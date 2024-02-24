트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1025 1...101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032...3399 새 코멘트 Алексей Тарабанов 2018.07.21 21:41 #10241 mytarmailS : 글쎄, 나는 적어도 지금은 기성품 솔루션을 제공하지 않을 것이라고 말했다 .... 일반적으로 무역에서 우리 모두를 하나로 묶는 것은 무엇입니까? ... 생각 ... 사실 하나로 뭉치는 건 (두려움과 탐욕 빼고 :)) 그리고 이것을 통계라고 합니다. 차트를 보고 어제, 어제, 한 달 전에 있었던 일을 살펴보는 초보 트레이더 와 이미 무언가를 프로그래밍하고 역사에 대한 알고리즘을 최적화하고 있으며 첫 번째 및 두 번째 트레이더는 단순히 일부를 찾고 있는 멋진 트레이더입니다. 통계적으로 유의미한 결과로 시장은 "첫 번째와 두 번째 모두, 이것이 가장 재미있는 것이고 이것이 진정한 패턴이 될 것입니다)) 따라서 신경망 또는 기타 ML의 도움으로 "충분한" 정확도로 수천 명의 거래자의 행동을 시뮬레이션할 수 있습니다. 정확도는 또한 사용자가 작성한 알고리즘 자체의 품질에 따라 달라집니다. 예측자와 대상 무슨 모? mytarmailS 2018.07.21 21:47 #10242 알렉세이 타라바노프 : 무슨 모? ML 알고리즘 - 기계 학습 Алексей Тарабанов 2018.07.21 21:51 #10243 mytarmailS : ML 알고리즘 - 기계 학습 그리고 목표는? Renat Akhtyamov 2018.07.21 21:57 #10244 mytarmailS : ML 알고리즘 - 기계 학습 요점이 무엇인지보십시오 .... MO - 알고리즘 작업 알고리즘의 출력이 예측 가능하다는 사실에 걸려 넘어질 수 있습니다. 이는 금융시장에서 점차적으로 예금 규모에 상응하는 손실로 이어진다. //가격 상승/하락 유행, requote , 시장에서 요구하는 주문이 열렸고, 일시적 유행이었고, 이제 다른 스폰서가 시장에 나와 있습니다. MO는 확실히 없어진다 그리고 나는 당신이 다르게 일한다고 생각했습니다. 하지만 길은 옳다 mytarmailS 2018.07.21 22:15 #10245 레나트 아크티아모프 : 알고리즘의 출력이 예측 가능하다는 사실에 걸려 넘어질 수 있습니다. 이는 금융시장에서 점차적으로 예금 규모에 상응하는 손실로 이어진다. 글쎄, 왜 그것을 사용하지 않습니까? 알렉세이 타라바노프 : 그리고 목표는? 그녀는 Алексей Тарабанов 2018.07.21 22:17 #10246 대상이란 무엇입니까? khorosh 2018.07.21 22:19 #10247 mytarmailS : 모르겠다)) 금요일에 시장은 전혀 보지 않았고, 이것이 중요하다. 내 수준이 그려집니다. 실시간으로 말할 수 있습니다. 반등 직전 2~3시간입니다. 두 가지 유형의 레벨이 있습니다. 1) 노이즈 내에서 그 작은 움직임을 정상적인 로컬 바운스 2) 추세 수준, 즉 추세가 시작되는 수준, 즉시 또는 다음 날, 잠시 후 이 수준이 차트에 나타납니다. 예를 들어 목요일에 유로화 추세가 시작되었고 수요일 오후에 시작될 것임을 이미 알고 있었습니다. 내 시스템은 이러한 두 가지 유형의 레벨을 구분합니다. 내 시스템은 신경망을 의미하는 것이 아니라 신호에 대한 내 해석을 의미합니다. 그게 뭐가 그렇게 똑똑해? 수로의 아래쪽 경계로부터의 리바운드는 말에게 분명했다.) Renat Akhtyamov 2018.07.21 22:19 #10248 mytarmailS : 글쎄, 왜 그것을 사용하지 않습니까? 그녀는 결국 국회도 벌고 이상하게도 가끔 잃는다. 즉, 신호가 반대로 생성되면 다시 당연히 내 대답은 - 왜 이것을 사용합니까? mytarmailS 2018.07.21 22:28 #10249 호로쉬 : 그게 뭐가 그렇게 똑똑해? 수로의 아래쪽 경계로부터의 리바운드는 말에게 분명했다.) ))) 어머나... 뭘 안샀어? 당신은 말보다 멍청합니까? 알렉세이 타라바노프 : 타겟이란? 우리가 예측하는 것 레나트 아크티아모프 : 당연히 내 대답은 - 왜 이것을 사용합니까? 그래서 왜 안돼) 나는 당신이 아이디어를 창출하기 시작하고 내 것을 모방하려고하지 않기를 바랍니다. 나는 방향을 보여주고 그 방향으로 돈이 있음을 보여 주려고했습니다. Renat Akhtyamov 2018.07.21 22:30 #10250 mytarmailS : 나는 당신이 아이디어를 창출하기 시작하고 내 것을 모방하려고하지 않기를 바랍니다. 나는 방향 을 보여주고 그 방향으로 돈이 있음을 보여 주려고했습니다. 항상 그렇듯이 모든 뉴런에 일반적으로 다음을 추가해야 합니다. 플랫에서 1...101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 나는 적어도 지금은 기성품 솔루션을 제공하지 않을 것이라고 말했다 ....
