지표

가격 인상 표시기 - MetaTrader 5용 지표

Igor Widiger | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
102
평가:
(6)
게시됨:
가격 인상 표시기는 마진 및 가격 변화를 퍼센트 단위로 계산합니다.

업데이트 13.12.2024: 마지막 버전에 오류가 있었습니다. 수정되었습니다!

가격 인상 표시기


가격 인상 표시기 설정


Crash Spike Trade Pattern Crash Spike Trade Pattern

이 인디케이터는 3개의 캔들에서 특정 약세 스파이크 형성을 감지합니다.

XCCI XCCI

선택 가능한 평균화 알고리즘과 동적으로 가변적인 과매도/과매수 수준과 함께 일반적인 평균 편차 공식을 사용하는 클래식 원자재 채널 지수입니다.

DailyPivotShift_Full DailyPivotShift_Full

데일리피벗_시프트_풀 인디케이터의 이 변형은 우선 차트의 모든 막대에 대해 만들 수 있고 각 막대의 인디케이터 레벨과 관련된 시장 움직임의 전체 그림을 볼 수 있기 때문에 편리합니다.

ATR 비율 ATR 비율

빠른 평균 실제 범위(ATR)와 느린 ATR의 비율을 나타내는 지표입니다.