코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

Smart Fibonacci - MetaTrader 5용 지표

Duy Van Nguy | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
45
평가:
(4)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

주요 기능:

  • 지그재그 기반 가격 주기를 사용해 피보나치 레벨을 자동으로 식별하고 플롯합니다.
  • 사용자 지정 가능한 매개변수: 기간, 막대 수, 피보나치 색상, 레이블 표시 여부, 스타일.
  • 사용자가 정의한 최소 표시 레벨로 여러 피보나치 레벨(예: 23.6%, 38.2%, 61.8%, 161.8% 등)을 지원합니다.
  • 지그재그 가시성을 토글하고 바디 대 바디 또는 심지 대 심지 그리기 모드 간에 전환하는 옵션.
  • 가볍고 실시간 차트 분석에 최적화되어 있습니다.

입력 매개변수:

  • AF_Period: 계산 기간(기본값: 0 - 현재 기간).
  • AF_NumBars: 분석할 막대 수(기본값: 200).
  • AF_MinLevelDisplayed: 표시할 최소 피보나치 레벨(기본값: -5).
  • AF_FiboColor, AF_FiboColor2,...: 피보나치 선에 대한 사용자 지정 색상.
  • AF_DrawBody2Body: 몸체 대 몸체 피보나치 활성화/비활성화(기본값: false).
  • ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep: 미세 조정을 위한 지그재그 매개변수입니다.
  • AF_LabelsVisible: 피보나치 레벨 레이블을 표시/숨깁니다(기본값: true).

    사용법:
    차트에 인디케이터를 추가하고, 거래 스타일에 맞게 매개변수를 조정하고, 피보나치 레벨을 사용하여 ABCD 또는 기타 가격 행동 패턴에 대한 잠재적 지지/저항 영역을 식별할 수 있습니다.

    피드백

    제안 사항이 있거나 문제가 발생하면 MQL5 코드베이스 페이지에 의견을 남기거나 MQL5 커뮤니티를 통해 저에게 연락해 주세요. 여러분의 피드백은 이 도구를 개선하는 데 소중합니다!

    행복한 거래 되세요!


    MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
    원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/62205

    자동 트렌드 리니언 자동 트렌드 리니언

    오토트렌드리니엔 인디케이터는 현재 추세의 방향으로 채널을 만듭니다.

    총 전력 표시기 총 전력 표시기

    이 지표는 상승세와 하락세의 상대적 평균 강도를 연속적인 선으로 그립니다.

    Day Of Week, Week Of Year and other marks in Data Window and on chart Day Of Week, Week Of Year and other marks in Data Window and on chart

    주 단위 표시기는 데이터 창에 요일, 주 단위, 연도 단위 또는 막대 인덱스를 표시하며, 선택적으로 차트의 레이블에 표시할 수도 있습니다.

    HedgeCover EA HedgeCover EA

    Intelligent position protection with one-hedge-per-position logic. Features magic number separation, cooldown timer, and max hedges limit. Prevents infinite hedging loops. Free MIT license.