지표

SignalAI - Indicator - MetaTrader 5용 지표

Mduduzi Gift Ngcebo Langa
조회수:
130
평가:
(4)
게시됨:
SignalAI.mq5 (6.83 KB) 조회
SignalAI.mq5 (6.83 KB) 조회
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

M1, M5, M15, M30, H1, H4 시간대의 골드 및 비트 코인에 적합합니다.

shot1

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/58789

