기고글 토론 "MetaTrader 5 테스트의 기초" - 페이지 5

Renat Fatkhullin:
- 프로세서에 더 많은 코어가 있지만 최적화 프로그램에 모든 코어를로드하지 말고 최소한 두 개의 코어를 남겨 둡니다.

옵티마이저의 표준 구성에 이 기능을 포함하면 어떨까요?

많은 사람들이 멈춤 현상을 겪지 않고 불만도 줄어들 것입니다.
 
Renat Fatkhullin:
간단합니다:
- 프로세서에 더 많은 코어를 추가하되 최적화 프로그램에 모든 코어를 로드하지 않고 최소 두 개의 코어를 남겨 둡니다.
- 더 높은 CPU 주파수
- 터미널과 테스터의 시스템 캐시를 저장할 수 있는 최대 메모리 용량
- SSD, 가급적 NVMe


Isaa Souza:
동료 여러분, 완료 시점에 오픈 포지션이 있었던 패스를 고려하지 않고 MT5에서 어떻게 빠르게 최적화할 수 있는지 이해할 수 없습니다. 이 경우 테스터는 이러한 포지션을 청산하고 총 잔액이 펀드와 같아지고 (손실은 고정됨) 전략은 이익이 나타나면 포지션을 청산하는 것을 의미합니다.
 
이 수천 명의 에이전트가 로컬 코어 대신 또는 로컬뿐만 아니라 최적화를 수행하도록 하려면 어떻게 해야 하나요... 최적화에 24시간이 걸리는 경우가 있는데 이를 몇 분으로 단축할 수 있나요?
