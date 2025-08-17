거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
가장 최근에 체결된 거래의 손익 레이블을 코딩하는 방법을 보여주는 간단한 데모입니다.
이 EA는 더미 거래를 배치하므로 전략 테스터에서 어떻게 보이는지 확인할 수 있습니다. 이제부터는 거래 내역이 아닌 거래에만 레이블이 형성됩니다.
캔버스 라이브러리와 표준 라이브러리를 사용하여 솔루션을 코딩했습니다. 캔버스 사용과 표준 라이브러리의 텍스트 및 사각형 객체 사용 사이에서 선택할 수 있는 두 가지 입력이 있습니다. 더 나은 솔루션이 있다고 생각되면 언제든지 코드를 개선해 주세요.
캔버스 사용:
표준 객체 사용:
