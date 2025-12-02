CFastFile 클래스를 사용하면 디스크의 실제 파일에 데이터를 중간에서 쓸 필요가 없습니다. 따라서 데이터 작업 시 상당한 가속을 얻을 수 있습니다.



FileWriteXXX/FileReadXXX 제품군의 모든 기본 함수는 이 클래스에서 구현됩니다. 즉, 프로그램의 로직과 코드를 변경하지 않고도 물리적 파일 사용에서 메모리 내 이미지로 빠르게 작업하는 것으로 쉽게 전환할 수 있습니다. 데이터 저장 및 읽기는 실제 물리적 파일 대신 uchar-array로 수행됩니다.



구현된 함수 목록:

CFastFile( uchar &data[]); void Clear(); void Delim( uchar delim= ';' ); int Size(); int Tell(); void Seek( int offset, int origin); bool IsEnding(); bool IsLineEnding(); uint WriteArray( uchar &src[], uint src_start= 0 , int src_cnt= WHOLE_ARRAY ); uint WriteDouble( double v); uint WriteFloat( float v); uint WriteLong( long v); uint WriteInt( int v); uint WriteShort( short v); uint WriteChar( char v); uint WriteInteger( int v, int sz=INT_VALUE); uint WriteString( string v, int cnt ); uint ReadArray( uchar &dst[], uint dst_start= 0 , int cnt= WHOLE_ARRAY ); double ReadDouble(); float ReadFloat(); long ReadLong(); int ReadInt(); short ReadShort(); char ReadChar(); int ReadInteger( int sz=INT_VALUE); double ReadNumber(); string ReadString( int cnt); uint Save( uchar &v[]); uint Save( int h); uint Save( string file); uint Load( uchar &v[]); uint Load( int h); uint Load( string file);

보시다시피, 모든 함수는 터미널의 표준 파일 기능과 유사하게 명명되었습니다.



파일 사용에서 CFastFile로의 전환은 매우 간단합니다. 예를 들어 일반 파일(예: int h)을 열고 핸들을 가져오는 대신 CFastFile의 인스턴스를 생성하기만 하면 됩니다:

CFastFile f;

그런 다음 코드에서 이 원칙에 따라 해당하는 모든 일반 파일 함수를 대체하면 됩니다:

FileWriteDouble (h, 10 ) -> f.WriteDouble( 10 )

일반 파일에 데이터를 편리하게 저장/읽을 수 있도록 저장/로드 함수가 추가되었습니다.

클래스 작동 데모가 포함된 스크립트가 포함되어 있습니다.



