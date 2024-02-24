트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1026 1...101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033...3399 새 코멘트 khorosh 2018.07.21 22:35 #10251 mytarmailS : ))) 어머나... 뭘 안샀어? 당신은 말보다 멍청합니까? 우리가 예측하는 것 그래서 왜 안돼) 내가 사지 않았다고 생각하는 이유는 무엇입니까? mytarmailS 2018.07.21 22:41 #10252 호로쉬 : 그게 뭐가 그렇게 똑똑해? 수로의 아래쪽 경계로부터의 리바운드는 말에게 분명했다.) 사후, 당신은 무엇이든 칠할 수 있습니다. 기술적 분석입니다. 모든 것이 작동합니다, 추세, 아파트 등))))) 가격이 얼마인지 아시나요?? 여기 까다로운 코드가 있습니다 가격 <- cumsum(rnorm(500)) 플롯(가격,t="l") 당신이 이해하지 못하는 경우 이것들은 무작위로 생성된 따옴표입니다 사람들은 종종 거기에 없는 것을 보고 보고 싶은 것을 봅니다. mytarmailS 2018.07.21 22:42 #10253 호로쉬 : 내가 사지 않았다고 생각하는 이유는 무엇입니까? 확인하기 쉬움) 거래를 보여주기만 하면 됨) Renat Akhtyamov 2018.07.21 23:08 #10254 mytarmailS : 사후, 당신은 무엇이든 칠할 수 있습니다. 기술적 분석입니다. ..... 당신이 이해하지 못하는 경우 이것들은 무작위로 생성된 따옴표입니다 그들은 무작위와 거리가 멀다 kotir는 왔다 갔다 하며 꼭두각시 사업을 한다 mytarmailS 2018.07.21 23:14 #10255 호로쉬 : 내 반자동은 평균을 사용하므로 십자가에서 작동하므로 전공을 거래하지 않습니다. 트렌드의 방향은 내가 정하고 나머지는 기계가 한다. 현재 유로가 목요일에 EURAUD 크로스에서 나타났을 때 거래: 고맙습니다! 그 순간까지 나는 당신이 고전 TA로 돈을 벌 수 있다고 믿지 않았습니다. 당신은 영웅 일뿐입니다! 레나트 아크티아모프 : 그들은 무작위와 거리가 멀다 kotir는 아마도 임의의 경로를 따라 왔다갔다 합니다. Renat, 무작위 인용이 아니라 사진에 있는 것은 무작위입니다. Renat Akhtyamov 2018.07.21 23:15 #10256 mytarmailS : Renat, 무작위 인용이 아니라 사진에 있는 것은 무작위입니다. 아, 사실 ---- 그리고 그러한 혼돈에서 레벨이 어떻게 나타나는지, 기계를 훈련시키는 방법은 무엇입니까? 당신의 논리에 따라 모든 종류의 기술적 분석을 알고리즘에 밀어넣고 그 반대를 수행해야 합니까? ------ 글쎄, 설득력을 위해, 나는 그들이 이 스레드에서 평소처럼 내 질문을 확인한다고 생각하지 않도록 내 질문을 보여줄 것입니다. 그들은 자신을 위한 것이 아니라 스포츠에 대한 관심을 위한 것입니다. Mihail Marchukajtes 2018.07.22 00:26 #10257 그들이 어떻게 말하기 시작했는지 보세요!!!!! 가장 중요한 것은 시작하는 것입니다. 실제로 시장의 본질은 그 이해가 논리와 정신에 어긋날 수 있다는 것입니다. 왜요? 그렇습니다. 이것은 본성도, 법칙도, 패턴도 없기 때문입니다. 시장이 지금 여기 있고 왜 이럴까??? 이 질문에 대한 답은 매우 간단합니다. 이 시점에서 구매자와 판매자 사이의 의견의 균형이 이랬기 때문에 이 시간 동안은 이 모습이었고 다음 시간에는 이런 모습이었습니다. 뭐, 다 환상이야.... 철학!!!! Mihail Marchukajtes 2018.07.22 00:45 #10258 mytarmails : 사후, 당신은 무엇이든 칠할 수 있습니다. 기술적 분석입니다. 모든 것이 작동합니다, 추세, 아파트 등))))) 가격이 얼마인지 아시나요?? 여기 까다로운 코드가 있습니다 가격 <- cumsum(rnorm(500)) 플롯(가격,t="l") 당신이 이해하지 못하는 경우 이것들은 무작위로 생성된 따옴표입니다 사람들은 종종 거기에 없는 것을 보고 보고 싶은 것을 봅니다. 친구, 실례지만 유명한 만화 "Sharik, 당신은 멍청이 !!!!"