연간, 월간, 주간 또는 4시간 단위로 가격 변동의 평균에 따라 목표 수준을 결정하는 지표입니다.
현재 레벨은 다음과 같이 결정됩니다;
OpenBuffer[i] = 기간열린가격;
HighBuffer[i] = 기간개방가격 + adr/2;
LowBuffer[i] = 기간개방가격 - adr/2;
MaxHighBuffer[i] = PeriodOpenPrice + adr;
MinLowBuffer[i] = PeriodOpenPrice - adr;
Translated from Turkish by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/tr/code/54247
Profit labels for closed trades (deals)
전략 테스터에도 표시되는 거래(체결된 거래)에 수익 레이블 만들기WATR
간단하지만 명확한 트렌드 지표입니다.
SHI 채널 true(NB 채널)
SHI_Channel_true 표시기는 자동 모드에서 차트에 동적 바리쉬폴츠 이동 채널을 표시합니다.3LineBreak
상승 추세의 막대를 파란색으로, 하락 추세의 막대를 빨간색으로 표시하는 인디케이터입니다.