기고글 토론 "MetaTrader 5 테스트의 기초" - 페이지 2

Alexander 2011.03.30 19:00 #11

Rosh: " 기술 인디케이터 또는 인디케이터 생성 () 의 함수에 의해 생성된 모든 인디케이터..."를 읽어보세요.고마워요, 정리했습니다.

Samuel Olowoyo 2011.07.29 19:30 #12

이 멋진 글을 읽다가 어딘가에 오타 오류가 있는 것 같습니다.//+------------------------------------------------------------------+
//| 전문가 초기화 기능|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   bool hidden=IndicatorRelease(handle_ind);
   if(hided) Print("IndicatorRelease() successfully completed");
   else Print("IndicatorRelease() returned false. Error code ",GetLastError());
  }제 생각에는 'if(hidden) Print......' 대신 'if(hidden) Print...'를 입력하여 코드가 아래와 같이 보이도록 하려고 하셨던 것 같습니다.//+------------------------------------------------------------------+
//| 전문가 초기화 기능|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   bool hidden=IndicatorRelease(handle_ind);
   if(hidden) Print("IndicatorRelease() successfully completed");
   else Print("IndicatorRelease() returned false. Error code ",GetLastError());
  }글 주셔서 감사합니다.

Sam

[삭제] 2011.08.13 14:29 #13

"테스트 기본 사항"기사에서 모든 것이 시작되는 위치에 대한 단어가없는 이유는 무엇입니까? 적어도 주문을 설정 / 실행 / 수정하지 않고 틱 (최소한 막대 차트)과 지표를보고 시간대를 전환 할 수있는 "실시간"차트를 만드는 기능을 사용하여 ForexTester에서와 같은 수동 전략을 테스트하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.

[삭제] 2011.08.13 14:44 #14

이전에 저장한 템플릿 tester.tpl(2개의 인디케이터 창)으로 ExpertMACD Expert Advisor ("내장") 테스트를 시작하면 첫 번째 창이 Expert Advisor의 MACD 인디케이터와 템플릿의 인디케이터를 겹쳐서 표시합니다. 이것이 설계된 방식입니까?다른 Expert Advisor는 확인하지 않았습니다. 오늘 MT 버전을 업데이트했습니다.

Renat Fatkhullin 2011.08.13 16:04 #15

VladMih:"테스트 기본 사항"기사에서 모든 것이 시작되는 위치에 대한 단어가없는 이유는 무엇입니까? 적어도 주문을 설정 / 실행 / 수정하지 않고 틱 (최소한 막대 차트 만)과 지표를보고 시간대를 전환 할 수있는 실시간 차트를 만드는 기능을 사용하여 ForexTester에서와 같은 수동 전략을 테스트하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.자동 트레이딩 시스템을 테스트하는 것이기 때문입니다.템플릿에 보조지표가 있는 솔루션은 일시적인 것이며, 곧 시각화 중에 보조지표가 자동으로 표시될 것입니다.

[삭제] 2011.08.13 17:01 #16

Renat:자동 트레이딩 시스템 테스트에 대해 이야기하고 있기 때문입니다.템플릿에 표시기가 있는 솔루션은 일시적인 것이며, 곧 시각화 중에 표시기가 자동으로 표시될 것입니다.1. 이해했지만 기사 제목에 없기 때문에 질문하는 것입니다. 그리고 "수동 시스템 테스트에 대한 이야기"는 어디에서 읽을 수 있나요? 아무데도 없나요? 죄송하지만 "프로그래머가 아닌 사람은 트레이더가 아니다"("인간이 아니다"라고 말하지 않는다면)와 같은 것으로 밝혀졌습니다. 이것이 "당 정책"인가요? 이런 식으로 될까요, 아니면 단순한 인간을 위해 계획된 것일까요? 초보자를 위해...2. 자동으로 표시되지만 EA 표시기는 테스터 템플릿의 표시기에 겹쳐집니다.그러나 일시적으로 오버레이되면 물론 논의 할 것이 없습니다.

Yedelkin 2012.07.30 13:40 #17

Моделирование времени в тестере

테스트하는 동안 현지 시간 TimeLocal() 은 항상 서버 시간 TimeTradeServer() 와 동일합니다. 차례로 서버 시간은 항상 GMT 시간에 해당하는 시간인 TimeGMT() 와 같습니다. 따라서 이 모든 함수는 테스트 중에 동일한 시간을 생성합니다.

