연간, 월간, 주간 또는 4시간 단위로 가격 변동의 평균에 따라 목표 수준을 결정하는 지표입니다.

현재 레벨은 다음과 같이 결정됩니다;

OpenBuffer[i] = 기간열린가격;

HighBuffer[i] = 기간개방가격 + adr/2;

LowBuffer[i] = 기간개방가격 - adr/2;

MaxHighBuffer[i] = PeriodOpenPrice + adr;

MinLowBuffer[i] = PeriodOpenPrice - adr;











