MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 6 - MetaTrader 5용 expert
\MQL5\Experts\MQL5Book\p6\AllPendingsOrderSend.mq5 (6.82 KB) 조회BandOsMA.mq5 (12.61 KB) 조회BandOsMApro.mq5 (17.46 KB) 조회BandOsMAprofile.mq5 (18.21 KB) 조회CrazyCarryTrade.mq5 (4.08 KB) 조회CustomOrderCheck.mq5 (5.7 KB) 조회CustomOrderSend.mq5 (4.66 KB) 조회ExpertEvents.mq5 (2.87 KB) 조회FrameTransfer.mq5 (6.85 KB) 조회FrameTransfer.set (0.51 KB)LotMarginExposureTable.mq5 (14.5 KB) 조회MarketOrderSend.mq5 (5.3 KB) 조회MarketOrderSendMonitor.mq5 (5.64 KB) 조회MathCalc.mq5 (0.99 KB) 조회MathCalc.set (0.29 KB)MultiMartingale.mq5 (20.12 KB) 조회OptReportElement.htm (0.46 KB)OptReportPage.htm (1.36 KB)OrderSendTransaction1.mq5 (6.41 KB) 조회OrderSendTransaction2.mq5 (8.79 KB) 조회OrderSendTransaction3.mq5 (8.85 KB) 조회OrderSnapshot.mq5 (5.59 KB) 조회PendingOrderDelete.mq5 (8.38 KB) 조회PendingOrderGrid1.mq5 (17.9 KB) 조회PendingOrderGrid2.mq5 (17.76 KB) 조회PendingOrderGrid3.mq5 (29.46 KB) 조회PendingOrderGrid4.mq5 (19.92 KB) 조회PendingOrderModify.mq5 (13.08 KB) 조회PendingOrderSend.mq5 (7.03 KB) 조회SyncBarsBySleep.mq5 (3.48 KB) 조회SyncBarsBySpy.mq5 (4.81 KB) 조회SyncBarsByTimer.mq5 (3.43 KB) 조회TickModel.mq5 (3.75 KB) 조회TradeClose.mq5 (7.39 KB) 조회TradeCloseBy.mq5 (9.19 KB) 조회TradeSnapshot.mq5 (9.32 KB) 조회TradeTransactions.mq5 (5.81 KB) 조회TrailingStop.mq5 (7.17 KB) 조회UnityMartingale-audjpy.set (1.58 KB)UnityMartingale-combo.set (1.77 KB)UnityMartingale-eurusd.set (1.58 KB)UnityMartingale-gbpchf.set (1.64 KB)UnityMartingale.mq5 (42.29 KB) 조회UnityMartingaleDraft1.mq5 (32.16 KB) 조회UnityMartingaleDraft2.mq5 (35.39 KB) 조회UnityMartingaleDraft3.mq5 (37.25 KB) 조회\MQL5\Files\MQL5Book\ansi1252.txt (0.05 KB) 조회clock10.htm (0.96 KB)clock10.png (0.32 KB)envrun.bat (0.05 KB)icons-322-46.bmp (57.91 KB)unicode1.txt (0.1 KB) 조회unicode2.txt (0.1 KB) 조회unicode3.txt (0.1 KB) 조회\MQL5\Include\MQL5Book\AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 조회AppliedTo.mqh (1.17 KB) 조회ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 조회AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 조회AutoPtr.mqh (1.87 KB) 조회CalendarCache.mqh (24.24 KB) 조회CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 조회CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 조회CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 조회ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 조회ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 조회ColorMix.mqh (6.25 KB) 조회Comments.mqh (3.71 KB) 조회ConverterT.mqh (0.96 KB) 조회CustomOrder.mqh (8.69 KB) 조회CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 조회CustomTrade.mqh (39.4 KB) 조회DateTime.mqh (2.56 KB) 조회DBSQLite.mqh (24.03 KB) 조회DealFilter.mqh (0.84 KB) 조회DealMonitor.mqh (4.56 KB) 조회Defines.mqh (0.71 KB) 조회EnumToArray.mqh (1.54 KB) 조회FileHandle.mqh (1.97 KB) 조회FileHolder.mqh (3.64 KB) 조회HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 조회HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 조회IndBufArray.mqh (7.17 KB) 조회IndCommon.mqh (0.9 KB) 조회LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 조회LibRand.mqh (1.23 KB) 조회LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 조회MapArray.mqh (2.64 KB) 조회MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 조회MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 조회MqlError.mqh (8.53 KB) 조회MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 조회MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 조회MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 조회MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 조회MultiTimer.mqh (6.77 KB) 조회ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 조회OptReader.mqh (21.93 KB) 조회OrderFilter.mqh (1.19 KB) 조회OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 조회OutputStream.mqh (4.18 KB) 조회Periods.mqh (1.95 KB) 조회Permissions.mqh (4.87 KB) 조회PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 조회PositionFilter.mqh (1.38 KB) 조회PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 조회QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 조회QuickSortT.mqh (1.67 KB) 조회QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 조회QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 조회Reservoir.mqh (4.71 KB) 조회RSquared.mqh (2.27 KB) 조회SimpleArray.mqh (1.3 KB) 조회StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 조회StringUtils.mqh (1.91 KB) 조회StructPrint.mqh (0.85 KB) 조회SymbolFilter.mqh (7 KB) 조회SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 조회Tableau.mqh (8.79 KB) 조회TickEnum.mqh (2.4 KB) 조회TickFilter.mqh (3.74 KB) 조회TickModel.mqh (2.67 KB) 조회Timing.mqh (1.71 KB) 조회toyjson.mqh (11.4 KB) 조회TplFile.mqh (8.12 KB) 조회TplFileFull.mqh (11.01 KB) 조회TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 조회TradeCache.mqh (7.55 KB) 조회TradeFilter.mqh (10.59 KB) 조회TradeGuard.mqh (4.42 KB) 조회TradeReport.mqh (8.83 KB) 조회TradeReportPage.htm (0.75 KB)TradeReportSVG.htm (0.38 KB)TradeReportTable.htm (2.11 KB)TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 조회TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 조회TradeState.mqh (5.91 KB) 조회TradeUtils.mqh (11.51 KB) 조회TrailingStop.mqh (4.17 KB) 조회Tuples.mqh (4.94 KB) 조회TypeName.mqh (1 KB) 조회Uninit.mqh (1.16 KB) 조회Warnings.mqh (0.54 KB) 조회\MQL5\Include\MQL5Book\ws\wsclient.mqh (5.19 KB) 조회wsframe.mqh (11.62 KB) 조회wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 조회wsmessage.mqh (5.44 KB) 조회wsprotocol.mqh (15.63 KB) 조회wstools.mqh (6.22 KB) 조회wstransport.mqh (5.33 KB) 조회\MQL5\Indicators\MQL5Book\p6\MarketBookAddRelease.mq5 (2.74 KB) 조회MarketBookDisplay.mq5 (6.19 KB) 조회MarketBookEvent.mq5 (2.37 KB) 조회MarketBookQuasiTicks.mq5 (3.87 KB) 조회MarketBookVolumeAlert.mq5 (5.17 KB) 조회SymbolBidAskChart.mq5 (8.65 KB) 조회SymbolListSync.mq5 (2.56 KB) 조회SymbolTickSpy.mq5 (4.55 KB) 조회TradeTransactionRelay.mq5 (2.66 KB) 