MT5용 커스텀 MA 크로스와 RSI 지표는 트레이더가 추세 변화를 파악하고 모멘텀을 이용해 종목을 필터링할 수 있도록 설계된 다용도 트레이딩 도구입니다. 이 지표는 두 개의 이동평균(MA)과 상대강도지수(RSI)를 결합하여 명확한 매수 및 매도 신호를 제공합니다.

이전 막대를 기준으로 히스토그램 막대 색상이 지정된 제로래그 MACD.