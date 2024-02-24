트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1025

mytarmailS :

글쎄, 나는 적어도 지금은 기성품 솔루션을 제공하지 않을 것이라고 말했다 ....

일반적으로 무역에서 우리 모두를 하나로 묶는 것은 무엇입니까? ... 생각 ...

사실 하나로 뭉치는 건 (두려움과 탐욕 빼고 :))

그리고 이것을 통계라고 합니다. 차트를 보고 어제, 어제, 한 달 전에 있었던 일을 살펴보는 초보 트레이더 와 이미 무언가를 프로그래밍하고 역사에 대한 알고리즘을 최적화하고 있으며 첫 번째 및 두 번째 트레이더는 단순히 일부를 찾고 있는 멋진 트레이더입니다. 통계적으로 유의미한 결과로 시장은 "첫 번째와 두 번째 모두, 이것이 가장 재미있는 것이고 이것이 진정한 패턴이 될 것입니다))

따라서 신경망 또는 기타 ML의 도움으로 "충분한" 정확도로 수천 명의 거래자의 행동을 시뮬레이션할 수 있습니다. 정확도는 또한 사용자가 작성한 알고리즘 자체의 품질에 따라 달라집니다. 예측자와 대상

알렉세이 타라바노프 :

ML 알고리즘 - 기계 학습

 
mytarmailS :

ML 알고리즘 - 기계 학습

mytarmailS :

ML 알고리즘 - 기계 학습

요점이 무엇인지보십시오 ....

MO - 알고리즘 작업

알고리즘의 출력이 예측 가능하다는 사실에 걸려 넘어질 수 있습니다.

이는 금융시장에서 점차적으로 예금 규모에 상응하는 손실로 이어진다.

//가격 상승/하락 유행, requote , 시장에서 요구하는 주문이 열렸고, 일시적 유행이었고, 이제 다른 스폰서가 시장에 나와 있습니다.

MO는 확실히 없어진다

그리고 나는 당신이 다르게 일한다고 생각했습니다.

하지만 길은 옳다

 
레나트 아크티아모프 :

알고리즘의 출력이 예측 가능하다는 사실에 걸려 넘어질 수 있습니다.

이는 금융시장에서 점차적으로 예금 규모에 상응하는 손실로 이어진다.

글쎄, 왜 그것을 사용하지 않습니까?

알렉세이 타라바노프 :

그녀는

 
mytarmailS :

모르겠다)) 금요일에 시장은 전혀 보지 않았고, 이것이 중요하다. 내 수준이 그려집니다. 실시간으로 말할 수 있습니다. 반등 직전 2~3시간입니다.

두 가지 유형의 레벨이 있습니다.

1) 노이즈 내에서 그 작은 움직임을 정상적인 로컬 바운스

2) 추세 수준, 즉 추세가 시작되는 수준, 즉시 또는 다음 날, 잠시 후 이 수준이 차트에 나타납니다.

예를 들어 목요일에 유로화 추세가 시작되었고 수요일 오후에 시작될 것임을 이미 알고 있었습니다.


내 시스템은 이러한 두 가지 유형의 레벨을 구분합니다. 내 시스템은 신경망을 의미하는 것이 아니라 신호에 대한 내 해석을 의미합니다.

그게 뭐가 그렇게 똑똑해? 수로의 아래쪽 경계로부터의 리바운드는 말에게 분명했다.)


 
mytarmailS :

글쎄, 왜 그것을 사용하지 않습니까?

그녀는

결국 국회도 벌고 이상하게도 가끔 잃는다.

즉, 신호가 반대로 생성되면 다시

당연히 내 대답은 - 왜 이것을 사용합니까?

 
호로쉬 :

그게 뭐가 그렇게 똑똑해? 수로의 아래쪽 경계로부터의 리바운드는 말에게 분명했다.)


))) 어머나...

뭘 안샀어? 당신은 말보다 멍청합니까?

우리가 예측하는 것

레나트 아크티아모프 :

당연히 내 대답은 - 왜 이것을 사용합니까?

그래서 왜 안돼)


나는 당신이 아이디어를 창출하기 시작하고 내 것을 모방하려고하지 않기를 바랍니다. 나는 방향을 보여주고 그 방향으로 돈이 있음을 보여 주려고했습니다.

 
mytarmailS :

나는 당신이 아이디어를 창출하기 시작하고 내 것을 모방하려고하지 않기를 바랍니다. 나는 방향 을 보여주고 그 방향으로 돈이 있음을 보여 주려고했습니다.

항상 그렇듯이 모든 뉴런에 일반적으로 다음을 추가해야 합니다.

플랫에서

