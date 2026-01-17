기고글 토론 "MetaTrader 5 테스트의 기초" - 페이지 3

새 코멘트
 
Yedelkin:

Expert Advisor에 OnTick() 함수가 없더라도 NewTick이벤트가 전송될 때마다 계산이 발생합니까 ? 그렇다면 지표가 다른 심볼의 틱 빈도로 다시 계산되는 것으로 밝혀 졌습니까?
 
sergeev:
예.
감사합니다! 좋은 소식입니다!
 
Yedelkin:
감사합니다! 좋은 소식입니다!

놀랄 일은 아닙니다.

차트에 전문가 어드바이저가 있다고 해서 지표가 계산되는 것을 막지는 않습니다 :)

지표가 계산된 후에 틱 도착 이벤트가 생성된다는 뜻인 것 같습니다.

즉, 먼저 계산 한 다음 호출합니다. 그러나 이벤트를 처리하지 않으면 지표는 계속 계산됩니다.

 
sergeev:

그러나 이벤트가 처리되지 않으면 지표는 계속 계산됩니다.

예, 하지만 제 경우에는 지표 계산이 다른 심볼(Expert Advisor 자체가 연결된 심볼)에 틱이 도착하는 시점과 동기화됩니다. 이것이 놀랍습니다.
 
Yedelkin:
예, 하지만 제 경우에는 지표 계산이 다른 심볼(전문가 어드바이저 자체가 연결된 심볼)에 틱이 도착하는 시점과 동기화됩니다. 이것이 놀랍습니다.

요점은 우리가 테스터에 대해 이야기하고 있다면 개체의 차트 이벤트...? 거기에 그런 것들이 있나요?

한 달 전에는 없었던 것 같은데, 제가 보지 못한 변화가 있었을까요?

그래서 차트 이벤트에 대한 전문가 만 테스터에서 작동하지 않습니다. 이벤트가 없기 때문입니다. 그리고 차트의 크기도 :) 테스터에서 ChartGetXXX를 가져 오려고합니다. 모든 곳에서 0을 반환합니다.

 
sergeev:

문제는 테스터에 대해 이야기하고 있다면 객체의 차트 이벤트... 그런 게 있나요?

한 달 전에는 없었던 것 같은데, 내가 보지 못한 변화가 있었을까요?

그래서 전문가는 테스터의 차트 이벤트에서만 작동하지 않습니다. 이벤트가 없기 때문입니다. 그리고 차트의 크기도 :) 테스터에서 ChartGetXXX를 가져 오려고합니다. 모든 곳에서 0을 반환합니다.

아니요, 객체에서 차트 이벤트가 없습니다. 인디케이터는 사용자 정의 이벤트를 사용하여 주기적으로 하나 또는 다른 계산된 값을 전송할 뿐입니다(Lizar가 이 아이디어를 제안한 적이 있습니다). 이 아이디어 자체는 테스터에서 작동합니다.
 
Yedelkin:
테스터의 아이디어 자체가 작동합니다.

모든 것이 작동한다면 코드에 어떤 문제가 있나요?

OnCalculation이 확인하기에 너무 멀리 떨어져 있나요?

 
sergeev:

모든 것이 작동한다면 코드에 어떤 문제가 있나요?

코드에는 문제가 없습니다. 위의 경우 테스터에서 다른 심볼의 틱 빈도로 표시기가 다시 계산된다는 가정을 확인하셨습니다. 즉, 각 인디케이터가 자체 심볼에 있을 때 테스터가 생성하는 주파수와 다른 주파수로 인디케이터가 다시 계산된다는 뜻입니다. 확인해야 할 것이 있다면 적응해야 할 것입니다. 물론 확인이 정확하다면 :)
 
Yedelkin:
코드에 문제가 없습니다. 위에서 설명한 경우 테스터에서 다른 심볼의 틱 빈도로 인디케이터가 다시 계산된다는 가정을 확인하셨습니다. 즉, 각 인디케이터가 자체 심볼에 있을 때 테스터가 생성하는 것과는 다른 주파수로 인디케이터가 다시 계산된다는 뜻입니다. 확인해야 할 것이 있다면 적응해야 할 것입니다. 물론 확인이 정확하다면 :)
신뢰하되 확인하세요 :)
 

좋은 글 감사합니다!

12345
새 코멘트