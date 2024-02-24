트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1022 1...101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2018.07.17 16:46 #10211 이고르 마카누 : 내 생각에 시장에는 평균적인 전략이 없었고 앞으로도 없을 것입니다. 마치 규칙이 없는 게임과 같습니다. 우리는 두 가지 색상의 필드와 칩을 받았지만 규칙을 설명하지 않았습니다. 당신은 우리가 체커를하기로 결정했습니다. 나는 우리가 주사위 놀이를하는 줄 알았습니다. 그리고 일반적으로 Chapaev를하는 시장 제작자가 와서 모든 것을 흩어졌습니다. 우리 칩 )))) 나는 이미 어딘가에 러시아 연방 중앙 은행과 다른 나라들도 생각하지만 대부분의 참가자들이 자신의 자유 의지가 아니라 그들의 교육(전문 인증) 사실은 이 악명 높은 기술 분석을 사용합니다. 나는 그것이 어떻게 거부될 수 있는지 모르겠다. Igor Makanu 2018.07.17 17:46 #10212 알렉세이 비아즈미킨 : 나는 이미 어딘가에 러시아 연방 중앙 은행과 다른 나라들도 생각하지만 대부분의 참가자들이 자신의 자유 의지가 아니라 그들의 교육(전문 인증) 사실은 이 악명 높은 기술 분석을 사용합니다. 나는 그것이 어떻게 거부될 수 있는지 모르겠다. 나는 이것이 사실이라고 생각합니다-YouTube에서 러시아 중앙 은행의 외환 운영 결과에 따라 러시아 연방 중앙 은행 총재가 대리인을 어떻게 속이는 지보십시오))) Mihail Marchukajtes 2018.07.21 14:25 #10213 헐 형!!! 분기가 즉시 첫 페이지 아래로 떨어지도록 당신을 떠날 가치가있었습니다. 그래 .... 너한테 이런걸 기대하지도 않았어, 기대하지도 않았어..... 나는 가지고있다??? 모든 것이 나에게 좋습니다.... 저는 생산직에서 일하고 있습니다. 그리고 저는 계속해서 로봇에게 온갖 지혜를 가르치고 있습니다..... 글쎄요, 새로운 것에 대해 제가 무엇을 더 말할 수 있겠습니까... JPrediction을 최적화했습니다 내 필요에 따라 모델은 시장에 더욱 적합하고 적합해졌습니다. 거래가 느리다 ..... 모든 새로운 리드는 전투에 의해 테스트되므로 자본 성장이 절름발이 ..... 그래서 제가 약속한 영상으로는 안 될 것 같군요.... 아직 여름이 끝나지 않고 9월이 코앞인데 어떻게 되는지 알 수 있습니다. 일반적으로 이런 것이 .... 자, 여기 형제들 어떻게 지내요 ??? 누가 무엇을 얻었는지, 어떤 발견이 있습니까 .... 돌파구를 만들었습니다. 기쁨을 나누세요.... [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 추적 중 차트의 개체 배치를 더 Yuriy Asaulenko 2018.07.21 17:25 #10214 마이클 마르쿠카이테스 : 일반적으로 이런 것이 .... 자, 여기 형제들 어떻게 지내요 ??? 누가 무엇을 얻었는지, 어떤 발견이 있습니까 .... 돌파구를 만들었습니다. 기쁨을 나누세요.... 개설된 항목이 없습니다. 모든 것이 NY 이전에 열려 있습니다.)) 이제 엎드려서 -해야 할 일. 새로운 아이디어 제로. 지금까지 게시물에서 가치 있는 것을 찾을 수 없습니다. Renat Akhtyamov 2018.07.21 17:36 #10215 유리 아사울렌코 : 개설된 항목이 없습니다. 모든 것이 NY 이전에 열려 있습니다.)) 이제 엎드려서 -해야 할 일. 새로운 아이디어 제로. 지금까지 게시물에서 가치 있는 것을 찾을 수 없습니다. 그것은 일시적인 착각이다 다른 시장에서 동일한 전략이 반대 방향으로 작동하는 이유를 이해하지 못합니다. Yuriy Asaulenko 2018.07.21 18:14 #10216 레나트 아크티아모프 : 그것은 일시적인 착각이다 다른 시장에서 동일한 전략이 반대 방향으로 작동하는 이유를 이해하지 못합니다. 아니오, 명확하지 않습니다. 모든 적절한 전략은 모든 시장에서 수익을 얻습니다. 설정과 수익성은 또 다른 문제 mytarmailS 2018.07.21 18:18 #10217 2주 전에 저는 레벨을 구축하는 지표를 만들었습니다. 그 동안 저는 그것을 이해하고 거래를 만드는 법을 배우고 있습니다. 시스템 이를 기반으로 거래가 서투르므로 항상 추세를 따를 수는 없습니다. 레벨은 이전에 알 수 없는 빈도로 작동합니다(+ -70%). 신경망 지표의 핵심 사진 몇 장 내가 스스로 이해하고 이미 여기에서 여러 번 말한 것 ... 시장 은 시계열이 아니며 시장은 수준과 이벤트이지만 포인트의 시간 시퀀스가 아닙니다. 