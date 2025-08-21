이 MT5 지표는 특정 3캔들 형성을 사용하여 크래시 마켓 스파이크 패턴을 감지합니다:

빨간색-녹색-빨간색 캔들 패턴(빨간색 캔들은 강한 급등, 녹색은 중간 되돌림).

패턴이 발견되면 해당 3개 캔들 중 고점/저점 주위에 상자를 그립 니다.

또한 중간 캔들의 시가에 수평 진입선을 그립니다.

이 선은 가격이 해당 수준으로 돌아올 때까지 활성 상태로 유지됩니다(완화).

진입 가격에 도달(완화) 하면 진입선은 패턴에서 완화 캔들까지 더 짧은 고정 선으로 대체됩니다.

과거 캔들 및 실시간 캔들 모두에서 작동합니다.

잠재적인 수익률 구간 트레이딩 기회를 시각적으로 식별하는 데 도움이 됩니다.

입력 이름 설명 박스색 영역 상자의 색상입니다(기본값: 빨간색). 선색 입력 라인의 색상(기본값: 다저 블루)입니다. 박스 너비 영역 상자 테두리의 두께입니다. 선 너비 입력 선의 두께입니다. BoxStyle 상자 테두리의 스타일(실선, 파선 등)입니다. 선 스타일 진입선의 스타일(실선, 파선 등).







input color BoxColor = clrRed ; input color LineColor = clrDodgerBlue ; input int BoxWidth = 2 ; input int LineWidth = 1 ; input ENUM_LINE_STYLE BoxStyle = STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE LineStyle = STYLE_SOLID

이 인디케이터는 3개의 캔들에서 특정 약세 스파이크 형성을 감지합니다:

캔들 1: 약세(빨간색 캔들).

긴 심지.

몸통이 전체 캔들 범위의 70% 이상이어야 합니다(즉, 강한 스파이크). 캔들 2 (가운데): 강세(녹색 캔들).

어떤 크기든 상관없으며 양봉이어야 합니다. 캔들 3: 다시 약세.

캔들 1과 동일한 조건: 몸통이 전체 범위의 70% 이상.

이 패턴이 발견되면:

공격적인 매도에 의해 형성된 "공급 영역" 을 식별합니다.

3개의 캔들 중 고점과 저점을 중심으로 상자가 그려집니다.

중간 캔들(녹색)의 시가에 진입선이 그려져 가격이 회복될 것으로 예상합니다.



핵심 아이디어 / 전략 개념

이 도구는 스마트 머니 개념(SMC), 특히 완화 구간과 수급 불균형에 대한 개념을 기반으로 합니다.

강한 약세 충동 이후 가격은 종종 움직임의 원점 (중간 캔들)으로 되돌아갑니다.

인디케이터는 해당 영역을 "완화 영역" 으로 시각적으로 표시합니다 .

가격이 이 영역 (진입선) 으로 돌아오면 "완화"된 것으로 간주하고 트레이더는 재진입 또는 반등을 모색할 수 있습니다.

완화 후 진입선을 제거하여 차트를 깔끔하게 유지하며 선택적으로 더 짧은 선을 그려서 완화를 표시합니다.

실전 사용:

박스권 복귀 트레이딩을 찾습니다.

크래시 마켓 (또는 반전이 있는 붐) 에서 매도 설정에 사용할 수 있습니다.

다른 지표 (예: EMA, OBV 또는 주문 블록 확인) 와 함께 사용하면 효과적입니다.



