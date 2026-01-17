기고글 토론 "MetaTrader 5 테스트의 기초" - 페이지 3 12345 새 코멘트 --- 2012.09.09 14:59 #21 Yedelkin: Expert Advisor에 OnTick() 함수가 없더라도 NewTick이벤트가 전송될 때마다 계산이 발생합니까 ? 그렇다면 지표가 다른 심볼의 틱 빈도로 다시 계산되는 것으로 밝혀 졌습니까?예 Yedelkin 2012.09.09 15:02 #22 sergeev: 예. 감사합니다! 좋은 소식입니다! --- 2012.09.09 17:22 #23 Yedelkin: 감사합니다! 좋은 소식입니다!놀랄 일은 아닙니다.차트에 전문가 어드바이저가 있다고 해서 지표가 계산되는 것을 막지는 않습니다 :)지표가 계산된 후에 틱 도착 이벤트가 생성된다는 뜻인 것 같습니다.즉, 먼저 계산 한 다음 호출합니다. 그러나 이벤트를 처리하지 않으면 지표는 계속 계산됩니다. Yedelkin 2012.09.09 17:30 #24 sergeev:그러나 이벤트가 처리되지 않으면 지표는 계속 계산됩니다. 예, 하지만 제 경우에는 지표 계산이 다른 심볼(Expert Advisor 자체가 연결된 심볼)에 틱이 도착하는 시점과 동기화됩니다. 이것이 놀랍습니다. --- 2012.09.09 17:49 #25 Yedelkin: 예, 하지만 제 경우에는 지표 계산이 다른 심볼(전문가 어드바이저 자체가 연결된 심볼)에 틱이 도착하는 시점과 동기화됩니다. 이것이 놀랍습니다.요점은 우리가 테스터에 대해 이야기하고 있다면 개체의 차트 이벤트...? 거기에 그런 것들이 있나요? 한 달 전에는 없었던 것 같은데, 제가 보지 못한 변화가 있었을까요?그래서 차트 이벤트에 대한 전문가 만 테스터에서 작동하지 않습니다. 이벤트가 없기 때문입니다. 그리고 차트의 크기도 :) 테스터에서 ChartGetXXX를 가져 오려고합니다. 모든 곳에서 0을 반환합니다. Yedelkin 2012.09.09 18:19 #26 sergeev:문제는 테스터에 대해 이야기하고 있다면 객체의 차트 이벤트... 그런 게 있나요? 한 달 전에는 없었던 것 같은데, 내가 보지 못한 변화가 있었을까요?그래서 전문가는 테스터의 차트 이벤트에서만 작동하지 않습니다. 이벤트가 없기 때문입니다. 그리고 차트의 크기도 :) 테스터에서 ChartGetXXX를 가져 오려고합니다. 모든 곳에서 0을 반환합니다. 아니요, 객체에서 차트 이벤트가 없습니다. 인디케이터는 사용자 정의 이벤트를 사용하여 주기적으로 하나 또는 다른 계산된 값을 전송할 뿐입니다(Lizar가 이 아이디어를 제안한 적이 있습니다). 이 아이디어 자체는 테스터에서 작동합니다. --- 2012.09.09 19:26 #27 Yedelkin: 테스터의 아이디어 자체가 작동합니다.모든 것이 작동한다면 코드에 어떤 문제가 있나요? OnCalculation이 확인하기에 너무 멀리 떨어져 있나요? Yedelkin 2012.09.09 19:45 #28 sergeev:모든 것이 작동한다면 코드에 어떤 문제가 있나요? 코드에는 문제가 없습니다. 위의 경우 테스터에서 다른 심볼의 틱 빈도로 표시기가 다시 계산된다는 가정을 확인하셨습니다. 즉, 각 인디케이터가 자체 심볼에 있을 때 테스터가 생성하는 주파수와 다른 주파수로 인디케이터가 다시 계산된다는 뜻입니다. 확인해야 할 것이 있다면 적응해야 할 것입니다. 물론 확인이 정확하다면 :) --- 2012.09.09 21:04 #29 Yedelkin: 코드에 문제가 없습니다. 위에서 설명한 경우 테스터에서 다른 심볼의 틱 빈도로 인디케이터가 다시 계산된다는 가정을 확인하셨습니다. 즉, 각 인디케이터가 자체 심볼에 있을 때 테스터가 생성하는 것과는 다른 주파수로 인디케이터가 다시 계산된다는 뜻입니다. 확인해야 할 것이 있다면 적응해야 할 것입니다. 물론 확인이 정확하다면 :) 신뢰하되 확인하세요 :) Liping Wang 2012.09.19 02:01 #30 좋은 글 감사합니다! 12345 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
