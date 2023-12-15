당사 팬 페이지에 가입하십시오
MQL5 Programming for Traders – 책의 소스 코드. 파트 7
- 728
- (10)
\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\BandOsMACustom.mq5 (17.78 KB) 조회BandOsMACustomSignal.mq5 (18.01 KB) 조회BandOsMAticks.mq5 (12.59 KB) 조회CalendarTrading.mq5 (9.26 KB) 조회CustomOrderSend.mq5 (4.38 KB) 조회CustomTester.mq5 (10.06 KB) 조회EqualVolumeBars.mq5 (14.87 KB) 조회PseudoMarketBook.mq5 (7.18 KB) 조회\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\Web\access.js (0.88 KB)common.css (0.21 KB)index.htm (0.48 KB)MQL5Book.crt (1.24 KB)MQL5Book.key (1.69 KB)wschat.htm (0.5 KB)wschat.js (3.38 KB)wschat_client.js (1.56 KB)wsecho.js (2.87 KB)wsecho_client.js (1.32 KB)wsintro.js (1.47 KB)wspublisher.htm (0.83 KB)wspublisher_client.js (2.58 KB)wspubsub.htm (0.32 KB)wspubsub.js (7.26 KB)wssubscriber.htm (0.85 KB)wssubscriber_client.js (2.63 KB)\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\wsChat\wschat.mq5 (7.22 KB) 조회wschat.mqproj (4.57 KB)\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\wsEcho\wsecho.mq5 (1.74 KB) 조회wsecho.mqproj (4.61 KB)\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\wsTradeCopier\wstradecopier.mq5 (16.93 KB) 조회wstradecopier.mqproj (10.38 KB)\MQL5\Files\MQL5Book\ansi1252.txt (0.05 KB) 조회clock10.htm (0.96 KB)clock10.png (0.32 KB)envrun.bat (0.05 KB)icons-322-46.bmp (57.91 KB)unicode1.txt (0.1 KB) 조회unicode2.txt (0.1 KB) 조회unicode3.txt (0.1 KB) 조회\MQL5\Include\MQL5Book\AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 조회AppliedTo.mqh (1.17 KB) 조회ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 조회AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 조회AutoPtr.mqh (1.87 KB) 조회CalendarCache.mqh (24.24 KB) 조회CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 조회CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 조회CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 조회ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 조회ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 조회ColorMix.mqh (6.25 KB) 조회Comments.mqh (3.71 KB) 조회ConverterT.mqh (0.96 KB) 조회CustomOrder.mqh (8.69 KB) 조회CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 조회CustomTrade.mqh (39.4 KB) 조회DateTime.mqh (2.56 KB) 조회DBSQLite.mqh (24.03 KB) 조회DealFilter.mqh (0.84 KB) 조회DealMonitor.mqh (4.56 KB) 조회Defines.mqh (0.71 KB) 조회EnumToArray.mqh (1.54 KB) 조회FileHandle.mqh (1.97 KB) 조회FileHolder.mqh (3.64 KB) 조회HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 조회HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 조회IndBufArray.mqh (7.17 KB) 조회IndCommon.mqh (0.9 KB) 조회LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 조회LibRand.mqh (1.23 KB) 조회LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 조회MapArray.mqh (2.64 KB) 조회MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 조회MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 조회MqlError.mqh (8.53 KB) 조회MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 조회MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 조회MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 조회MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 조회MultiTimer.mqh (6.77 KB) 조회ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 