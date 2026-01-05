기고글 토론 "MQL5.community의 새로운 아티클 게시 시스템" - 페이지 7 1234567891011 새 코멘트 Kyle Young Sangster 2025.06.27 05:38 #61 안녕하세요, 검토를 위해 기사 개요를 제출하려고 합니다. 여기에서 기사를 읽었습니다: https://www.mql5.com/ko/articles/408. 개요가 편집기에 있고 검토할 준비가 되었습니다. "검토를 위해 보내기" 버튼을 눌렀습니다. "문서 길이가 1.5페이지로 너무 짧습니다." 문서에는 문서에 최소 5페이지가 필요하다고 나와 있지만 개요 길이에 대해서는 언급되어 있지 않습니다. 개요를 제출할 수 있는 다른 방법이 있나요? 어느 운영자에게 비공개 메시지를 보낼 수 있나요? 도움을 주셔서 감사합니다. Aleksandr Slavskii 2025.06.27 05:50 #62 Kyle Young Sangster #: 안녕하세요, 검토를 위해 기사 개요를 제출하려고 합니다. 여기에서 기사를 읽었습니다: https://www.mql5.com/ko/articles/408. 개요가 편집기에 있고 검토할 준비가 되었습니다. "검토를 위해 제출" 버튼을 클릭합니다. "문서 길이가 1.5페이지로 너무 짧습니다"라는 오류가 표시됩니다. 문서에는 문서가 최소 5페이지 이상이어야 한다고 명시되어 있지만 개요의 길이에 대해서는 아무런 언급이 없습니다. 개요를 제출하는 다른 방법이 있나요? 어느 운영자에게 비공개 메시지를 보낼 수 있나요? 미리 도움을 주셔서 감사합니다. 일반적으로 여기에 관심 있는 주제가 있는지 묻고 주제의 개요를 제공합니다. 관리자가 주제를 승인하면 글을 작성합니다. Пиши и зарабатывай на MQL5 2025.05.13Maxim Dmitrievskywww.mql5.com Наша компания всегда опирается на помощь трейдеров при создании своих новых продуктов. В целях популяризации языка MQL5 на сайте MQL5... Rashid Umarov 2025.06.27 10:54 #63 Kyle Young Sangster #: 안녕하세요, 검토를 위해 기사 개요를 제출하려고 합니다. 여기에서 기사를 읽었습니다: https://www.mql5.com/ko/articles/408. 개요가 편집기에 있고 검토할 준비가 되었습니다. "검토를 위해 제출" 버튼을 클릭합니다. "문서 길이가 1.5페이지로 너무 짧습니다"라는 오류가 표시됩니다. 문서에는 문서가 최소 5페이지 이상이어야 한다고 명시되어 있지만 개요의 길이에 대해서는 아무런 언급이 없습니다. 개요를 제출하는 다른 방법이 있나요? 어느 운영자에게 비공개 메시지를 보낼 수 있나요? 미리 도움을 주셔서 감사합니다. AI가 작성한 텍스트를 볼 수 있습니다. 주제 자체가 인간의 언어로 쓰여지고 사람들을 위해 쓰여지면 흥미로울 것입니다. 이 글은 트레이딩에서 디지털 신호 처리(DSP)의 적용에 관한 글입니다. 시장 잡음과 관련된 주요 문제와 지연 필터와 같은 기존 기술 분석의 한계를 파악합니다. 이 백서에서는 노이즈가 많은 데이터에서 의미 있는 정보를 추출하는 도구로 DSP를 제안하며 트레이더에게 보다 명확한 시장 인사이트와 향상된 트레이딩 결정을 약속합니다. 트레이더가 관심을 가질 만한 것은 사이클과 반복 패턴을 식별하기 어려운 시간 영역 분석에서 시계열을 구성 요소 주파수로 분해할 수 있는 주파수 영역으로 전환하는 것입니다. 파형과 시장 주기를 이해하면 추세와 반복되는 변동을 구분하는 데 도움이 되며, 보다 정확한 분석이 가능해집니다. 또한 에일리어싱과 왜곡이 잘못된 신호와 부정확한 지표로 이어져 위험을 증가시키는 위험성을 강조합니다. 결론에서는 트레이더가 보다 효과적인 트레이딩 전략을 개발하기 위해 DSP 기법을 더 탐구하도록 권유합니다. 이처럼 이론과 실제 적용 사례를 함께 제공하므로 전략을 개선하고자 하는 트레이더에게 특히 유용합니다. Kyle Young Sangster 2025.06.27 15:10 #64 Rashid Umarov #:AI가 작성한 텍스트를 볼 수 있습니다. 주제 자체가 인간의 언어로 쓰여지고 사람들을 위해 쓰여진다면 흥미로울 것입니다. 답변 주셔서 감사합니다.AI를 사용하여 개요를 파싱하고 요약하는 과정을 확실히 이해하고 싶어서요. 맞나요?이 프로젝트의 목표는 DSP의 고급 개념을 이해하고 공감할 수 있게 만드는 것입니다. 이를 위해 개념을 전달하기 위해 예제와 비유를 사용하여 평이한 영어로 작성할 것입니다.