코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

평균 범위 - MetaTrader 5용 지표

Mahmut Deniz | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
115
평가:
(5)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

연간, 월간, 주간 또는 4시간 단위로 가격 변동의 평균에 따라 목표 수준을 결정하는 지표입니다.

현재 레벨은 다음과 같이 결정됩니다;

OpenBuffer[i] = 기간열린가격;

HighBuffer[i] = 기간개방가격 + adr/2;

LowBuffer[i] = 기간개방가격 - adr/2;

MaxHighBuffer[i] = PeriodOpenPrice + adr;

MinLowBuffer[i] = PeriodOpenPrice - adr;




Translated from Turkish by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/tr/code/54247

Profit labels for closed trades (deals) Profit labels for closed trades (deals)

전략 테스터에도 표시되는 거래(체결된 거래)에 수익 레이블 만들기

WATR WATR

간단하지만 명확한 트렌드 지표입니다.

SHI 채널 true(NB 채널) SHI 채널 true(NB 채널)

SHI_Channel_true 표시기는 자동 모드에서 차트에 동적 바리쉬폴츠 이동 채널을 표시합니다.

3LineBreak 3LineBreak

상승 추세의 막대를 파란색으로, 하락 추세의 막대를 빨간색으로 표시하는 인디케이터입니다.