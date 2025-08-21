거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
가격 인상 표시기 - MetaTrader 5용 지표
MetaQuotes Ltd에서 독일어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/de/code/54163
Crash Spike Trade Pattern
이 인디케이터는 3개의 캔들에서 특정 약세 스파이크 형성을 감지합니다.XCCI
선택 가능한 평균화 알고리즘과 동적으로 가변적인 과매도/과매수 수준과 함께 일반적인 평균 편차 공식을 사용하는 클래식 원자재 채널 지수입니다.
DailyPivotShift_Full
데일리피벗_시프트_풀 인디케이터의 이 변형은 우선 차트의 모든 막대에 대해 만들 수 있고 각 막대의 인디케이터 레벨과 관련된 시장 움직임의 전체 그림을 볼 수 있기 때문에 편리합니다.ATR 비율
빠른 평균 실제 범위(ATR)와 느린 ATR의 비율을 나타내는 지표입니다.