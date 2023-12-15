코드베이스섹션
Experts

MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 6 - MetaTrader 5용 expert

조회수:
671
평가:
(10)
게시됨:
업데이트됨:
\MQL5\Experts\MQL5Book\p6\
AllPendingsOrderSend.mq5 (6.82 KB) 조회
BandOsMA.mq5 (12.61 KB) 조회
BandOsMApro.mq5 (17.46 KB) 조회
BandOsMAprofile.mq5 (18.21 KB) 조회
CrazyCarryTrade.mq5 (4.08 KB) 조회
CustomOrderCheck.mq5 (5.7 KB) 조회
CustomOrderSend.mq5 (4.66 KB) 조회
ExpertEvents.mq5 (2.87 KB) 조회
FrameTransfer.mq5 (6.85 KB) 조회
FrameTransfer.set (0.51 KB)
LotMarginExposureTable.mq5 (14.5 KB) 조회
MarketOrderSend.mq5 (5.3 KB) 조회
MarketOrderSendMonitor.mq5 (5.64 KB) 조회
MathCalc.mq5 (0.99 KB) 조회
MathCalc.set (0.29 KB)
MultiMartingale.mq5 (20.12 KB) 조회
OCO2.mq5 (9.37 KB) 조회
OptReportElement.htm (0.46 KB)
OptReportPage.htm (1.36 KB)
OrderSendTransaction1.mq5 (6.41 KB) 조회
OrderSendTransaction2.mq5 (8.79 KB) 조회
OrderSendTransaction3.mq5 (8.85 KB) 조회
OrderSnapshot.mq5 (5.59 KB) 조회
PendingOrderDelete.mq5 (8.38 KB) 조회
PendingOrderGrid1.mq5 (17.9 KB) 조회
PendingOrderGrid2.mq5 (17.76 KB) 조회
PendingOrderGrid3.mq5 (29.46 KB) 조회
PendingOrderGrid4.mq5 (19.92 KB) 조회
PendingOrderModify.mq5 (13.08 KB) 조회
PendingOrderSend.mq5 (7.03 KB) 조회
SyncBarsBySleep.mq5 (3.48 KB) 조회
SyncBarsBySpy.mq5 (4.81 KB) 조회
SyncBarsByTimer.mq5 (3.43 KB) 조회
TickModel.mq5 (3.75 KB) 조회
TradeClose.mq5 (7.39 KB) 조회
TradeCloseBy.mq5 (9.19 KB) 조회
TradeSnapshot.mq5 (9.32 KB) 조회
TradeTransactions.mq5 (5.81 KB) 조회
TrailingStop.mq5 (7.17 KB) 조회
UnityMartingale-audjpy.set (1.58 KB)
UnityMartingale-combo.set (1.77 KB)
UnityMartingale-eurusd.set (1.58 KB)
UnityMartingale-gbpchf.set (1.64 KB)
UnityMartingale.mq5 (42.29 KB) 조회
UnityMartingaleDraft1.mq5 (32.16 KB) 조회
UnityMartingaleDraft2.mq5 (35.39 KB) 조회
UnityMartingaleDraft3.mq5 (37.25 KB) 조회
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) 조회
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) 조회
unicode2.txt (0.1 KB) 조회
unicode3.txt (0.1 KB) 조회
utf8.txt (0.05 KB) 조회
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 조회
AppliedTo.mqh (1.17 KB) 조회
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 조회
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 조회
AutoPtr.mqh (1.87 KB) 조회
CalendarCache.mqh (24.24 KB) 조회
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 조회
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 조회
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 조회
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 조회
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 조회
ColorMix.mqh (6.25 KB) 조회
Comments.mqh (3.71 KB) 조회
ConverterT.mqh (0.96 KB) 조회
CRC32.mqh (1.89 KB) 조회
CustomOrder.mqh (8.69 KB) 조회
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 조회
CustomTrade.mqh (39.4 KB) 조회
DateTime.mqh (2.56 KB) 조회
DBSQLite.mqh (24.03 KB) 조회
DealFilter.mqh (0.84 KB) 조회
DealMonitor.mqh (4.56 KB) 조회
Defines.mqh (0.71 KB) 조회
EnumToArray.mqh (1.54 KB) 조회
FileHandle.mqh (1.97 KB) 조회
FileHolder.mqh (3.64 KB) 조회
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 조회
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 조회
IndBufArray.mqh (7.17 KB) 조회
IndCommon.mqh (0.9 KB) 조회
IS.mqh (0.98 KB) 조회
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 조회
LibRand.mqh (1.23 KB) 조회
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 조회
MapArray.mqh (2.64 KB) 조회
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 조회
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 조회
MqlError.mqh (8.53 KB) 조회
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 조회
