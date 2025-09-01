거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
프랙탈 CCI 필터 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 71
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
CCI 필터를 사용한 프랙탈
- 설명
이 인디케이터는 상품 채널 지수(CCI)에 기반한 스마트 필터를 추가하여 기존 프랙탈 인디케이터를 개선한 인디케이터입니다. 표준 프랙탈 인디케이터는 특히 횡보장에서 많은 잘못된 신호를 생성하지만, 이 버전은 CCI가 움직임의 강도를 확인할 때만 신호를 표시하여 신호 성공률을 크게 높입니다.
- 주요 특징
- CCI스마트 필터: 프랙탈 신호는 CCI가 극한 수준에 도달했을 때만 표시되어 움직임의 강도를 확인합니다.
- 타이밍 정확도: 확인 캔들이 아닌 신호 캔들의 CCI 값을 정확하게 사용합니다.
- 유연한 구성: CCI 기간 및 필터링 임계값을 완전히 구성할 수 있습니다.
- 명확한 시각화: 캔들 위의 빨간색 화살표는 매도 신호, 아래 녹색 화살표는 매수 신호입니다.
- 모든 차트주기에서 작동: 실제 모드와 전략 테스터 모두에서 올바르게 작동하도록 조정되었습니다.
- 사용 방법
- 매도 신호: 캔들 위에 빨간색 화살표가 나타나면 CCI가 임계값 이상인 강세 프랙탈이 확인되었음을 나타냅니다.
- 매수 신호: 캔들 아래에 녹색 화살표가 나타나면 CCI가 음의 임계값 이하인 약세 프랙탈이 확인되었음을 나타냅니다.
- 확인: 신뢰도를 높이려면 확인 캔들이 닫힐 때까지 기다렸다가 거래에 진입하세요.
- 입력값
- CCI_기간: CCI 기간(기본값: 7) - 전략에 따라 조정합니다.- CCI_Threshold: 프랙탈 필터링을 위한 CCI 임계값 (기본값: 110) - 더 희귀하고 신뢰할 수 있는 신호일수록 증가합니다.
- 사용 팁
- 반전 작업의 경우: CCI_Threshold = 100-110 사용- 추세 트레이딩: 장기 이동평균과 함께 사용- 변동성이 매우 큰 시장: CCI_Threshold를 높여 잘못된 신호를 줄입니다.- 횡보장에서: 민감도를 높이려면 CCI_Period를 낮추세요.
- 관찰
- 이 표시기는 다시 칠하지 않습니다 - 필요한 캔들이 닫힌 후 신호가 확인됩니다.- 신호는 프랙탈이 발생한 캔들에 정확히 표시되며 동일한 캔들에서 CCI가 확인됩니다.- 프랙탈 감지의 올바른 수학적 논리에 기반 (확인을 위한 5개의 캔들)
이 지표는 통계적으로 유의미한 CCI 필터로 기존 프랙탈 접근 방식을 개선한 Joy와 Qwen의 공동 작업 결과물입니다.
MetaQuotes Ltd에서 포르투갈어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/pt/code/62145
Hammer Indicator
위 코드는 메타트레이더 5 차트에서 캔들 스틱 해머 형성(상승 및 하락)과 역 해머 형성(상승 및 하락)을 감지하는 "해머" 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 조정 가능한 매개 변수를 기반으로 캔들 심지의 크기와 비율을 계산하여 가격 반전 패턴을 식별합니다: 최대 비율 짧은 심지, 최소 비율 긴 심지, 최소 캔들 크기입니다. 패턴이 감지되면 인디케이터는 패턴의 방향에 따라 캔들의 최저가 또는 최고가 근처에 컬러 화살표를 표시합니다. 이 코드에는 인디케이터가 초기화되거나 중지될 때 자동으로 개체를 생성하고 삭제하는 기능도 포함되어 있습니다.Simplest CSV file writer
Provide simplest class to write CSV file