조회OptReader.mqh (21.93 KB) 조회OrderFilter.mqh (1.19 KB) 조회OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 조회OutputStream.mqh (4.18 KB) 조회Periods.mqh (1.95 KB) 조회Permissions.mqh (4.87 KB) 조회PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 조회PositionFilter.mqh (1.38 KB) 조회PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 조회QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 조회QuickSortT.mqh (1.67 KB) 조회QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 조회QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 조회Reservoir.mqh (4.71 KB) 조회RSquared.mqh (2.27 KB) 조회SimpleArray.mqh (1.3 KB) 조회StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 조회StringUtils.mqh (1.91 KB) 조회StructPrint.mqh (0.85 KB) 조회SymbolFilter.mqh (7 KB) 조회SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 조회Tableau.mqh (8.79 KB) 조회TickEnum.mqh (2.4 KB) 조회TickFilter.mqh (3.74 KB) 조회TickModel.mqh (2.67 KB) 조회Timing.mqh (1.71 KB) 조회toyjson.mqh (11.4 KB) 조회TplFile.mqh (8.12 KB) 조회TplFileFull.mqh (11.01 KB) 조회TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 조회TradeCache.mqh (7.55 KB) 조회TradeFilter.mqh (10.59 KB) 조회TradeGuard.mqh (4.42 KB) 조회TradeReport.mqh (8.83 KB) 조회TradeReportPage.htm (0.75 KB)TradeReportSVG.htm (0.38 KB)TradeReportTable.htm (2.11 KB)TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 조회TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 조회TradeState.mqh (5.91 KB) 조회TradeUtils.mqh (11.51 KB) 조회TrailingStop.mqh (4.17 KB) 조회Tuples.mqh (4.94 KB) 조회TypeName.mqh (1 KB) 조회Uninit.mqh (1.16 KB) 조회Warnings.mqh (0.54 KB) 조회\MQL5\Include\MQL5Book\ws\wsclient.mqh (5.19 KB) 조회wsframe.mqh (11.62 KB) 조회wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 조회wsmessage.mqh (5.44 KB) 조회wsprotocol.mqh (15.63 KB) 조회wstools.mqh (6.22 KB) 조회wstransport.mqh (5.33 KB) 조회\MQL5\Indicators\MQL5Book\p7\BmpOwner.mq5 (1.73 KB) 조회BmpUser.mq5 (2.38 KB) 조회CalendarMonitor.mq5 (6.4 KB) 조회CalendarMonitorCached.mq5 (7.57 KB) 조회CalendarRecordById.mq5 (6.93 KB) 조회DeltaPrice.mq5 (3.63 KB) 조회DeltaVolumeProfile.mq5 (10.44 KB) 조회FaultyIndicator.mq5 (1.66 KB) 조회KeyboardSpy.mq5 (2.6 KB) 조회LibHoughChannel.mq5 (6.64 KB) 조회MainIndicator.mq5 (1.65 KB) 조회message.txt (0.06 KB) 조회search1.bmp (1.51 KB)search2.bmp (1.51 KB)ShapesDrawing.mqh (16.89 KB) 조회SimpleDrawing.mq5 (2.72 KB) 조회SimpleDrawing.mqh (13.11 KB) 조회\MQL5\Indicators\MQL5Book\p7\SubFolder\EmbeddedIndicator.mq5 (2.48 KB) 조회NonEmbeddedIndicator.mq5 (1.88 KB) 조회\MQL5\Libraries\MQL5Book\LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 조회LibRand.mq5 (3 KB) 조회\MQL5\Presets\MQL5Book\BandOsMA.set (1.22 KB)BandOsMACustom.set (1.54 KB)BandOsMAticks.set (1.24 KB)\MQL5\Scripts\MQL5Book\p7\argb.bmp (451.18 KB)ARGBbitmap.mq5 (1.76 KB) 조회a_LCDNova3DCmObl.ttf (40.47 KB)CalendarChangeBacktrace.mq5 (11.65 KB) 조회CalendarChangeReader.mq5 (4.08 KB) 조회CalendarCountries.mq5 (3.35 KB) 조회CalendarEventKindsByCountry.mq5 (7.4 KB) 조회CalendarEventKindsByCurrency.mq5 (11.77 KB) 조회CalendarFilterPrint.mq5 (4.62 KB) 조회CalendarForDates.mq5 (5.57 KB) 조회CalendarStatsByEvent.mq5 (9.68 KB) 조회CryptDecode.mq5 (7.2 KB) 조회CryptEncode.mq5 (10.83 KB) 조회CryptPNG.mq5 (1.76 KB) 조회CustomSymbolCreateDelete.mq5 (1.6 KB) 조회CustomSymbolFilterTicks.mq5 (5.49 KB) 