이 라이브러리는 모든 크기의 행렬에 대한 간단한 연산을 위한 것입니다. 라이브러리에는 적용을 위한 주석이 포함되어 있습니다.
작동하려면 라이브러리를 terminal_data_folder/MQL5/Include/에 배치해야 합니다.
라이브러리 작업을 위한 간단한 예제입니다:
행렬 F3=((F1+F2)*F2)/10-F2의 역행렬을 찾아야 합니다.
F1, F2의 크기는 3x3입니다.
#include <Matrix.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| 스크립트 프로그램 시작 기능| //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- CMatrix *F1; CMatrix *F2; CMatrix *F3; F1=new CMatrix(3,3); F2=new CMatrix(3,3); F3=new CMatrix(3,3); El(F1,0,0)=1; El(F1,0,1)=4; El(F1,0,2)=-2; El(F1,1,0)=-3; El(F1,1,1)=2; El(F1,1,2)=2; El(F1,2,0)=1; El(F1,2,1)=0; El(F1,2,2)=-2; El(F2,0,0)=2; El(F2,0,1)=2; El(F2,0,2)=-3; El(F2,1,0)=-1; El(F2,1,1)=1; El(F2,1,2)=7; El(F2,2,0)=3; El(F2,2,1)=2; El(F2,2,2)=10; F3.Add(F1,F2); // F3=F1+F2 F3.Mul(F2); // F3=F3*F2 F3.Mul(1./10); // F3=F3/10 F3.Sub(F2); // F3=F3-F2 double det=F3.Inv(); // 반전 F3 printf("det=%5.3f F3[2,2]=%5.3f",det,El(F3,2,2)); delete F1; delete F2; delete F3; }
로그가 출력됩니다:
det=6.624 F3[2,2]=0.548
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/601