여기에는 테스트 중 "서버 시간" == TimeTradeServer() == TimeGMT()라고 나와 있습니다. 동시에 MQ 데모 계좌 관련 포럼에서 "MQ 서버 시간" == "평균 유럽 시간" == GMT+1이라고 명시되어 있습니다. 내 노트북(빌드 674)에서 스크립트를 오프라인으로 실행했는데, TimeTradeServer() == TimeGMT()가 표시됩니다. "MQ 서버 시간" == GMT+1이 아니라 TimeGMT()라고 결론을 내리는 것이 맞나요?

Rashid Umarov 2012.07.30 13:58 #18

모든 것은 썰물과 썰물처럼 흘러가고 변화합니다. 한때는 이랬는데В то же время, на форуме в отношении демо-счетов MQ утверждалось, что "серверное время MQ" == "среднеевропейское время" == GMT+1.지금은 이렇게 되었을 수도 있습니다.TimeTradeServer() == TimeGMT()

Yedelkin 2012.07.30 14:12 #19

설명해 주셔서 감사합니다! 따라서 데모 계정의 경우 "서버 시간 MQ" == TimeGMT().

Yedelkin 2012.09.09 14:39 #20

Расчет индикаторов при тестировании

실시간 모드에서 지표 값은 매 틱마다 계산됩니다. 테스터는 경제적인 지표 계산 모델을 채택하여 전문가 자문이 실행되기 직전에만 지표가 다시 계산됩니다. 즉, 지표 값의 재계산은 OnTick (), OnTrade() 및 OnTimer() 함수가 호출되기 전에 수행됩니다.

특정 이벤트 핸들러에 인디케이터 호출이 있는지 여부에 관계없이 iCustom() 또는 IndicatorCreate ( ) 함수에 의해 핸들이 생성된 모든 인디케이터는 이벤트 핸들러 함수를 호출하기 전에 다시 계산됩니다. 따라서 '모든 틱' 모드에서 테스트할 때는OnTick( )을 호출할 때마다 인디케이터 계산이 수행됩니다. Expert Advisor에서 이벤트 설정 타이머() 함수를 사용하여 타이머를 활성화한 경우 OnTimer() 핸들러를 호출할 때마다 인디케이터가 다시 계산됩니다.

