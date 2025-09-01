CCI 필터를 사용한 프랙탈

이 인디케이터는 상품 채널 지수(CCI)에 기반한 스마트 필터를 추가하여 기존 프랙탈 인디케이터를 개선한 인디케이터입니다. 표준 프랙탈 인디케이터는 특히 횡보장에서 많은 잘못된 신호를 생성하지만, 이 버전은 CCI가 움직임의 강도를 확인할 때만 신호를 표시하여 신호 성공률을 크게 높입니다.

- CCI_Threshold : 프랙탈 필터링을 위한 CCI 임계값 (기본값: 110) - 더 희귀하고 신뢰할 수 있는 신호일수록 증가합니다.

- CCI_기간 : CCI 기간(기본값: 7) - 전략에 따라 조정합니다.

- 횡보장에서: 민감도를 높이려면 CCI_Period를 낮추세요.

- 변동성이 매우 큰 시장: CCI_Threshold를 높여 잘못된 신호를 줄입니다.

- 추세 트레이딩: 장기 이동평균과 함께 사용

- 이 표시기는 다시 칠하지 않습니다 - 필요한 캔들이 닫힌 후 신호가 확인됩니다.

- 신호는 프랙탈이 발생한 캔들에 정확히 표시되며 동일한 캔들에서 CCI가 확인됩니다.

- 프랙탈 감지의 올바른 수학적 논리에 기반 (확인을 위한 5개의 캔들)