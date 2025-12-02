당사 팬 페이지에 가입하십시오
CFastFile - 바이트 배열을 파일로 작업하기 위한 클래스 - MetaTrader 5용 라이브러리
CFastFile 클래스를 사용하면 디스크의 실제 파일에 데이터를 중간에서 쓸 필요가 없습니다. 따라서 데이터 작업 시 상당한 가속을 얻을 수 있습니다.
FileWriteXXX/FileReadXXX 제품군의 모든 기본 함수는 이 클래스에서 구현됩니다. 즉, 프로그램의 로직과 코드를 변경하지 않고도 물리적 파일 사용에서 메모리 내 이미지로 빠르게 작업하는 것으로 쉽게 전환할 수 있습니다. 데이터 저장 및 읽기는 실제 물리적 파일 대신 uchar-array로 수행됩니다.
구현된 함수 목록:
CFastFile(uchar &data[]); // 배열에서 파일 데이터를 초기화하는 생성자 void Clear(); // 파일 지우기 파일 속성 작업을 위한 함수 //--- void Delim(uchar delim=';'); // CSV 모드에서 데이터 구분 기호 설정하기 int Size(); // 파일 크기 가져오기 int Tell(); // 현재 포인터 위치 가져오기 void Seek(int offset, int origin); // 포인터 위치 이동 bool IsEnding(); // 파일 끝에 도달했는지 확인합니다. bool IsLineEnding(); // 문자열의 끝에 도달했는지 확인합니다. 파일에 쓰기 위한 함수 //--- uint WriteArray(uchar &src[], uint src_start=0, int src_cnt=WHOLE_ARRAY); // 바이트 배열 쓰기 uint WriteDouble(double v); // 숫자 기록 uint WriteFloat(float v); uint WriteLong(long v); uint WriteInt(int v); uint WriteShort(short v); uint WriteChar(char v); uint WriteInteger(int v, int sz=INT_VALUE); // 숫자 쓰기 - FileWriteInteger와의 호환성을 위해. uint WriteString(string v, int cnt); // 문자열을 작성합니다. cnt=-1은 \r\n이 추가된 CSV 기록 모드를 나타냅니다. 파일에서 읽기 위한 함수 //--- uint ReadArray(uchar &dst[], uint dst_start=0, int cnt=WHOLE_ARRAY); // 배열 읽기 double ReadDouble(); // 번호 읽기 float ReadFloat(); long ReadLong(); int ReadInt(); short ReadShort(); char ReadChar(); int ReadInteger(int sz=INT_VALUE); // 숫자 읽기 - FileReadInteger와 전환의 호환성을 위해 double ReadNumber(); // string ReadString(int cnt); // 문자열을 읽습니다. cnt=-1은 구분 기호까지 CSV 읽기 모드를 나타냅니다. // 파일을 다른 소스에 저장하는 함수 uint Save(uchar &v[]); // 파일을 바이트 배열에 저장하기 uint Save(int h); // 디스크의 실제 파일에 파일을 저장합니다. h - 미리 열린 설명자 uint Save(string file); // 디스크의 실제 파일에 파일을 저장합니다. file - 디스크에 있는 파일 이름 // 다른 소스에서 파일을 로드하는 함수 uint Load(uchar &v[]); // 바이트 배열에서 파일 읽기 uint Load(int h); // 디스크의 실제 파일에서 파일을 읽습니다. h - 미리 열린 설명자 uint Load(string file); // 디스크의 실제 파일에서 파일을 읽습니다. file - 디스크에 있는 파일 이름
보시다시피, 모든 함수는 터미널의 표준 파일 기능과 유사하게 명명되었습니다.
파일 사용에서 CFastFile로의 전환은 매우 간단합니다. 예를 들어 일반 파일(예: int h)을 열고 핸들을 가져오는 대신 CFastFile의 인스턴스를 생성하기만 하면 됩니다:
CFastFile f;
그런 다음 코드에서 이 원칙에 따라 해당하는 모든 일반 파일 함수를 대체하면 됩니다:
FileWriteDouble(h, 10) -> f.WriteDouble(10)
일반 파일에 데이터를 편리하게 저장/읽을 수 있도록 저장/로드 함수가 추가되었습니다.
클래스 작동 데모가 포함된 스크립트가 포함되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/845