의 인용문으로 대답하겠습니다. (c) 왜? 귀하의 예는 귀하가 이 분석을 사용하는 방법을 모른다는 것을 암시하기 때문입니다. 스크린샷에서 볼 수 있듯이 빨간색 선으로 마무리되었지만 개인적으로 잠재적인 표적이 보입니다. 그리고 당신이 한 것처럼 그리면 거기에는 정말로 아무것도 없습니다. 그러나 당신이 볼 수 있듯이 이러한 분석은 사실 이후에만 있을 수 없습니다. 기술 분석의 문제는 이벤트에 대해 항상 또는 두 가지 옵션을 고려한다는 것입니다. 그리고 시장에서는 원칙적으로 명확한 답변이 필요합니다. 실제로 AI 시스템의 로컬 공간의 많은 주민들이 사용합니다. 레벨의 주제에 대해 만진 또 다른 것. 오랫동안 그 수준의 가치를 국회에 밀어붙이려 했지만 아무 일도 일어나지 않았다. 하지만 그때였습니다. 이제 지식의 수준이 완전히 달라졌고 주제가 매우 유망하다고 생각합니다. 그러나 먼저 문제를 공식화합시다. 누가 먼저????? 중재 고문 교차 EMA 5 x 시장에 클러스터 접근 방식의 Aleksey Vyazmikin 2018.07.22 01:16 #10259 마이클 마르쿠카이테스 : 누가 먼저???????? 레벨을 형성하는 여러 지표를 수집하고 세트의 어느 레벨에서 반등할 것인지 결정해야 합니다. 저것들. 분류는 여기에서 작동해야 합니다. Mihail Marchukajtes 2018.07.22 01:23 #10260 물론, 일단 그가 나에게 시작해야 한다고 제안했습니다. 우리는 네트워크가 레벨 값을 제공하기를 원합니다. 데드 넘버, 정규화 및 후속 역 해석에 지칠 것입니다. 우리는 레벨을 스스로 구축하고 네트워크는 그 중요성을 결정합니다. 꽤 적합한 작업이지만 이를 위해서는 레벨 구축을 위한 알고리즘이 필요합니다(기본 전략). 훈련을 위한 통계 데이터 수집이 오류와 함께 발생할 수 있고 결국 훈련 결과에 영향을 미칠 수 있으므로 레벨의 수동 구성은 제외됩니다. 중요도를 결정하려면 순위를 매기기 위한 복잡한 네트워크 구조가 필요합니다. 작업은 흥미롭지만 주요 작업의 하위 작업으로 더 중요한 작업..... viz. 기본전략에서 수준을 받아 지지선이냐 저항선이냐로 그 상태를 판단한다. 설마? - 이 작업은 레벨 작업 시 기본입니다. 수준을 받은 후 지지선인지 저항선인지 알고 싶습니다. 이 수준이 가격보다 높거나 낮은 위치는 중요하지 않습니다. 결국 시장에서는 일반적으로 수준이 높으면 저항, 낮으면 지지하는 것으로 받아들여집니다. 여기에서 AI의 도움으로 이러한 고정 관념을 깨뜨릴 수 있습니다. 그리고 가격보다 낮은 수준을 받고 그것을 지지가 아닌 저항으로 정의하면 우리는 이미 해당 수준의 가격보다 유리한 가격에 있게 되며 이는 추세를 지속하기 위한 조치의 신호로 간주될 수 있습니다. 나는 예를 들어 이것을 위해 레벨을 형성할 수 있는 나의 고대, 그러나 아주 시각적인 양초 지표를 파낼 것입니다. 촛대 패턴이 레벨을 형성합니다. 레벨이 돌파되면 선은 "슈팅 스타" 예와 같이 점선이 됩니다. 저항은 빨간색으로, 지지대는 파란색으로 형성됩니다. 이제 이 상황을 상상해 보십시오. 숫자 1이 서있는 순간에 우리는 이 선을 지지선으로 정의하고 파란색으로 칠했습니다. 빨간색으로 표시된 모든 시간은 우리가 수준보다 더 나은 가격의 영역에 있었고 어떤 이 수준과 관련된 구매는 수익성이 있을 것입니다. 그 수준을 지지선으로 정의하면 잠재적으로 환율의 성장을 전망으로 고려할 것이고 이 경우 우리가 옳을 것이기 때문입니다(예측이 맞았음) 그러나 모든 것이 그렇게 간단하지는 않습니다. 아아 ...... 알고리즘 트레이딩에서의 파이썬 ASCTrend 시스템 금융 비디오에서 흥미로운 것 1...101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그게 뭐가 그렇게 똑똑해? 수로의 아래쪽 경계로부터의 리바운드는 말에게 분명했다.)
내 반자동은 평균을 사용하므로 십자가에서 작동하므로 전공을 거래하지 않습니다. 트렌드의 방향은 내가 정하고 나머지는 기계가 한다. 현재 유로가 목요일에 EURAUD 크로스에서 나타났을 때 거래:
고맙습니다! 그 순간까지 나는 당신이 고전 TA로 돈을 벌 수 있다고 믿지 않았습니다. 당신은 영웅 일뿐입니다!
그리고 그러한 혼돈에서 레벨이 어떻게 나타나는지, 기계를 훈련시키는 방법은 무엇입니까?
당신의 논리에 따라 모든 종류의 기술적 분석을 알고리즘에 밀어넣고 그 반대를 수행해야 합니까?
