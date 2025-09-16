타란텔라 EA: 고급 적응형 그리드 트레이딩 시스템



타란텔라는 전통적인 그리드 전략과 혁신적인 리스크 관리 기법을 결합한 정교한 그리드 트레이딩 전문가 어드바이저입니다. EA의 핵심은 피보나치 기반 간격을 확장하여 매수/매도 주문을 내고 시장 상황에 따라 포지션 크기와 그리드 간격을 동적으로 조정합니다.



주요 특징:



시장 프로필 통합: 확률 높은 가치 영역(일반적으로 70%)으로 거래를 제한하는 동시에 제어점 영역은 피합니다



다층 추세 필터링: ADX 추세 강도 감지와 시간대별 MA/MACD 방향 확인을 결합



지능형 헤징 시스템: 부분 청산 옵션으로 사용자가 정의한 간격으로 반대매매를 활성화



적응형 그리드 관리: 동적 그리드 간격 및 로트 스케일링에 피보나치 비율(1.0, 1.618, 2.618...)을 사용합니다



고급 진입 조건: 연속 막대 + 거래량 필터 + 선택적 ATR/RSI 확인 필요



종합 리스크 관리:



추적손절 및 손익분기점 트리거



가장 오래된 거래 청산을 통한 포지션 제한



주식 기반 전체/부분 청산 규칙



브로커 제약 조건을 준수하는 손절매 버퍼



전략적 이점:



확인된 추세 동안에만 거래 (ADX > 25 + MA/MACD 정렬)



시장 프로필 분석을 사용하여 확률이 낮은 구간을 피함



사전 헤징을 통해 드로다운을 완화함



피보나치 그리드 확장을 통해 변동성에 적응



4단계 리스크 보호(포지션 제한, 에쿼티 스톱, 추적손절, 헤지 커버리지) 구현

주의하세요: 이 EA는 실거래용으로 설계되지 않았습니다. 마틴 게일 전략을 사용하거나 랏 크기를 늘리면 결국 잔고가 완전히 손실될 수 있습니다. 데모 및 전략 테스트용으로만 제공됩니다. 이 코드는 실거래에 적합하려면 상당한 업데이트가 필요합니다. 진행 중인 작업이라고 생각하고 자유롭게 개선해 주시기 바랍니다.







이상적인 대상: M15-H1 차트주기의 EURUSD, GBPUSD, XAUUSD 및 기타 유동성 통화쌍. 중간 정도의 높은 변동성 환경이 필요합니다.



패키지 포함 사항: 완전 주석이 달린 코드, 주요 통화쌍에 대한 프리셋 파일, 자세한 위험 관리 가이드.







