이 인디케이터는 이미 익숙한 기존 지그재그와는 다릅니다. 기존 지그재그는 주로 이전 시장 변동과 다음 변동 확인 전 필요한 바 수만큼의 지연을 강조하는 등 다른 용도로 사용됩니다. 가격 움직임을 기반으로 작동합니다. 지연 및 다시 칠하기 인디케이터는 실시간 신호를 감지하기 위한 것이 아닙니다. 지그재그 드로잉은 추세 추종형 인디케이터에서 덜 일반적으로 사용됩니다. 시장의 과거 피벗 포인트를 분석하여 미래 가격 변동을 예측하는 데 더 일반적으로 사용됩니다.

이 지그재그는 완전히 다른 것입니다. 현재 막대까지 지연이 없는 동적 추세 기반 지그재그입니다. 저는 지연이 없는 추세 추종 알고리즘인 SAR 추세를 기반으로 합니다. 과거에도 PSAR을 기반으로 하는 추세 추종 지그재그가 개발되었지만 지연이 발생하여 유효하지 않은 다리를 만들었습니다. 왜 지연이 없는 추세 추종 알고리즘에 기반한 지연 지그재그가 있을까요? 논리적으로 맞지 않는다고 생각했습니다. 그래서 저는 제로 래그 지그재그 드로잉을 만들어야 한다고 생각했습니다.

백스텝은 다리의 유효성을 유지하기 위해 사용됩니다. 고점을 검색할 때는 백스텝 입력에 정의된 룩백 바의 수에서 가장 높은 고점을 찾고, 저점을 검색할 때는 백스텝 수치에 정의된 것과 같은 수의 룩백 바에서 가장 낮은 저점을 찾습니다. 즉, 세그먼트의 끝이 고점 또는 저점 또는 가장 최근의 지지 또는 저항에서 스윙하는 경우가 있는데, 이는 박스권 장세에서 PSAR이 어려움을 겪는 것으로 알려져 있으며, 이는 단점입니다. 그렇지 않으면 꽤 괜찮은 추세 추종 지표입니다. 이 지그재그 구조는 코드에서 가장 관련성이 높은 부분입니다. 깔끔하고 효율적이며 유지 관리가 용이하도록 설계되었습니다. 이 작업과 실험에 감사해 주셨으면 좋겠습니다.