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 조회
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 조회
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 조회
MultiTimer.mqh (6.77 KB) 조회
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 조회
OptReader.mqh (21.93 KB) 조회
OrderFilter.mqh (1.19 KB) 조회
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 조회
OutputStream.mqh (4.18 KB) 조회
Periods.mqh (1.95 KB) 조회
Permissions.mqh (4.87 KB) 조회
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 조회
PNG.mqh (5.31 KB) 조회
PositionFilter.mqh (1.38 KB) 조회
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 조회
PRTF.mqh (1.07 KB) 조회
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 조회
QuickSortT.mqh (1.67 KB) 조회
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 조회
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 조회
Reservoir.mqh (4.71 KB) 조회
RSquared.mqh (2.27 KB) 조회
RTTI.mqh (1.57 KB) 조회
SimpleArray.mqh (1.3 KB) 조회
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 조회
StringUtils.mqh (1.91 KB) 조회
StructPrint.mqh (0.85 KB) 조회
SymbolFilter.mqh (7 KB) 조회
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 조회
Tableau.mqh (8.79 KB) 조회
TickEnum.mqh (2.4 KB) 조회
TickFilter.mqh (3.74 KB) 조회
TickModel.mqh (2.67 KB) 조회
Timing.mqh (1.71 KB) 조회
toyjson.mqh (11.4 KB) 조회
TplFile.mqh (8.12 KB) 조회
TplFileFull.mqh (11.01 KB) 조회
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 조회
TradeCache.mqh (7.55 KB) 조회
TradeFilter.mqh (10.59 KB) 조회
TradeGuard.mqh (4.42 KB) 조회
TradeReport.mqh (8.83 KB) 조회
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 조회
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 조회
TradeState.mqh (5.91 KB) 조회
TradeUtils.mqh (11.51 KB) 조회
TrailingStop.mqh (4.17 KB) 조회
Tuples.mqh (4.94 KB) 조회
TypeName.mqh (1 KB) 조회
Uninit.mqh (1.16 KB) 조회
URL.mqh (4.64 KB) 조회
Warnings.mqh (0.54 KB) 조회
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) 조회
wsframe.mqh (11.62 KB) 조회
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 조회
wsmessage.mqh (5.44 KB) 조회
wsprotocol.mqh (15.63 KB) 조회
wstools.mqh (6.22 KB) 조회
wstransport.mqh (5.33 KB) 조회
\MQL5\Indicators\MQL5Book\p6\
MarketBookAddRelease.mq5 (2.74 KB) 조회
MarketBookDisplay.mq5 (6.19 KB) 조회
MarketBookEvent.mq5 (2.37 KB) 조회
MarketBookQuasiTicks.mq5 (3.87 KB) 조회
MarketBookVolumeAlert.mq5 (5.17 KB) 조회
SymbolBidAskChart.mq5 (8.65 KB) 조회
SymbolListSync.mq5 (2.56 KB) 조회
SymbolTickSpy.mq5 (4.55 KB) 조회
TradeTransactionRelay.mq5 (2.66 KB) 조회
UnityPercentEvent.mq5 (10.18 KB) 조회
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 조회
LibRand.mq5 (3 KB) 조회
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p6\
AccountInfo.mq5 (2.15 KB) 조회
AccountPermissions.mq5 (1.82 KB) 조회
Opt2Csv.mq5 (1.21 KB) 조회
ProfitMeter.mq5 (3.01 KB) 조회
SymbolExists.mq5 (1.04 KB) 조회
SymbolFilterBookDepth.mq5 (2.85 KB) 조회
SymbolFilterCurrency.mq5 (1.76 KB) 조회
SymbolFilterCustom.mq5 (1.62 KB) 조회
SymbolFilterDescription.mq5 (2.75 KB) 조회
SymbolFilterExecMode.mq5 (2.7 KB) 조회
SymbolFilterExpiration.mq5 (5.43 KB) 조회
SymbolFilterMarginStats.mq5 (6.52 KB) 조회
SymbolFilterSpread.mq5 (3.99 KB) 조회
SymbolFilterSwap.mq5 (5.37 KB) 조회
SymbolFilterTickValue.mq5 (1.65 KB) 조회
SymbolFilterTradeMode.mq5 (2.46 KB) 조회
SymbolFilterVolumes.mq5 (2.74 KB) 조회
SymbolInfoTick.mq5 (1.96 KB) 조회
SymbolInvisible.mq5 (1.43 KB) 조회
SymbolList.mq5 (1.23 KB) 조회
SymbolMarginRate.mq5 (1.42 KB) 조회
SymbolMonitor.mq5 (0.91 KB) 조회
SymbolPermissions.mq5 (4.35 KB) 조회
SymbolRemoveUnused.mq5 (2.25 KB) 조회
SymbolStatsByPriceType.mq5 (1.35 KB) 조회
TradeGuardExample.mq5 (2.79 KB) 조회
TradeHistoryPrint.mq5 (11.43 KB) 조회
파트 6. 트레이딩 자동화

