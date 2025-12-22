코드베이스섹션
Nikolay Kositsin
ZIP 파일로 다운로드
SetSellStopLimitOrder 스크립트는 현재 가격과 주문 트리거 가격에서 고정된 값의 트리거 레벨, 손절매 레벨 및 이익실현 레벨을 핍 단위로 설정하여 SellStopLimit 주문을 설정하도록 설계되었습니다. 이 스크립트의 가장 큰 장점은 전체 예탁금의 자금에 대한 거래에 관련된 자금의 비율을 결정하는 MM(자금 관리) 스크립트의 입력 매개 변수를 사용하여 전체 예탁금의 규모에 따라 거래량을 고정할 수 있다는 것입니다.

스크립트의 입력 매개변수입니다:

//+----------------------------------------------+
//|| 스크립트 입력 매개변수 |
//+----------------------------------------------+
input double  MM=0.1;       // 자금 관리
input uint  LEVEL1=300;     // 현재 가격에서 핍 단위로 첫 번째 스탑 주문이 발동되는 수준
input uint  LEVEL2=300;     // 두 번째 지정가 주문의 트리거 레벨은 첫 번째 주문의 트리거 레벨에서 포인트 단위로 지정합니다.
input uint  STOPLOSS=300;   // 포지션 개시 가격에서 핍 단위의 손절매
input uint  TAKEPROFIT=800; // 포지션 개시 가격에서 핍 단위로 이익 실현
input uint  EXPIRED=0;      // 홀수 유효 시간(시간 단위)(0 - 취소 시간 제외)
input uint  RTOTAL=4;       // 실패한 트랜잭션의 반복 횟수
input uint  SLEEPTIME=1;    // 반복 간 일시 정지 시간(초)

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/977