글쎄, 설득력을 위해, 나는 그들이 이 스레드에서 평소처럼 내 질문을 확인한다고 생각하지 않도록 내 질문을 보여줄 것입니다. 그들은 자신을 위한 것이 아니라 스포츠에 대한 관심을 위한 것입니다.
그들이 어떻게 말하기 시작했는지 보세요!!!!! 가장 중요한 것은 시작하는 것입니다.
실제로 시장의 본질은 그 이해가 논리와 정신에 어긋날 수 있다는 것입니다. 왜요? 그렇습니다. 이것은 본성도, 법칙도, 패턴도 없기 때문입니다. 시장이 지금 여기 있고 왜 이럴까??? 이 질문에 대한 답은 매우 간단합니다. 이 시점에서 구매자와 판매자 사이의 의견의 균형이 이랬기 때문에 이 시간 동안은 이 모습이었고 다음 시간에는 이런 모습이었습니다. 뭐, 다 환상이야.... 철학!!!!
친구, 실례지만 유명한 만화 "Sharik, 당신은 멍청이 !!!!"의 인용문으로 대답하겠습니다. (c) 왜? 귀하의 예는 귀하가 이 분석을 사용하는 방법을 모른다는 것을 암시하기 때문입니다. 스크린샷에서 볼 수 있듯이 빨간색 선으로 마무리되었지만 개인적으로 잠재적인 표적이 보입니다. 그리고 당신이 한 것처럼 그리면 거기에는 정말로 아무것도 없습니다. 그러나 당신이 볼 수 있듯이 이러한 분석은 사실 이후에만 있을 수 없습니다.
기술 분석의 문제는 이벤트에 대해 항상 또는 두 가지 옵션을 고려한다는 것입니다. 그리고 시장에서는 원칙적으로 명확한 답변이 필요합니다. 실제로 AI 시스템의 로컬 공간의 많은 주민들이 사용합니다.
레벨의 주제에 대해 만진 또 다른 것. 오랫동안 그 수준의 가치를 국회에 밀어붙이려 했지만 아무 일도 일어나지 않았다. 하지만 그때였습니다. 이제 지식의 수준이 완전히 달라졌고 주제가 매우 유망하다고 생각합니다. 그러나 먼저 문제를 공식화합시다. 누가 먼저?????
레벨을 형성하는 여러 지표를 수집하고 세트의 어느 레벨에서 반등할 것인지 결정해야 합니다. 저것들. 분류는 여기에서 작동해야 합니다.
물론, 일단 그가 나에게 시작해야 한다고 제안했습니다.
우리는 네트워크가 레벨 값을 제공하기를 원합니다. 데드 넘버, 정규화 및 후속 역 해석에 지칠 것입니다.
우리는 레벨을 스스로 구축하고 네트워크는 그 중요성을 결정합니다. 꽤 적합한 작업이지만 이를 위해서는 레벨 구축을 위한 알고리즘이 필요합니다(기본 전략). 훈련을 위한 통계 데이터 수집이 오류와 함께 발생할 수 있고 결국 훈련 결과에 영향을 미칠 수 있으므로 레벨의 수동 구성은 제외됩니다. 중요도를 결정하려면 순위를 매기기 위한 복잡한 네트워크 구조가 필요합니다. 작업은 흥미롭지만 주요 작업의 하위 작업으로 더 중요한 작업..... viz.
기본전략에서 수준을 받아 지지선이냐 저항선이냐로 그 상태를 판단한다. 설마? - 이 작업은 레벨 작업 시 기본입니다. 수준을 받은 후 지지선인지 저항선인지 알고 싶습니다. 이 수준이 가격보다 높거나 낮은 위치는 중요하지 않습니다. 결국 시장에서는 일반적으로 수준이 높으면 저항, 낮으면 지지하는 것으로 받아들여집니다. 여기에서 AI의 도움으로 이러한 고정 관념을 깨뜨릴 수 있습니다. 그리고 가격보다 낮은 수준을 받고 그것을 지지가 아닌 저항으로 정의하면 우리는 이미 해당 수준의 가격보다 유리한 가격에 있게 되며 이는 추세를 지속하기 위한 조치의 신호로 간주될 수 있습니다. 나는 예를 들어 이것을 위해 레벨을 형성할 수 있는 나의 고대, 그러나 아주 시각적인 양초 지표를 파낼 것입니다.
촛대 패턴이 레벨을 형성합니다. 레벨이 돌파되면 선은 "슈팅 스타" 예와 같이 점선이 됩니다. 저항은 빨간색으로, 지지대는 파란색으로 형성됩니다. 이제 이 상황을 상상해 보십시오.
숫자 1이 서있는 순간에 우리는 이 선을 지지선으로 정의하고 파란색으로 칠했습니다. 빨간색으로 표시된 모든 시간은 우리가 수준보다 더 나은 가격의 영역에 있었고 어떤 이 수준과 관련된 구매는 수익성이 있을 것입니다. 그 수준을 지지선으로 정의하면 잠재적으로 환율의 성장을 전망으로 고려할 것이고 이 경우 우리가 옳을 것이기 때문입니다(예측이 맞았음) 그러나 모든 것이 그렇게 간단하지는 않습니다. 아아 ......