조회UnityPercentEvent.mq5 (10.18 KB) 조회\MQL5\Libraries\MQL5Book\LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 조회LibRand.mq5 (3 KB) 조회\MQL5\Presets\MQL5Book\BandOsMA.set (1.22 KB)BandOsMACustom.set (1.54 KB)BandOsMAticks.set (1.24 KB)\MQL5\Scripts\MQL5Book\p6\AccountInfo.mq5 (2.15 KB) 조회AccountPermissions.mq5 (1.82 KB) 조회Opt2Csv.mq5 (1.21 KB) 조회ProfitMeter.mq5 (3.01 KB) 조회SymbolExists.mq5 (1.04 KB) 조회SymbolFilterBookDepth.mq5 (2.85 KB) 조회SymbolFilterCurrency.mq5 (1.76 KB) 조회SymbolFilterCustom.mq5 (1.62 KB) 조회SymbolFilterDescription.mq5 (2.75 KB) 조회SymbolFilterExecMode.mq5 (2.7 KB) 조회SymbolFilterExpiration.mq5 (5.43 KB) 조회SymbolFilterMarginStats.mq5 (6.52 KB) 조회SymbolFilterSpread.mq5 (3.99 KB) 조회SymbolFilterSwap.mq5 (5.37 KB) 조회SymbolFilterTickValue.mq5 (1.65 KB) 조회SymbolFilterTradeMode.mq5 (2.46 KB) 조회SymbolFilterVolumes.mq5 (2.74 KB) 조회SymbolInfoTick.mq5 (1.96 KB) 조회SymbolInvisible.mq5 (1.43 KB) 조회SymbolList.mq5 (1.23 KB) 조회SymbolMarginRate.mq5 (1.42 KB) 조회SymbolMonitor.mq5 (0.91 KB) 조회SymbolPermissions.mq5 (4.35 KB) 조회SymbolRemoveUnused.mq5 (2.25 KB) 조회SymbolStatsByPriceType.mq5 (1.35 KB) 조회TradeGuardExample.mq5 (2.79 KB) 조회TradeHistoryPrint.mq5 (11.43 KB) 파트 6. 트레이딩 자동화
"파트 6. MQL5 Programming for Traders의 트레이딩 자동화" 에서 우리는MQL5 언어의 핵심 구성 요소에 대해 알아볼 것입니다. 우리는 금융상품 사양 및 트레이딩 계좌 설정과 같은 기본적인 것들부터 시작하게 될 것입니다. 이는 Expert Advisors를 제대로 운영하기 위한 전제 조건입니다. 그런 다음 내장된 함수 및 데이터 구조, 로봇별 이벤트와 전략 테스터에서 Expert Advisor를 사용하는 방법에 대해 알아볼 것입니다. MetaTrader 5 전략 테스터는 재무적인 성과를 평가하고 트레이딩 전략을 최적화할 수 있는 트레이딩 로봇 개발에 중요한 요소입니다.
테스터는 바 또는 틱을 사용한 시각적 테스트, 모델링된 틱 또는 실제 틱을 포함한 다양한 모드에서 디버깅하는 데 필수적인 도구를 제공합니다. 또한 테스터를 통해 우리는 시각적 창 없이도 쿼트의 흐름을 시각적으로 재현하고 간단한 테스트를 수행할 수 있습니다. 앞서 우리는 시각적 모드에서 지표를 테스트하는 방법을 살펴봤습니다. 그러나 제한된 설정 세트만 허용됩니다. Expert Advisors를 개발할 때는 모든 테스터 기능에 액세스할 수 있습니다.
또한 시장 데이터의 또 다른 표현 방식에 대해서도 살펴볼 것입니다: 시장 심도 및 소프트웨어 인터페이스.
MetaTrader 5는 터미널의 모든 하위 시스템의 기초가 되는 금융상품(심볼)을 분석하고 거래할 수 있는 기능을 제공합니다. 사용자는 브로커가 제공한 목록에서 종목을 선택해 종합시세에서 모니터링할 수 있습니다. MQL5 API를 사용하면 여러분은 모든 심볼의 특성을 살펴 보고 분석하여 마켓 워치에 추가하거나 제거할 수 있습니다.
브로커가 제공하는 표준 심볼 외에도 MetaTrader 5는 사용자 지정 심볼을 생성할 수 있게 하고 이러한 심볼의 속성을 로드하고, 임의 데이터 소스에서 히스토리를 쿼트하거나 MQL5 프로그램이나 공식을 사용하여 이들을 계산하는 것을 가능하게 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/45595
책의 파트 5에서는 금융 데이터 분석 및 처리, 차트 시각화, 자동화, 사용자 상호작용 등 알고리즘 트레이딩과 관련된 API에 대해 자세히 알아볼 것입니다.MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 4
이 책의 네 번째 파트에서는 기본 제공 함수(MQL5 API)를 마스터하는 데 중점을 둘 것입니다. 그리고 이후 점차 전문화된 하위 시스템을 살펴볼 것입니다. 모든 MQL5 프로그램은 다양한 기술과 기능을 활용할 수 있게 합니다. 따라서 여러분은 대부분의 프로그램에서 활용할 수 있는 가장 간단하고 유용한 기능부터 시작하는 것이 좋습니다.
책의 마지막 일곱 번째 부분에서는 MetaTrader 5용 프로그램을 개발할 때 유용한 MQL5 API의 고급 기능에 대해 설명합니다. 여기에는 맞춤형 종목 심볼, 내장된 경제 달력 이벤트에 대해서는 물론 네트워킹, 데이터베이스, 암호화와 같은 범용적인 기술이 포함됩니다."MQL5를 이용한 알고리즘 트레이딩을 위한 신경망" 책의 예시
"MQL5를 이용한 알고리즘 트레이딩을 위한 신경망"은 인공지능과 신경망의 이론적 기초와 이를 MQL5 프로그래밍 언어를 사용한 금융 트레이딩에 적용하는 실용적인 측면을 모두 다루는 종합 가이드입니다.