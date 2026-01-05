기고글 토론 "MQL5.community의 새로운 아티클 게시 시스템" - 페이지 8 1234567891011 새 코멘트 Vladislav Boyko 2025.06.30 18:24 #71 Rashid Umarov #:"검사를 위해 제출"이라는 명령이 있습니다. 이 버튼을 말하는 건가요, 제가 제대로 이해하고 있는 건가요? [편집] 제가 올바르게 이해한 것 같습니다. 관리자 인터페이스가 일반 사용자 인터페이스와 약간 다른 것일 뿐입니다. Eugene Mmene 2025.06.30 18:24 #72 Rashid Umarov #:글을 작성하기 전에 이 주제에 대한 사이트 검색을 해 보세요. 예를 들어 이와 같은 문서는 여기에서 찾을 수 있습니다. 이를 통해 에 대한 이해를 높일 수 있습니다: 기사를 어떻게 작성해야 하는지 어떤 주제가 이미 다루어졌는지 감사합니다 Rashid Umarov 2025.07.01 11:23 #73 Vladislav Boyko #:이 버튼을 말하는 건가요, 제가 제대로 이해한 건가요? [편집]제가 올바르게 이해한 것 같습니다. 관리자 인터페이스가 일반 사용자 인터페이스와 약간 다른 것뿐입니다. 네, 맞습니다. 다른 인터페이스가 있습니다. Ramesh Maharjan 2025.08.14 10:16 #74 새 문서를 작성하고 있는데 문서에 다음과 같이 표시됩니다: 그리고 상단에서 문서를 작성하는 동안에도 다음과 같은 메시지가 표시됩니다. 요금제를 만들고 검토를 위해 보내기를 클릭했는데 문서 분량이 0.4페이지로 너무 적어서 검토를 위해 보낼 수 없다고 합니다. 요금제에 더 많은 정보를 몇 번이고 추가했지만 여전히 페이지 용량이 적다고 불평합니다. 다른 곳을 검색해 보니 공백을 제외한 글자 수가 2000자 이상이어야 한다는 것을 알았습니다. 나도 그렇게했지만 여전히 다음과 같은 오류가 발생합니다. 계획 검토를 위해 5페이지를 작성해야 하나요? 5페이지를 작성한다는 것은 계획서뿐만 아니라 글을 거의 완성한다는 의미입니다. 운영자가 검토할 기획서를 보내기 위한 요건은 어디에서 확인할 수 있나요? 문서 자체에 정보가 있어야 하는 것 아닌가요? *** 게시하기 전에 검색하십시오 신경망 KimIV의 유용한 기능 Eleni Anna Branou 2025.08.14 11:02 #75 lazymesh #:새 문서를 만드는 중인데 문서에 다음과 같이 나와 있습니다: 그런 다음 상단에 문서를 작성하는 동안 다음과 같은 메시지가 표시됩니다. 요금제를 만들고 검토를 위해 보내기를 클릭했는데 문서 분량이 0.4페이지로 너무 적어서 검토를 위해 보낼 수 없다고 합니다. 요금제에 더 많은 정보를 몇 번이고 추가했지만 여전히 페이지 용량이 적다고 불평합니다. 다른 곳을 검색해 보니 공백을 제외한 글자 수가 2000자 이상이어야 한다는 것을 알았습니다. 그렇게 했는데도 여전히 다음과 같은 오류가 발생합니다. 계획 검토를 위해 5페이지를 작성해야 하나요? 5페이지를 작성한다는 것은 계획서뿐만 아니라 글을 거의 완성한다는 의미입니다. 운영자가 검토할 기획서를 보내기 위한 요건은 어디에서 확인할 수 있나요? 문서 자체에 정보가 있어야 하는 것 아닌가요? 계획이란 글의 초안을 의미한다고 생각하므로 이 검토를 위해 글 전체를 보내주세요. Rashid Umarov 2025.08.14 11:50 #76 lazymesh #:새 문서를 작성하고 있는데 문서에 다음과 같은 내용이 나와 있습니다: 그런 다음 상단에 문서를 만들 때 다음과 같은 메시지가 표시됩니다. 개요를 작성하고 유효성 검사를 위해 제출 버튼을 클릭했습니다. 문서가 0.4페이지로 너무 작아서 유효성 검사를 위해 보낼 수 없다는 메시지가 표시됩니다. 계획에 더 많은 정보를 몇 번이고 추가했지만 여전히 페이지 수가 적다고 불평합니다. 여러 곳에서 검색해 보니 공백을 제외한 글자 수가 2000자 이상이어야 한다는 것을 알았습니다. 