조회CustomSymbolProperties.mq5 (2.51 KB) 조회CustomSymbolRandomRates.mq5 (6.48 KB) 조회DBcreateTable.mq5 (1.71 KB) 조회DBcreateTableFromStruct.mq5 (2.65 KB) 조회DBfillTableFromStructArray.mq5 (10.3 KB) 조회DBinit.mq5 (0.98 KB) 조회DBmetaProgramming.mq5 (3.41 KB) 조회DBquickStart.mq5 (5.14 KB) 조회DBquickStartWithStruct.mq5 (5.02 KB) 조회DBquotesImport.mq5 (4.28 KB) 조회DBQuotesIntradayBackAndForward.mq5 (19.77 KB) 조회DBQuotesIntradayBackAndForward.sql (1.54 KB)DBQuotesIntradayLag.mq5 (5.16 KB) 조회DBQuotesIntradayLag.sql (0.84 KB)DBQuotesIntradayLagGroup.mq5 (14.21 KB) 조회DBQuotesIntradayLagGroup.sql (1.06 KB)LibClipboard.mq5 (1.91 KB) 조회LibRandTest.mq5 (4.46 KB) 조회LibWindowTree.mq5 (3.83 KB) 조회NetFtp.mq5 (1.02 KB) 조회NetMail.mq5 (0.96 KB) 조회NetNotification.mq5 (1.04 KB) 조회Reservoir.mq5 (3.1 KB) 조회ResourceFont.mq5 (3.29 KB) 조회ResourceReadImage.mq5 (4.5 KB) 조회ResourceShapesDraw.mq5 (18.37 KB) 조회ResourceText.mq5 (4 KB) 조회ResourceTextAnchOrientation.mq5 (4.13 KB) 조회SocketConnect.mq5 (1.42 KB) 조회SocketIsConnected.mq5 (1.99 KB) 조회SocketReadWriteHTTP.mq5 (4.11 KB) 조회SocketReadWriteHTTPS.mq5 (11.84 KB) 조회WebRequestAuth.mq5 (4.37 KB) 조회WebRequestCookie.mq5 (1.81 KB) 조회WebRequestForm.mq5 (2.35 KB) 조회WebRequestTest.mq5 (1.97 KB) 조회yuan.bmp (4.05 KB)\MQL5\Scripts\MQL5Book\Python\accountinfo.py (1.16 KB) 조회copyticks.py (1.62 KB) 조회eurusdbook.py (1.84 KB) 조회eurusdrates.py (1.45 KB) 조회gbpusdtick.py (1.36 KB) 조회historydealsget.py (1.96 KB) 조회historyordersget.py (2.74 KB) 조회ordercheck.py (2.73 KB) 조회ordersend.py (4.57 KB) 조회ordersget.py (2.13 KB) 조회positionsget.py (2.06 KB) 조회python-args.py (0.59 KB) 조회ratescorr.py (2.26 KB) 조회terminalinfo.py (1.35 KB) 파트 7. 고급 MQL5 도구
"파트 7. “고급 MQL5 도구"에서는 MetaTrader 5용 프로그램을 개발할 때 유용한 MQL5 API의 고급 기능에 대해 설명합니다. 여기에는 맞춤형 종목 심볼, 내장된 경제 달력 이벤트에 대해서는 물론 네트워킹, 데이터베이스, 암호화와 같은 범용적인 기술이 포함됩니다.
이 부분에서는 다른 MQL 프로그램에 연결하기 위해 만들어진 API를 제공하는 특수 프로그램 유형인 라이브러리를 다룹니다. 또한 소프트웨어 패키지를 개발하고 논리적으로 상호 연결된 프로그램을 프로젝트에 결합하는 기능에 대해서도 알아봅니다.
마지막으로 이 부분에서는 Python을 포함한 다른 소프트웨어 환경과의 통합에 대해서 알아봅니다.
우리는 프로그램 코드에 포함될 수 있는 모든 유형의 파일인 리소스를 연구하는 것부터 시작할 것입니다. 리소스에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 멀티미디어 요소
- 외부 프로그램의 "하드" 설정
- 컴파일 된 형태의 기타 MQL5 프로그램
MQL5 개발 환경에서는 애플리케이션 데이터 배열, 이미지, 사운드 및 글꼴을 소스 파일에 포함할 수 있습니다. 그러므로 프로그램이 최종 사용자에게 사용성에서 편리한 제품이 되게 되는 것입니다.
BMP 형식의 래스터 이미지가 포함된 그래픽 리소스에 특별한 주의가 필요할 것입니다. 여러분은 이들을 차트에서 동적으로 생성, 편집 및 표시하는 방법을 배우게 됩니다.
그리고 MQL5에서 OpenCL의 통합을 살펴보면서 책의 마지막 부분을 마무리할 것입니다. OpenCL은 그래픽 프로세서(GPU) 및 중앙 처리 장치(CPU)를 포함한 다중 프로세서 시스템의 병렬 프로그래밍을 위한 개방형 표준입니다. 알고리즘을 병렬화할 수 있다면 OpenCL은 계산 집약적인 작업을 가속화할 수 있습니다. 여기에는 신경망 훈련, 푸리에 변환, 방정식 시스템 해결이 포함될 수 있습니다.
MQL 프로그램에서 OpenCL을 활용하려면 제조업체의 특수 드라이버가 있어야 하며 OpenCL 버전 1.1 이상에 대한 지원이 필요합니다. 그래픽 카드가 필수는 아닙니다. 왜냐하면 중앙 프로세서를 병렬 컴퓨팅에 사용할 수도 있기 때문입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/45596
"MQL5 Programming for Traders" 파트 6에서는 MQL5 언어의 핵심인 트레이딩 자동화에 대해 알아볼 것입니다. 우리는 금융상품 사양 및 트레이딩 계좌 설정과 같은 기본적인 것들부터 시작하게 될 것입니다. 이는 Expert Advisors를 제대로 운영하기 위한 전제 조건입니다.MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 5
책의 파트 5에서는 금융 데이터 분석 및 처리, 차트 시각화, 자동화, 사용자 상호작용 등 알고리즘 트레이딩과 관련된 API에 대해 자세히 알아볼 것입니다.
"MQL5를 이용한 알고리즘 트레이딩을 위한 신경망"은 인공지능과 신경망의 이론적 기초와 이를 MQL5 프로그래밍 언어를 사용한 금융 트레이딩에 적용하는 실용적인 측면을 모두 다루는 종합 가이드입니다.싱글 테스터 캐시
