MathCumulativeDistributionWeibull

무작위 변수 x에 대한 a 및 b 매개변수를 사용하여 Weilbull 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double MathCumulativeDistributionWeibull(

const double x,

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

무작위 변수 x에 대한 a 및 b 매개변수를 사용하여 Weilbull 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double MathCumulativeDistributionWeibull(

const double x,

const double a,

const double b,

int& error_code

);

무작위 변수 x[] 배열에 대한 a 및 b 매개변수를 사용하여 Weilbull 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 pweibull()의 아날로그.

bool MathCumulativeDistributionWeibull(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

무작위 변수 x[] 배열에 대한 a 및 b 매개변수를 사용하여 Weilbull 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다.

bool MathCumulativeDistributionWeibull(

const double& x[],

const double a,

const double b,

double& result[]

);

매개변수

x

[in] 무작위 변수의 값.

x[]

[in] 무작위 변수 값이 있는 배열.

a

[in] 분포의 매개변수 (스케일).

b

[in] 분포의 매개변수 (형상).

tail

[in] 계산 플래그. true인 경우 무작위 변수가 x를 초과하지 않을 확률이 계산됩니다.

log_mode

[in] 값의 로그를 계산할 플래그. log_mode=true이면 확률의 자연 로그가 계산됩니다.

error_code

[out] 오류 코드를 저장할 변수.

result[]

[out] 확률 함수의 값에 대한 배열.