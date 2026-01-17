기고글 토론 "MetaTrader 5 테스트의 기초" - 페이지 5 12345 새 코멘트 fxsaber 2021.01.15 01:43 #41 Renat Fatkhullin: - 프로세서에 더 많은 코어가 있지만 최적화 프로그램에 모든 코어를로드하지 말고 최소한 두 개의 코어를 남겨 둡니다. 옵티마이저의 표준 구성에 이 기능을 포함하면 어떨까요? 많은 사람들이 멈춤 현상을 겪지 않고 불만도 줄어들 것입니다. lasleon 2021.01.15 10:09 #42 Renat Fatkhullin: 간단합니다: - 프로세서에 더 많은 코어를 추가하되 최적화 프로그램에 모든 코어를 로드하지 않고 최소 두 개의 코어를 남겨 둡니다. - 더 높은 CPU 주파수 - 터미널과 테스터의 시스템 캐시를 저장할 수 있는 최대 메모리 용량 - SSD, 가급적 NVMe 고마워요 Isaa Souza 2021.02.10 12:50 #43 Good Antônio Castro 2021.06.24 18:58 #44 Isaa Souza: Good 감사합니다 exes86 2024.03.04 15:48 #45 동료 여러분, 완료 시점에 오픈 포지션이 있었던 패스를 고려하지 않고 MT5에서 어떻게 빠르게 최적화할 수 있는지 이해할 수 없습니다. 이 경우 테스터는 이러한 포지션을 청산하고 총 잔액이 펀드와 같아지고 (손실은 고정됨) 전략은 이익이 나타나면 포지션을 청산하는 것을 의미합니다. Andrew Shirley 2026.01.17 10:34 #46 이 수천 명의 에이전트가 로컬 코어 대신 또는 로컬뿐만 아니라 최적화를 수행하도록 하려면 어떻게 해야 하나요... 최적화에 24시간이 걸리는 경우가 있는데 이를 몇 분으로 단축할 수 있나요? 12345 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