일반적으로 무역에서 우리 모두를 하나로 묶는 것은 무엇입니까? ... 생각 ...
사실 하나로 뭉치는 건 (두려움과 탐욕 빼고 :))
그리고 이것을 통계라고 합니다. 차트를 보고 어제, 어제, 한 달 전에 있었던 일을 살펴보는 초보 트레이더 와 이미 무언가를 프로그래밍하고 역사에 대한 알고리즘을 최적화하고 있으며 첫 번째 및 두 번째 트레이더는 단순히 일부를 찾고 있는 멋진 트레이더입니다. 통계적으로 유의미한 결과로 시장은 "첫 번째와 두 번째 모두, 이것이 가장 재미있는 것이고 이것이 진정한 패턴이 될 것입니다))
따라서 신경망 또는 기타 ML의 도움으로 "충분한" 정확도로 수천 명의 거래자의 행동을 시뮬레이션할 수 있습니다. 정확도는 또한 사용자가 작성한 알고리즘 자체의 품질에 따라 달라집니다. 예측자와 대상
무슨 모?
무슨 모?
ML 알고리즘 - 기계 학습
ML 알고리즘 - 기계 학습
그리고 목표는?
ML 알고리즘 - 기계 학습
요점이 무엇인지보십시오 ....
MO - 알고리즘 작업
알고리즘의 출력이 예측 가능하다는 사실에 걸려 넘어질 수 있습니다.
이는 금융시장에서 점차적으로 예금 규모에 상응하는 손실로 이어진다.
//가격 상승/하락 유행, requote , 시장에서 요구하는 주문이 열렸고, 일시적 유행이었고, 이제 다른 스폰서가 시장에 나와 있습니다.
MO는 확실히 없어진다
그리고 나는 당신이 다르게 일한다고 생각했습니다.
하지만 길은 옳다
알고리즘의 출력이 예측 가능하다는 사실에 걸려 넘어질 수 있습니다.
이는 금융시장에서 점차적으로 예금 규모에 상응하는 손실로 이어진다.
글쎄, 왜 그것을 사용하지 않습니까?
그리고 목표는?
그녀는
모르겠다)) 금요일에 시장은 전혀 보지 않았고, 이것이 중요하다. 내 수준이 그려집니다. 실시간으로 말할 수 있습니다. 반등 직전 2~3시간입니다.
두 가지 유형의 레벨이 있습니다.
1) 노이즈 내에서 그 작은 움직임을 정상적인 로컬 바운스
2) 추세 수준, 즉 추세가 시작되는 수준, 즉시 또는 다음 날, 잠시 후 이 수준이 차트에 나타납니다.
예를 들어 목요일에 유로화 추세가 시작되었고 수요일 오후에 시작될 것임을 이미 알고 있었습니다.
내 시스템은 이러한 두 가지 유형의 레벨을 구분합니다. 내 시스템은 신경망을 의미하는 것이 아니라 신호에 대한 내 해석을 의미합니다.
그게 뭐가 그렇게 똑똑해? 수로의 아래쪽 경계로부터의 리바운드는 말에게 분명했다.)
글쎄, 왜 그것을 사용하지 않습니까?
그녀는
결국 국회도 벌고 이상하게도 가끔 잃는다.
즉, 신호가 반대로 생성되면 다시
당연히 내 대답은 - 왜 이것을 사용합니까?
그게 뭐가 그렇게 똑똑해? 수로의 아래쪽 경계로부터의 리바운드는 말에게 분명했다.)
))) 어머나...
뭘 안샀어? 당신은 말보다 멍청합니까?
타겟이란?
우리가 예측하는 것
당연히 내 대답은 - 왜 이것을 사용합니까?
그래서 왜 안돼)
나는 당신이 아이디어를 창출하기 시작하고 내 것을 모방하려고하지 않기를 바랍니다. 나는 방향을 보여주고 그 방향으로 돈이 있음을 보여 주려고했습니다.
나는 당신이 아이디어를 창출하기 시작하고 내 것을 모방하려고하지 않기를 바랍니다. 나는 방향 을 보여주고 그 방향으로 돈이 있음을 보여 주려고했습니다.
항상 그렇듯이 모든 뉴런에 일반적으로 다음을 추가해야 합니다.
플랫에서