모두 제일 좋다 기고글 토론 "일반 VPS보다 코딩 도움말 엘리트 지표 :) khorosh 2018.07.21 18:29 #10218 mytarmailS : 2주 전에 저는 레벨을 구축하는 지표를 만들었습니다. 그 동안 저는 그것을 이해하고 거래를 만드는 법을 배우고 있습니다. 시스템 이를 기반으로 거래가 서투르므로 항상 추세를 따를 수는 없습니다. 레벨은 이전에 알 수 없는 빈도로 작동합니다(+ -70%). 신경망 지표의 핵심 사진 몇 장 내가 스스로 이해하고 이미 여기에서 여러 번 말한 것 ... 시장 은 시계열이 아니며 시장은 수준과 이벤트이지만 포인트의 시간 시퀀스가 아닙니다. 모두 제일 좋다 레벨을 구축하기 위해 신경망은 필요하지 않습니다. Yuriy Asaulenko 2018.07.21 18:31 #10219 마이타르메일 시장 은 시계열이 아니며 시장은 수준과 이벤트이지만 포인트의 시간 시퀀스가 아닙니다. 모두 제일 좋다 조금 남습니다. 그냥 레벨을 포기하세요.)) 시장은 이벤트일 뿐입니다.) 나머지는 부차적인 것입니다. [삭제] 2018.07.21 18:37 #10220 https://shapeofdata.wordpress.com/2013/07/23/gaussian-kernels/ 특히 할 일이 없는 유리에게 Gaussian kernels Jesse Johnsonshapeofdata.wordpress.com In order to give a proper introduction to Gaussian kernels, this week’s post is going to start out a little bit more abstract than usual. This level of abstraction isn’t strictly necessary to understand how Gaussian kernels work, but the abstract perspective can be extremely useful as a source of intuition when trying to understand probability... 1...101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
내 생각에 시장에는 평균적인 전략이 없었고 앞으로도 없을 것입니다. 마치 규칙이 없는 게임과 같습니다.
우리는 두 가지 색상의 필드와 칩을 받았지만 규칙을 설명하지 않았습니다. 당신은 우리가 체커를하기로 결정했습니다. 나는 우리가 주사위 놀이를하는 줄 알았습니다. 그리고 일반적으로 Chapaev를하는 시장 제작자가 와서 모든 것을 흩어졌습니다. 우리 칩
나는 이미 어딘가에 러시아 연방 중앙 은행과 다른 나라들도 생각하지만 대부분의 참가자들이 자신의 자유 의지가 아니라 그들의 교육(전문 인증) 사실은 이 악명 높은 기술 분석을 사용합니다. 나는 그것이 어떻게 거부될 수 있는지 모르겠다.
나는 이것이 사실이라고 생각합니다-YouTube에서 러시아 중앙 은행의 외환 운영 결과에 따라 러시아 연방 중앙 은행 총재가 대리인을 어떻게 속이는 지보십시오)))
헐 형!!! 분기가 즉시 첫 페이지 아래로 떨어지도록 당신을 떠날 가치가있었습니다. 그래 .... 너한테 이런걸 기대하지도 않았어, 기대하지도 않았어.....
나는 가지고있다??? 모든 것이 나에게 좋습니다.... 저는 생산직에서 일하고 있습니다. 그리고 저는 계속해서 로봇에게 온갖 지혜를 가르치고 있습니다..... 글쎄요, 새로운 것에 대해 제가 무엇을 더 말할 수 있겠습니까... JPrediction을 최적화했습니다 내 필요에 따라 모델은 시장에 더욱 적합하고 적합해졌습니다. 거래가 느리다 ..... 모든 새로운 리드는 전투에 의해 테스트되므로 자본 성장이 절름발이 .....
그래서 제가 약속한 영상으로는 안 될 것 같군요.... 아직 여름이 끝나지 않고 9월이 코앞인데 어떻게 되는지 알 수 있습니다.
일반적으로 이런 것이 .... 자, 여기 형제들 어떻게 지내요 ??? 누가 무엇을 얻었는지, 어떤 발견이 있습니까 .... 돌파구를 만들었습니다. 기쁨을 나누세요....
개설된 항목이 없습니다. 모든 것이 NY 이전에 열려 있습니다.))
그것은 일시적인 착각이다다른 시장에서 동일한 전략이 반대 방향으로 작동하는 이유를 이해하지 못합니다.
2주 전에 저는 레벨을 구축하는 지표를 만들었습니다. 그 동안 저는 그것을 이해하고 거래를 만드는 법을 배우고 있습니다. 시스템 이를 기반으로 거래가 서투르므로 항상 추세를 따를 수는 없습니다.
레벨은 이전에 알 수 없는 빈도로 작동합니다(+ -70%).
내가 스스로 이해하고 이미 여기에서 여러 번 말한 것 ...
시장 은 시계열이 아니며 시장은 수준과 이벤트이지만 포인트의 시간 시퀀스가 아닙니다.
레벨을 구축하기 위해 신경망은 필요하지 않습니다.
https://shapeofdata.wordpress.com/2013/07/23/gaussian-kernels/
특히 할 일이 없는 유리에게