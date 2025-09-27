이 라이브러리는 모든 크기의 행렬에 대한 간단한 연산을 위한 것입니다. 라이브러리에는 적용을 위한 주석이 포함되어 있습니다.

작동하려면 라이브러리를 terminal_data_folder/MQL5/Include/에 배치해야 합니다.

라이브러리 작업을 위한 간단한 예제입니다:



행렬 F3=((F1+F2)*F2)/10-F2의 역행렬을 찾아야 합니다.

F1, F2의 크기는 3x3입니다.



#include <Matrix.mqh> void OnStart () { CMatrix *F1; CMatrix *F2; CMatrix *F3; F1= new CMatrix( 3 , 3 ); F2= new CMatrix( 3 , 3 ); F3= new CMatrix( 3 , 3 ); El(F1, 0 , 0 )= 1 ; El(F1, 0 , 1 )= 4 ; El(F1, 0 , 2 )=- 2 ; El(F1, 1 , 0 )=- 3 ; El(F1, 1 , 1 )= 2 ; El(F1, 1 , 2 )= 2 ; El(F1, 2 , 0 )= 1 ; El(F1, 2 , 1 )= 0 ; El(F1, 2 , 2 )=- 2 ; El(F2, 0 , 0 )= 2 ; El(F2, 0 , 1 )= 2 ; El(F2, 0 , 2 )=- 3 ; El(F2, 1 , 0 )=- 1 ; El(F2, 1 , 1 )= 1 ; El(F2, 1 , 2 )= 7 ; El(F2, 2 , 0 )= 3 ; El(F2, 2 , 1 )= 2 ; El(F2, 2 , 2 )= 10 ; F3.Add(F1,F2); F3.Mul(F2); F3.Mul( 1 ./ 10 ); F3.Sub(F2); double det=F3.Inv(); printf ( "det=%5.3f F3[2,2]=%5.3f" ,det,El(F3, 2 , 2 )); delete F1; delete F2; delete F3; }

로그가 출력됩니다:

det=6.624 F3[2,2]=0.548