저도 그렇게 했지만 여전히 다음과 같은 오류가 발생합니다. 계획 검토를 위해 5페이지를 작성해야 하나요? 5페이지를 작성한다는 것은 계획서뿐만 아니라 글을 거의 완성한다는 의미입니다. 운영자 검토를 위해 문서 계획서를 제출하기 위한 요건은 어디에서 확인할 수 있나요? 기사 자체에 정보가 있어야 하는 것 아닌가요? 초안을 살펴봤는데 https://www.mql5.com/en/articles/19175/198393#!tab=article 파이썬과 구글 시트에 관한 내용인데 트레이더를 위한 내용은 보이지 않습니다. Ramesh Maharjan 2025.08.14 21:09 #77 Eleni Anna Branou #:계획이란 글의 초안을 의미한다고 생각하므로 이 검토를 위해 글 전체를 보내주세요. 알겠습니다. 고마워요 Eleni Ramesh Maharjan 2025.08.14 21:11 #78 Rashid Umarov #:초안을 살펴봤습니다. https://www.mql5.com/ko/articles/19175/198393#!tab=article 파이썬과 구글 시트에 관한 내용인데 트레이더를 위한 내용은 보이지 않습니다. 멋지네요, 그것도 추가하겠습니다. 고마워요 라시드. David Kitonga Mutua 2025.09.28 16:13 #79 글을 제출했는데 검토/심사 승인까지 얼마나 걸리는지 궁금합니다. Eleni Anna Branou 2025.09.28 16:34 #80 David Kitonga Mutua #: 글을 제출했는데 검토/심사 승인까지 얼마나 걸리는지 궁금합니다. 금요일에 제출하셨으므로 다음 주까지 기다려야 합니다. 1234567891011 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
"검사를 위해 제출"이라는 명령이 있습니다.
이 버튼을 말하는 건가요, 제가 제대로 이해하고 있는 건가요?
[편집] 제가 올바르게 이해한 것 같습니다. 관리자 인터페이스가 일반 사용자 인터페이스와 약간 다른 것일 뿐입니다.
글을 작성하기 전에 이 주제에 대한 사이트 검색을 해 보세요. 예를 들어 이와 같은 문서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
이를 통해 에 대한 이해를 높일 수 있습니다:
네, 맞습니다.
다른 인터페이스가 있습니다.
새 문서를 작성하고 있는데 문서에 다음과 같이 표시됩니다:
그리고 상단에서 문서를 작성하는 동안에도 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.
요금제를 만들고 검토를 위해 보내기를 클릭했는데 문서 분량이 0.4페이지로 너무 적어서 검토를 위해 보낼 수 없다고 합니다. 요금제에 더 많은 정보를 몇 번이고 추가했지만 여전히 페이지 용량이 적다고 불평합니다. 다른 곳을 검색해 보니 공백을 제외한 글자 수가 2000자 이상이어야 한다는 것을 알았습니다. 나도 그렇게했지만 여전히 다음과 같은 오류가 발생합니다.
계획 검토를 위해 5페이지를 작성해야 하나요? 5페이지를 작성한다는 것은 계획서뿐만 아니라 글을 거의 완성한다는 의미입니다.
운영자가 검토할 기획서를 보내기 위한 요건은 어디에서 확인할 수 있나요? 문서 자체에 정보가 있어야 하는 것 아닌가요?
계획이란 글의 초안을 의미한다고 생각하므로 이 검토를 위해 글 전체를 보내주세요.
초안을 살펴봤는데
https://www.mql5.com/en/articles/19175/198393#!tab=article
파이썬과 구글 시트에 관한 내용인데 트레이더를 위한 내용은 보이지 않습니다.
알겠습니다. 고마워요 Eleni
초안을 살펴봤습니다.
https://www.mql5.com/ko/articles/19175/198393#!tab=article
파이썬과 구글 시트에 관한 내용인데 트레이더를 위한 내용은 보이지 않습니다.
멋지네요, 그것도 추가하겠습니다. 고마워요 라시드.
글을 제출했는데 검토/심사 승인까지 얼마나 걸리는지 궁금합니다.
