주요 기능:

지그재그 기반 가격 주기를 사용해 피보나치 레벨을 자동으로 식별하고 플롯합니다.

사용자 지정 가능한 매개변수: 기간, 막대 수, 피보나치 색상, 레이블 표시 여부, 스타일.

사용자가 정의한 최소 표시 레벨로 여러 피보나치 레벨(예: 23.6%, 38.2%, 61.8%, 161.8% 등)을 지원합니다.

지그재그 가시성을 토글하고 바디 대 바디 또는 심지 대 심지 그리기 모드 간에 전환하는 옵션.

가볍고 실시간 차트 분석에 최적화되어 있습니다.

입력 매개변수:

AF_Period : 계산 기간(기본값: 0 - 현재 기간).

: 계산 기간(기본값: 0 - 현재 기간). AF_NumBars : 분석할 막대 수(기본값: 200).

: 분석할 막대 수(기본값: 200). AF_MinLevelDisplayed : 표시할 최소 피보나치 레벨(기본값: -5).

: 표시할 최소 피보나치 레벨(기본값: -5). AF_FiboColor, AF_FiboColor2,... : 피보나치 선에 대한 사용자 지정 색상.

: 피보나치 선에 대한 사용자 지정 색상. AF_DrawBody2Body : 몸체 대 몸체 피보나치 활성화/비활성화(기본값: false).

: 몸체 대 몸체 피보나치 활성화/비활성화(기본값: false). ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep : 미세 조정을 위한 지그재그 매개변수입니다.

: 미세 조정을 위한 지그재그 매개변수입니다. AF_LabelsVisible: 피보나치 레벨 레이블을 표시/숨깁니다(기본값: true).

사용법:

차트에 인디케이터를 추가하고, 거래 스타일에 맞게 매개변수를 조정하고, 피보나치 레벨을 사용하여 ABCD 또는 기타 가격 행동 패턴에 대한 잠재적 지지/저항 영역을 식별할 수 있습니다.





피드백

제안 사항이 있거나 문제가 발생하면 MQL5 코드베이스 페이지에 의견을 남기거나 MQL5 커뮤니티를 통해 저에게 연락해 주세요. 여러분의 피드백은 이 도구를 개선하는 데 소중합니다!





행복한 거래 되세요!