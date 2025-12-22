SetSellStopLimitOrder 스크립트는 현재 가격과 주문 트리거 가격에서 고정된 값의 트리거 레벨, 손절매 레벨 및 이익실현 레벨을 핍 단위로 설정하여 SellStopLimit 주문을 설정하도록 설계되었습니다. 이 스크립트의 가장 큰 장점은 전체 예탁금의 자금에 대한 거래에 관련된 자금의 비율을 결정하는 MM(자금 관리) 스크립트의 입력 매개 변수를 사용하여 전체 예탁금의 규모에 따라 거래량을 고정할 수 있다는 것입니다.

스크립트의 입력 매개변수입니다: