없습니다.
이 포럼에 "machinelerners"를 제공하는 출처는 어디이며 그 이유는 무엇입니까?
당신이 옳을 것입니다. 2-3년 후에 여기를 보세요. 새로운 세대의 유출자가 오면 누가 알겠습니까? 아마도 더 똑똑해질 것입니다. 하지만 ... 나는 그것을 매우 의심합니다. 아스타라비스타 패자! 기사 작성 및 $50 성배 리벳
당신이 옳을 것입니다. 2-3년 후에 여기를 보세요. 새로운 세대의 유출자가 오면 누가 알겠습니까? 아마도 더 똑똑해질 것입니다. 하지만 ... 나는 그것을 매우 의심합니다. 아스타라비스타 패자! 기사 작성 및 $50 성배 리벳
본보야지 )
당신은 무엇에 즉시 화를 냅니까? 물론 "수십억의 녹지"에 대한 농담이 있었지만 명확하지 않습니까? 음, 당신은 ... 나는 필요하다면 테스터의 알고리즘을 공유 할 수 있다고 말했습니다. 문제 없습니다. MT 테스터를 오랫동안 사용하지 않았지만 지금 임의의 csv 행을 로드할 수 있습니까? 올바르게 작동하는지 여부를 확인하는 다른 방법이 매우 중요합니다. 그렇지 않은 경우 ... 글쎄, 당신은 스스로 그것을 이해합니다 ...
나는 Forex 도박을 전혀 거래하지 않고 요새와 암호 화폐에서 일합니다. 마치 mt-tester가 저에게 작동하지 않는 것과 같지만 실행 오류를 감안할 때 테스터가 실제에 매우 가깝게 작동한다는 것을 확실히 알고 있습니다. 및 주문서의 유동성 활동. Forex는 데이터 유형으로 관심을 끌며 전공 및 지수에 대한 약한 예측도 si-shki 및 약간의 암호화를 예측하는 데 크게 도움이 될 수 있습니다.