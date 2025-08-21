당사 팬 페이지에 가입하십시오
Crash Spike Trade Pattern - MetaTrader 5용 지표
이 MT5 지표는 특정 3캔들 형성을 사용하여 크래시 마켓 스파이크 패턴을 감지합니다:
-
빨간색-녹색-빨간색 캔들 패턴(빨간색 캔들은 강한 급등, 녹색은 중간 되돌림).
-
패턴이 발견되면 해당 3개 캔들 중 고점/저점 주위에 상자를 그립 니다.
-
또한 중간 캔들의 시가에 수평 진입선을 그립니다.
-
이 선은 가격이 해당 수준으로 돌아올 때까지 활성 상태로 유지됩니다(완화).
-
진입 가격에 도달(완화) 하면 진입선은 패턴에서 완화 캔들까지 더 짧은 고정 선으로 대체됩니다.
-
과거 캔들 및 실시간 캔들 모두에서 작동합니다.
-
잠재적인 수익률 구간 트레이딩 기회를 시각적으로 식별하는 데 도움이 됩니다.
|입력 이름
|설명
|박스색
|영역 상자의 색상입니다(기본값: 빨간색).
|선색
|입력 라인의 색상(기본값: 다저 블루)입니다.
|박스 너비
|영역 상자 테두리의 두께입니다.
|선 너비
|입력 선의 두께입니다.
|BoxStyle
|상자 테두리의 스타일(실선, 파선 등)입니다.
|선 스타일
|진입선의 스타일(실선, 파선 등).
//==== 입력 매개변수 ==== input color BoxColor = clrRed; input color LineColor = clrDodgerBlue; input int BoxWidth = 2; input int LineWidth = 1; input ENUM_LINE_STYLE BoxStyle = STYLE_SOLID; input ENUM_LINE_STYLE LineStyle = STYLE_SOLID
이 인디케이터는 3개의 캔들에서 특정 약세 스파이크 형성을 감지합니다:
-
캔들 1:
-
약세(빨간색 캔들).
-
긴 심지.
-
몸통이 전체 캔들 범위의 70% 이상이어야 합니다(즉, 강한 스파이크).
-
-
캔들 2 (가운데):
-
강세(녹색 캔들).
-
어떤 크기든 상관없으며 양봉이어야 합니다.
-
-
캔들 3:
-
다시 약세.
-
캔들 1과 동일한 조건: 몸통이 전체 범위의 70% 이상.
-
이 패턴이 발견되면:
-
공격적인 매도에 의해 형성된 "공급 영역" 을 식별합니다.
-
3개의 캔들 중 고점과 저점을 중심으로 상자가 그려집니다.
-
중간 캔들(녹색)의 시가에 진입선이 그려져 가격이 회복될 것으로 예상합니다.
핵심 아이디어 / 전략 개념
이 도구는 스마트 머니 개념(SMC), 특히 완화 구간과 수급 불균형에 대한 개념을 기반으로 합니다.
-
강한 약세 충동 이후 가격은 종종 움직임의 원점 (중간 캔들)으로 되돌아갑니다.
-
인디케이터는 해당 영역을 "완화 영역" 으로 시각적으로 표시합니다 .
-
가격이 이 영역 (진입선) 으로 돌아오면 "완화"된 것으로 간주하고 트레이더는 재진입 또는 반등을 모색할 수 있습니다.
-
완화 후 진입선을 제거하여 차트를 깔끔하게 유지하며 선택적으로 더 짧은 선을 그려서 완화를 표시합니다.
실전 사용:
-
박스권 복귀 트레이딩을 찾습니다.
-
크래시 마켓 (또는 반전이 있는 붐) 에서 매도 설정에 사용할 수 있습니다.
-
다른 지표 (예: EMA, OBV 또는 주문 블록 확인) 와 함께 사용하면 효과적입니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/61729
