SetSellStopLimitOrder - MetaTrader 5용 스크립트
게시됨:
SetSellStopLimitOrder 스크립트는 현재 가격과 주문 트리거 가격에서 고정된 값의 트리거 레벨, 손절매 레벨 및 이익실현 레벨을 핍 단위로 설정하여 SellStopLimit 주문을 설정하도록 설계되었습니다. 이 스크립트의 가장 큰 장점은 전체 예탁금의 자금에 대한 거래에 관련된 자금의 비율을 결정하는 MM(자금 관리) 스크립트의 입력 매개 변수를 사용하여 전체 예탁금의 규모에 따라 거래량을 고정할 수 있다는 것입니다.
스크립트의 입력 매개변수입니다:
//+----------------------------------------------+ //|| 스크립트 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input double MM=0.1; // 자금 관리 input uint LEVEL1=300; // 현재 가격에서 핍 단위로 첫 번째 스탑 주문이 발동되는 수준 input uint LEVEL2=300; // 두 번째 지정가 주문의 트리거 레벨은 첫 번째 주문의 트리거 레벨에서 포인트 단위로 지정합니다. input uint STOPLOSS=300; // 포지션 개시 가격에서 핍 단위의 손절매 input uint TAKEPROFIT=800; // 포지션 개시 가격에서 핍 단위로 이익 실현 input uint EXPIRED=0; // 홀수 유효 시간(시간 단위)(0 - 취소 시간 제외) input uint RTOTAL=4; // 실패한 트랜잭션의 반복 횟수 input uint SLEEPTIME=1; // 반복 간 일시 정지 시간(초)
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/977
