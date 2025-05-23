거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Volume MA with candle color tracking - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Conor Mcnamara
- 조회수:
- 135
- 평가:
-
- 게시됨:
가격 대신 거래량(틱 거래량)에 이동 평균을 표시하는 고전적인 지표입니다. 거래량을 나타내는 히스토그램 막대는 가격 막대를 기준으로 색상이 지정됩니다.
MQL4로 변환한 것으로, 이전 코드 원본은 여기에서 확인할 수 있습니다: https: //www.mql5.com/en/code/25462
틱 거래량이 이동 평균을 돌파하면 참여가 증가했음을 의미하며, 강한 추세 또는 변동성이 큰 움직임을 나타낼 수 있습니다.
틱 거래량이 이동평균 아래에 머무르면 유동성이 낮아져 시장이 조용하거나 통합되고 있음을 의미할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/58562