이 문서에서는 이벤트 핸들러라는 세 가지 함수를 호출하기 전에 인디케이터 값이 다시 계산된다고 나와 있습니다. 제 Expert Advisor에는 이러한 함수가 없으며 사용자 지정 이벤트에서만 작동합니다. 계산은 다른 심볼의 차트에 연결된 지표에 의해 수행됩니다. 모든 것이 테스터에서 어느 정도 계산되는 것 같습니다. 다음과 같은 질문이 생깁니다. 다른 기호에 매달려있는 지표가 다시 계산되는 순간은 언제입니까? Expert Advisor에 OnTick() 함수가 없더라도 NewTick이벤트가 전송될 때마다 계산됩니까 ? 그렇다면 지표가 다른 심볼의 틱 빈도로 다시 계산되는 것으로 밝혀 졌습니까?
" 기술 인디케이터 또는 인디케이터 생성 () 의 함수에 의해 생성된 모든 인디케이터..."를 읽어보세요.
고마워요, 정리했습니다.
이 멋진 글을 읽다가 어딘가에 오타 오류가 있는 것 같습니다.
제 생각에는 'if(hidden) Print......' 대신 'if(hidden) Print...'를 입력하여 코드가 아래와 같이 보이도록 하려고 하셨던 것 같습니다.
글 주셔서 감사합니다.
"테스트 기본 사항"기사에서 모든 것이 시작되는 위치에 대한 단어가없는 이유는 무엇입니까?
적어도 주문을 설정 / 실행 / 수정하지 않고 틱 (최소한 막대 차트)과 지표를보고 시간대를 전환 할 수있는 "실시간"차트를 만드는 기능을 사용하여 ForexTester에서와 같은 수동 전략을 테스트하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.
이전에 저장한 템플릿 tester.tpl(2개의 인디케이터 창)으로 ExpertMACD Expert Advisor ("내장") 테스트를 시작하면 첫 번째 창이 Expert Advisor의 MACD 인디케이터와 템플릿의 인디케이터를 겹쳐서 표시합니다. 이것이 설계된 방식입니까?
다른 Expert Advisor는 확인하지 않았습니다. 오늘 MT 버전을 업데이트했습니다.
자동 트레이딩 시스템을 테스트하는 것이기 때문입니다.
템플릿에 보조지표가 있는 솔루션은 일시적인 것이며, 곧 시각화 중에 보조지표가 자동으로 표시될 것입니다.
1. 이해했지만 기사 제목에 없기 때문에 질문하는 것입니다.
그리고 "수동 시스템 테스트에 대한 이야기"는 어디에서 읽을 수 있나요? 아무데도 없나요? 죄송하지만 "프로그래머가 아닌 사람은 트레이더가 아니다"("인간이 아니다"라고 말하지 않는다면)와 같은 것으로 밝혀졌습니다. 이것이 "당 정책"인가요? 이런 식으로 될까요, 아니면 단순한 인간을 위해 계획된 것일까요? 초보자를 위해...
2. 자동으로 표시되지만 EA 표시기는 테스터 템플릿의 표시기에 겹쳐집니다.
그러나 일시적으로 오버레이되면 물론 논의 할 것이 없습니다.
Моделирование времени в тестере
테스트하는 동안 현지 시간 TimeLocal() 은 항상 서버 시간 TimeTradeServer() 와 동일합니다. 차례로 서버 시간은 항상 GMT 시간에 해당하는 시간인 TimeGMT() 와 같습니다. 따라서 이 모든 함수는 테스트 중에 동일한 시간을 생성합니다.
여기에는 테스트 중 "서버 시간" == TimeTradeServer() == TimeGMT()라고 나와 있습니다. 동시에 MQ 데모 계좌 관련 포럼에서 "MQ 서버 시간" == "평균 유럽 시간" == GMT+1이라고 명시되어 있습니다.
내 노트북(빌드 674)에서 스크립트를 오프라인으로 실행했는데, TimeTradeServer() == TimeGMT()가 표시됩니다. "MQ 서버 시간" == GMT+1이 아니라 TimeGMT()라고 결론을 내리는 것이 맞나요?
모든 것은 썰물과 썰물처럼 흘러가고 변화합니다. 한때는 이랬는데
В то же время, на форуме в отношении демо-счетов MQ утверждалось, что "серверное время MQ" == "среднеевропейское время" == GMT+1.
지금은 이렇게 되었을 수도 있습니다.
TimeTradeServer() == TimeGMT()
설명해 주셔서 감사합니다! 따라서 데모 계정의 경우 "서버 시간 MQ" == TimeGMT().
Расчет индикаторов при тестировании
실시간 모드에서 지표 값은 매 틱마다 계산됩니다. 테스터는 경제적인 지표 계산 모델을 채택하여 전문가 자문이 실행되기 직전에만 지표가 다시 계산됩니다. 즉, 지표 값의 재계산은 OnTick (), OnTrade() 및 OnTimer() 함수가 호출되기 전에 수행됩니다.
특정 이벤트 핸들러에 인디케이터 호출이 있는지 여부에 관계없이 iCustom() 또는 IndicatorCreate ( ) 함수에 의해 핸들이 생성된 모든 인디케이터는 이벤트 핸들러 함수를 호출하기 전에 다시 계산됩니다.
따라서 '모든 틱' 모드에서 테스트할 때는OnTick( )을 호출할 때마다 인디케이터 계산이 수행됩니다. Expert Advisor에서 이벤트 설정 타이머() 함수를 사용하여 타이머를 활성화한 경우 OnTimer() 핸들러를 호출할 때마다 인디케이터가 다시 계산됩니다.
이 문서에서는 이벤트 핸들러라는 세 가지 함수를 호출하기 전에 인디케이터 값이 다시 계산된다고 나와 있습니다. 제 Expert Advisor에는 이러한 함수가 없으며 사용자 지정 이벤트에서만 작동합니다. 계산은 다른 심볼의 차트에 연결된 지표에 의해 수행됩니다. 모든 것이 테스터에서 어느 정도 계산되는 것 같습니다.
다음과 같은 질문이 생깁니다. 다른 기호에 매달려있는 지표가 다시 계산되는 순간은 언제입니까? Expert Advisor에 OnTick() 함수가 없더라도 NewTick이벤트가 전송될 때마다 계산됩니까 ? 그렇다면 지표가 다른 심볼의 틱 빈도로 다시 계산되는 것으로 밝혀 졌습니까?