거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Price increase Indicator - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 102
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/54161
BykovTrend
차트에 색상 화살표로 새로운 트렌드를 간단하게 표시합니다.ATR 비율
빠른 평균 실제 범위(ATR)와 느린 ATR의 비율을 나타내는 지표입니다.
MarketPredictor
메타트레이더 5용 마켓프리딕터 마켓프리딕터는 사인 함수, FFT(고속 푸리에 변환), 시그모이드 함수, 몬테카를로 시뮬레이션 등 수학적 모델을 활용하여 시장 움직임을 분석하고 예측하는 메타트레이더 5용 혁신적인 EA(전문가 조언자)입니다. 이 프로젝트는 기술과 금융 혁신의 결합에 관심이 있는 개발자, 수학 애호가, 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이 스레드에서 자유롭게 코드 아이디어를 제안하고 토론하며 직접 구현해 보세요. 새로운 기능, 개선 제안, 전략 등 MarketPredictor를 더욱 발전시키고 최적화하기 위한 모든 기여를 환영합니다. 또한 저를 추가하여 비공개로 질문을 명확히 하거나 GitHub 프로젝트에 공동 작업하거나 직접 피드백을 보내셔도 좋습니다. 함께 놀라운 무언가를 만들어서 이 프로젝트를 한 단계 더 발전시켜 봅시다!다바스 회랑
다바스의 트레이딩 기법은 그가 초기 추세를 파악하기 위해 개발한 방법을 기반으로 합니다.