"파트 6. MQL5 Programming for Traders의 트레이딩 자동화" 에서 우리는MQL5 언어의 핵심 구성 요소에 대해 알아볼 것입니다. 우리는 금융상품 사양 및 트레이딩 계좌 설정과 같은 기본적인 것들부터 시작하게 될 것입니다. 이는 Expert Advisors를 제대로 운영하기 위한 전제 조건입니다. 그런 다음 내장된 함수 및 데이터 구조, 로봇별 이벤트와 전략 테스터에서 Expert Advisor를 사용하는 방법에 대해 알아볼 것입니다. MetaTrader 5 전략 테스터는 재무적인 성과를 평가하고 트레이딩 전략을 최적화할 수 있는 트레이딩 로봇 개발에 중요한 요소입니다.

테스터는 바 또는 틱을 사용한 시각적 테스트, 모델링된 틱 또는 실제 틱을 포함한 다양한 모드에서 디버깅하는 데 필수적인 도구를 제공합니다. 또한 테스터를 통해 우리는 시각적 창 없이도 쿼트의 흐름을 시각적으로 재현하고 간단한 테스트를 수행할 수 있습니다. 앞서 우리는 시각적 모드에서 지표를 테스트하는 방법을 살펴봤습니다. 그러나 제한된 설정 세트만 허용됩니다. Expert Advisors를 개발할 때는 모든 테스터 기능에 액세스할 수 있습니다.

트레이딩 자동화



또한 시장 데이터의 또 다른 표현 방식에 대해서도 살펴볼 것입니다: 시장 심도 및 소프트웨어 인터페이스.

MetaTrader 5는 터미널의 모든 하위 시스템의 기초가 되는 금융상품(심볼)을 분석하고 거래할 수 있는 기능을 제공합니다. 사용자는 브로커가 제공한 목록에서 종목을 선택해 종합시세에서 모니터링할 수 있습니다. MQL5 API를 사용하면 여러분은 모든 심볼의 특성을 살펴 보고 분석하여 마켓 워치에 추가하거나 제거할 수 있습니다.

브로커가 제공하는 표준 심볼 외에도 MetaTrader 5는 사용자 지정 심볼을 생성할 수 있게 하고 이러한 심볼의 속성을 로드하고, 임의 데이터 소스에서 히스토리를 쿼트하거나 MQL5 프로그램이나 공식을 사용하여 이들을 계산하는 것을 가능하게 합니다.

원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/45595

MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 5 MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 5

책의 파트 5에서는 금융 데이터 분석 및 처리, 차트 시각화, 자동화, 사용자 상호작용 등 알고리즘 트레이딩과 관련된 API에 대해 자세히 알아볼 것입니다.

MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 4 MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 4

이 책의 네 번째 파트에서는 기본 제공 함수(MQL5 API)를 마스터하는 데 중점을 둘 것입니다. 그리고 이후 점차 전문화된 하위 시스템을 살펴볼 것입니다. 모든 MQL5 프로그램은 다양한 기술과 기능을 활용할 수 있게 합니다. 따라서 여러분은 대부분의 프로그램에서 활용할 수 있는 가장 간단하고 유용한 기능부터 시작하는 것이 좋습니다.

MQL5 Programming for Traders – 책의 소스 코드. 파트 7 MQL5 Programming for Traders – 책의 소스 코드. 파트 7

책의 마지막 일곱 번째 부분에서는 MetaTrader 5용 프로그램을 개발할 때 유용한 MQL5 API의 고급 기능에 대해 설명합니다. 여기에는 맞춤형 종목 심볼, 내장된 경제 달력 이벤트에 대해서는 물론 네트워킹, 데이터베이스, 암호화와 같은 범용적인 기술이 포함됩니다.

"MQL5를 이용한 알고리즘 트레이딩을 위한 신경망" 책의 예시 "MQL5를 이용한 알고리즘 트레이딩을 위한 신경망" 책의 예시

"MQL5를 이용한 알고리즘 트레이딩을 위한 신경망"은 인공지능과 신경망의 이론적 기초와 이를 MQL5 프로그래밍 언어를 사용한 금융 트레이딩에 적용하는 실용적인 측면을 모두 다루는 종합 가이드입니다.