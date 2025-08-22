메타트레이더 5용 마켓프리딕터 마켓프리딕터는 사인 함수, FFT(고속 푸리에 변환), 시그모이드 함수, 몬테카를로 시뮬레이션 등 수학적 모델을 활용하여 시장 움직임을 분석하고 예측하는 메타트레이더 5용 혁신적인 EA(전문가 조언자)입니다. 이 프로젝트는 기술과 금융 혁신의 결합에 관심이 있는 개발자, 수학 애호가, 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이 스레드에서 자유롭게 코드 아이디어를 제안하고 토론하며 직접 구현해 보세요. 새로운 기능, 개선 제안, 전략 등 MarketPredictor를 더욱 발전시키고 최적화하기 위한 모든 기여를 환영합니다. 또한 저를 추가하여 비공개로 질문을 명확히 하거나 GitHub 프로젝트에 공동 작업하거나 직접 피드백을 보내셔도 좋습니다. 함께 놀라운 무언가를 만들어서 이 프로젝트를 한 단계 더 발전시켜 봅시다!

다바스의 트레이딩 기법은 그가 초기 추세를 파악하기 위해 개발한 방법을 기반으로 합니다.