Moving Price Line Indicator MT5 - MetaTrader 5용 지표
이 간단한 지표는 캔들 또는 시간대에서 가격이 특정 시간에 도달하는 시점을 쉽게 알 수 있습니다. 예를 들어 어떤 시장 세션이나 시간대에서 특정 시간에 가격이 도달할 때까지 기다리는 경우와 같이 가격이 특정 시간에 도달한 시점을 쉽게 확인하고자 하는 경우에 유용합니다. 정확히 오전 9시 또는 원하는 시간에 거래를 하고 싶다면 이 인디케이터를 사용하면 도달한 시간을 표시해 줍니다.
새로운 업데이트 대 1.1: 거래일을 쉽게 기억할 수 있도록 요일을 추가했습니다.
선의 너비, 선의 색상, 시간 텍스트 및 현재 캔들에서 시간을 얼마나 멀리 또는 가까이 유지하려는지 변경할 수 있습니다.
즐겁게 사용하시기 바랍니다.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/61644
