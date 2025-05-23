거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 봇은 설정된 시간대에 새 캔들이 열리는 것을 감지하여 일회성 코드를 실행하고, 거래를 하고, 다른 함수를 호출하기가 더 쉬워집니다. 코드는 OnTick() 함수에 작성됩니다.
기간_현재는 새로운 캔들 형성을 감지하려는 시간대이며 원하는 시간대로 변경할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/57849
