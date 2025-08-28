거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Volume weighted line chart with smoothing - MetaTrader 5용 지표
100
-
틱 볼륨을 사용하여 시장 방향을 결정하는 동시에 더 부드러운 꺾은선형 차트를 만드는 간단한 지표입니다.
기본 아이디어는 시장이 어디로 움직이고 있는지에 대한 진정한 방향을 알려주는 것입니다.
꺾은선형 차트와 비교하면 짧은 시끄러운 시장 움직임을 무시하고 있음을 알 수 있습니다. 스무딩은 입력에서 조정할 수 있습니다.
시장의 방향을 강조하기 위해 일부 그래픽 요소가 추가되었습니다.
선이 수평이 될 때 트레이딩을 하는 것은 좋은 생각이 아닙니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/53468
