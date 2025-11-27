당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
슈퍼트렌드 보조지표 기반 트레이딩 신호 모듈 - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 5
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
신호는 바가 닫히는 순간에 형성됩니다. 포지션 개설 신호는 슈퍼트렌드 인디케이터의 컬러 점이 나타나는 것입니다.
생성된 Expert Advisor가 올바르게 작동하려면 컴파일된 SuperTrend.ex5 인디케이터 파일이 terminal_data_terminal\MQL5\Indicators 디렉토리에 있어야 합니다.
이 트레이딩 신호 모듈을 기반으로 트레이딩 로봇을 만드는 과정은 특이점이 없으며"초보자를 위한 MQL5 마법사" 문서에 자세히 설명되어 있습니다. 거래 신호 모듈을 구축하는 일반적인 아이디어는"세마포어 지표를 사용하는 가장 간단한 거래 시스템" 문서에 나와 있습니다.
아래 테스트에서는 전문가 조언자의 기본 입력 매개변수를 사용했습니다. 손절 및 이익실현은 테스트에 사용되지 않았습니다.
그림 1 차트상의 거래 예시
2011년 USDCHF H4에 대한 테스트 결과:
그림 2 테스트 결과 차트
참고:
참고: MQL5 마법사를 사용하여 생성된 전문가 조언자는 전문가 조언자 생성 시 추가된 매매신호 모듈의 "투표" 결과에 따라 포지션 개시 또는 청산을 결정합니다. 트레이딩 신호의 메인 모듈(추가된 모든 모듈 포함)도 "투표"에 참여하지만 LongCondition() 및 ShortCondition() 메서드는 항상 0을 반환합니다.
"투표" 계산은 존재하는 모듈 수(메인 모듈 + 추가된 모듈 1개)의 평균을 기반으로 하므로 이를 고려하여 임계값을 지정해야 합니다. 따라서 MQL5 마법사를 사용하여 EA 코드를 생성한 후 Signal_ThresholdOpen 및 Signal_ThresholdClose의 값을 각각 40=(0+80)/2 및 20=(0+40)/2로 설정해야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/842
MQL5 마법사용 트레이딩 신호 모듈입니다. 포지션 개시 신호는 스탈린 인디케이터의 컬러 화살표가 나타나는 것입니다.댓글
간단한 댓글입니다.
MQL5 마법사용 트레이딩 신호 모듈. 포지션 개시 신호는 Go 인디케이터의 컬러 화살표가 나타나는 것입니다.RSI MA Signal Indicator
RSI와 이동평균을 기반으로 한 간단한 신호 표시기입니다. RSI가 50 이상/미만일 때 매수/매도 화살표가 표시되고 가격이 MA 이상/미만일 때 매수/매도 화살표가 표시됩니다.