도와주셔서 감사합니다. Rashid Umarov 2025.06.27 15:57 #65 Kyle Young Sangster #: 이 프로젝트의 목표는 고급 DSP 개념을 이해하고 접근하기 쉽게 만드는 것입니다. 이를 위해 개념을 전달하기 위해 예제와 비유를 사용하여 평이한 영어로 작성할 것입니다. 도움을 주셔서 감사합니다. 자, 이제 작성해 보세요. 어떤 내용이 나오는지 봅시다. Eugene Mmene 2025.06.29 17:29 #66 주문 차단기와 시장 구조 변화를 사용하여 공정 가치 격차와 공정 가치 격차 거래에 대한 기사를 쓰고 싶습니다.이 기사에서는 다양한 유형의 공정 가치 격차를 검증하는 방법과 거래를 실행하는 방법 및 공정 가치 격차에서 예상되는 사항을 설명합니다. 중재자가이 주제를 승인하면 즉시 시작할 수 있도록 감사하겠습니다. Carl Schreiber 2025.06.29 19:24 #67 Eugene Mmene 시장 구조 변화를 이용한 공정가치 갭 거래 방법에 대한 글을 작성하고자 합니다. 이 글에서는 다양한 유형의 공정가 격차, 이를 검증하는 방법, 거래를 체결하는 방법, 공정가 격차에 대해 예상할 수 있는 사항을 설명할 것입니다. 바로 시작할 수 있도록 진행자가 이 주제를 승인해주시면 감사하겠습니다. 운영자는 그렇게 할 수 없습니다, https://www.mql5.com/en/articles 오른쪽 상단에 "새 문서" 또는 "새 문서 추가"라고 표시되어 있습니다. 그것을 클릭한 다음 거기서 절차를 시작할 수 있습니다. MQL5 Articles www.mql5.com MQL5 Programming Articles Eugene Mmene 2025.06.29 19:57 #68 Carl Schreiber #: 운영자는 그렇게 할 수 없습니다, https://www.mql5.com/en/articles 오른쪽 상단에 '새 문서' 또는 '새 문서 추가'라고 표시되어 있습니다. 이를 클릭하면 거기서 절차를 시작할 수 있습니다. "검토 및 승인을 위해 즉시 중재자에게 문서 계획서를 제출하는 것이 좋습니다." 승인을 받을 수 있는 위치를 볼 수 없는데 어디서 해야 하나요? Rashid Umarov 2025.06.30 11:23 #69 "검사를 위해 제출"이라는 명령이 있습니다. Rashid Umarov 2025.06.30 11:26 #70 Eugene Mmene 시장 구조 변화를 이용한 공정가 격차와 공정가 격차 거래에 대한 기사를 쓰고 싶습니다. 이 기사에서는 공정가 격차의 다양한 유형, 확인 방법, 거래 방법, 공정가 격차에 대해 예상되는 사항을 설명합니다. 운영자가 이 주제를 승인해 주시면 즉시 시작할 수 있도록 도와주시면 감사하겠습니다. 글을 작성하기 전에 이 주제에 대한 사이트 검색을 해보세요. 예를 들어, 이와 관련된 기사는 여기에서 찾을 수 있습니다. 이를 통해 에 대한 이해를 높일 수 있습니다: 기사를 어떻게 작성해야 하는지 어떤 주제가 이미 다루어졌는지 1234567891011 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
검토를 위해 기사 개요를 제출하려고 합니다. 여기에서 기사를 읽었습니다: https://www.mql5.com/ko/articles/408. 개요가 편집기에 있고 검토할 준비가 되었습니다. "검토를 위해 보내기" 버튼을 눌렀습니다. "문서 길이가 1.5페이지로 너무 짧습니다."
문서에는 문서에 최소 5페이지가 필요하다고 나와 있지만 개요 길이에 대해서는 언급되어 있지 않습니다.
개요를 제출할 수 있는 다른 방법이 있나요? 어느 운영자에게 비공개 메시지를 보낼 수 있나요?
일반적으로 여기에 관심 있는 주제가 있는지 묻고 주제의 개요를 제공합니다. 관리자가 주제를 승인하면 글을 작성합니다.
AI가 작성한 텍스트를 볼 수 있습니다. 주제 자체가 인간의 언어로 쓰여지고 사람들을 위해 쓰여지면 흥미로울 것입니다.
트레이더가 관심을 가질 만한 것은 사이클과 반복 패턴을 식별하기 어려운 시간 영역 분석에서 시계열을 구성 요소 주파수로 분해할 수 있는 주파수 영역으로 전환하는 것입니다. 파형과 시장 주기를 이해하면 추세와 반복되는 변동을 구분하는 데 도움이 되며, 보다 정확한 분석이 가능해집니다.
또한 에일리어싱과 왜곡이 잘못된 신호와 부정확한 지표로 이어져 위험을 증가시키는 위험성을 강조합니다. 결론에서는 트레이더가 보다 효과적인 트레이딩 전략을 개발하기 위해 DSP 기법을 더 탐구하도록 권유합니다. 이처럼 이론과 실제 적용 사례를 함께 제공하므로 전략을 개선하고자 하는 트레이더에게 특히 유용합니다.
자, 이제 작성해 보세요. 어떤 내용이 나오는지 봅시다.
"검사를 위해 제출"이라는 명령이 있습니다.
글을 작성하기 전에 이 주제에 대한 사이트 검색을 해보세요. 예를 들어, 이와 관련된 기사는 여기에서 찾을 수 있습니다.
이를 통해 에 대한 이해를 높일 수 있습니다: