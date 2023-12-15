코드베이스섹션
Experts

MQL5 Programming for Traders – 책의 소스 코드. 파트 7 - MetaTrader 5용 expert

\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\
BandOsMACustom.mq5 (17.78 KB) 조회
BandOsMACustomSignal.mq5 (18.01 KB) 조회
BandOsMAticks.mq5 (12.59 KB) 조회
CalendarTrading.mq5 (9.26 KB) 조회
CustomOrderSend.mq5 (4.38 KB) 조회
CustomTester.mq5 (10.06 KB) 조회
EqualVolumeBars.mq5 (14.87 KB) 조회
PseudoMarketBook.mq5 (7.18 KB) 조회
\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\Web\
access.js (0.88 KB)
common.css (0.21 KB)
index.htm (0.48 KB)
MQL5Book.crt (1.24 KB)
MQL5Book.key (1.69 KB)
wschat.htm (0.5 KB)
wschat.js (3.38 KB)
wschat_client.js (1.56 KB)
wsecho.js (2.87 KB)
wsecho_client.js (1.32 KB)
wsintro.js (1.47 KB)
wspublisher.htm (0.83 KB)
wspublisher_client.js (2.58 KB)
wspubsub.htm (0.32 KB)
wspubsub.js (7.26 KB)
wssubscriber.htm (0.85 KB)
wssubscriber_client.js (2.63 KB)
\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\wsChat\
wschat.mq5 (7.22 KB) 조회
wschat.mqproj (4.57 KB)
\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\wsEcho\
wsecho.mq5 (1.74 KB) 조회
wsecho.mqproj (4.61 KB)
\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\wsTradeCopier\
wstradecopier.mq5 (16.93 KB) 조회
wstradecopier.mqproj (10.38 KB)
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) 조회
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) 조회
unicode2.txt (0.1 KB) 조회
unicode3.txt (0.1 KB) 조회
utf8.txt (0.05 KB) 조회
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 조회
AppliedTo.mqh (1.17 KB) 조회
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 조회
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 조회
AutoPtr.mqh (1.87 KB) 조회
CalendarCache.mqh (24.24 KB) 조회
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 조회
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 조회
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 조회
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 조회
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 조회
ColorMix.mqh (6.25 KB) 조회
Comments.mqh (3.71 KB) 조회
ConverterT.mqh (0.96 KB) 조회
CRC32.mqh (1.89 KB) 조회
CustomOrder.mqh (8.69 KB) 조회
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 조회
CustomTrade.mqh (39.4 KB) 조회
DateTime.mqh (2.56 KB) 조회
DBSQLite.mqh (24.03 KB) 조회
DealFilter.mqh (0.84 KB) 조회
DealMonitor.mqh (4.56 KB) 조회
Defines.mqh (0.71 KB) 조회
EnumToArray.mqh (1.54 KB) 조회
FileHandle.mqh (1.97 KB) 조회
FileHolder.mqh (3.64 KB) 조회
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 조회
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 조회
IndBufArray.mqh (7.17 KB) 조회
IndCommon.mqh (0.9 KB) 조회
IS.mqh (0.98 KB) 조회
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 조회
LibRand.mqh (1.23 KB) 조회
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 조회
MapArray.mqh (2.64 KB) 조회
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 조회
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 조회
MqlError.mqh (8.53 KB) 조회
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 조회
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 조회
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 조회
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 조회
MultiTimer.mqh (6.77 KB) 조회
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 조회
OptReader.mqh (21.93 KB) 조회
OrderFilter.mqh (1.19 KB) 조회
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 조회
OutputStream.mqh (4.18 KB) 조회
Periods.mqh (1.95 KB) 조회
Permissions.mqh (4.87 KB) 조회
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 조회
PNG.mqh (5.31 KB) 조회
PositionFilter.mqh (1.38 KB) 조회
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 조회
PRTF.mqh (1.07 KB) 조회
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 조회
QuickSortT.mqh (1.67 KB) 조회
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 조회
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 조회
Reservoir.mqh (4.71 KB) 조회
RSquared.mqh (2.27 KB) 조회
RTTI.mqh (1.57 KB) 조회
SimpleArray.mqh (1.3 KB) 조회
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 조회
StringUtils.mqh (1.91 KB) 조회
StructPrint.mqh (0.85 KB) 조회
SymbolFilter.mqh (7 KB) 조회
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 조회
Tableau.mqh (8.79 KB) 조회
TickEnum.mqh (2.4 KB) 조회
TickFilter.mqh (3.74 KB) 조회
TickModel.mqh (2.67 KB) 조회
Timing.mqh (1.71 KB) 조회
toyjson.mqh (11.4 KB) 조회
TplFile.mqh (8.12 KB) 조회
TplFileFull.mqh (11.01 KB) 조회
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 조회
TradeCache.mqh (7.55 KB) 조회
TradeFilter.mqh (10.59 KB) 조회
TradeGuard.mqh (4.42 KB) 조회
TradeReport.mqh (8.83 KB) 조회
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 조회
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 조회
TradeState.mqh (5.91 KB) 조회
TradeUtils.mqh (11.51 KB) 조회
TrailingStop.mqh (4.17 KB) 조회
Tuples.mqh (4.94 KB) 조회
TypeName.mqh (1 KB) 조회
Uninit.mqh (1.16 KB) 조회
URL.mqh (4.64 KB) 조회
Warnings.mqh (0.54 KB) 조회
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) 조회
wsframe.mqh (11.62 KB) 조회
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 조회
wsmessage.mqh (5.44 KB) 조회
wsprotocol.mqh (15.63 KB) 조회
wstools.mqh (6.22 KB) 조회
wstransport.mqh (5.33 KB) 조회
\MQL5\Indicators\MQL5Book\p7\
BmpOwner.mq5 (1.73 KB) 조회
BmpUser.mq5 (2.38 KB) 조회
CalendarMonitor.mq5 (6.4 KB) 조회
CalendarMonitorCached.mq5 (7.57 KB) 조회
CalendarRecordById.mq5 (6.93 KB) 조회
DeltaPrice.mq5 (3.63 KB) 조회
DeltaVolumeProfile.mq5 (10.44 KB) 조회
FaultyIndicator.mq5 (1.66 KB) 조회
KeyboardSpy.mq5 (2.6 KB) 조회
LibHoughChannel.mq5 (6.64 KB) 조회
MainIndicator.mq5 (1.65 KB) 조회
message.txt (0.06 KB) 조회
search1.bmp (1.51 KB)
search2.bmp (1.51 KB)
ShapesDrawing.mqh (16.89 KB) 조회
SimpleDrawing.mq5 (2.72 KB) 조회
SimpleDrawing.mqh (13.11 KB) 조회
\MQL5\Indicators\MQL5Book\p7\SubFolder\
EmbeddedIndicator.mq5 (2.48 KB) 조회
NonEmbeddedIndicator.mq5 (1.88 KB) 조회
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 조회
LibRand.mq5 (3 KB) 조회
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p7\
argb.bmp (451.18 KB)
ARGBbitmap.mq5 (1.76 KB) 조회
a_LCDNova3DCmObl.ttf (40.47 KB)
CalendarChangeBacktrace.mq5 (11.65 KB) 조회
CalendarChangeReader.mq5 (4.08 KB) 조회
CalendarCountries.mq5 (3.35 KB) 조회
CalendarEventKindsByCountry.mq5 (7.4 KB) 조회
CalendarEventKindsByCurrency.mq5 (11.77 KB) 조회
CalendarFilterPrint.mq5 (4.62 KB) 조회
CalendarForDates.mq5 (5.57 KB) 조회
CalendarStatsByEvent.mq5 (9.68 KB) 조회
CryptDecode.mq5 (7.2 KB) 조회
CryptEncode.mq5 (10.83 KB) 조회
CryptPNG.mq5 (1.76 KB) 조회
CustomSymbolCreateDelete.mq5 (1.6 KB) 조회
CustomSymbolFilterTicks.mq5 (5.49 KB) 조회
CustomSymbolProperties.mq5 (2.51 KB) 조회
CustomSymbolRandomRates.mq5 (6.48 KB) 조회
DBcreateTable.mq5 (1.71 KB) 조회
DBcreateTableFromStruct.mq5 (2.65 KB) 조회
DBfillTableFromStructArray.mq5 (10.3 KB) 조회
DBinit.mq5 (0.98 KB) 조회
DBmetaProgramming.mq5 (3.41 KB) 조회
DBquickStart.mq5 (5.14 KB) 조회
DBquickStartWithStruct.mq5 (5.02 KB) 조회
DBquotesImport.mq5 (4.28 KB) 조회
DBQuotesIntradayBackAndForward.mq5 (19.77 KB) 조회
DBQuotesIntradayBackAndForward.sql (1.54 KB)
DBQuotesIntradayLag.mq5 (5.16 KB) 조회
DBQuotesIntradayLag.sql (0.84 KB)
DBQuotesIntradayLagGroup.mq5 (14.21 KB) 조회
DBQuotesIntradayLagGroup.sql (1.06 KB)
LibClipboard.mq5 (1.91 KB) 조회
LibRandTest.mq5 (4.46 KB) 조회
LibWindowTree.mq5 (3.83 KB) 조회
NetFtp.mq5 (1.02 KB) 조회
NetMail.mq5 (0.96 KB) 조회
NetNotification.mq5 (1.04 KB) 조회
Reservoir.mq5 (3.1 KB) 조회
ResourceFont.mq5 (3.29 KB) 조회
ResourceReadImage.mq5 (4.5 KB) 조회
ResourceShapesDraw.mq5 (18.37 KB) 조회
ResourceText.mq5 (4 KB) 조회
ResourceTextAnchOrientation.mq5 (4.13 KB) 조회
SocketConnect.mq5 (1.42 KB) 조회
SocketIsConnected.mq5 (1.99 KB) 조회
SocketReadWriteHTTP.mq5 (4.11 KB) 조회
SocketReadWriteHTTPS.mq5 (11.84 KB) 조회
WebRequestAuth.mq5 (4.37 KB) 조회
WebRequestCookie.mq5 (1.81 KB) 조회
WebRequestForm.mq5 (2.35 KB) 조회
WebRequestTest.mq5 (1.97 KB) 조회
yuan.bmp (4.05 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\Python\
accountinfo.py (1.16 KB) 조회
copyticks.py (1.62 KB) 조회
eurjpy.py (1.62 KB) 조회
eurusdbook.py (1.84 KB) 조회
eurusdrates.py (1.45 KB) 조회
gbpusdtick.py (1.36 KB) 조회
historydealsget.py (1.96 KB) 조회
historyordersget.py (2.74 KB) 조회
init.py (0.94 KB) 조회
ordercheck.py (2.73 KB) 조회
ordersend.py (4.57 KB) 조회
ordersget.py (2.13 KB) 조회
positionsget.py (2.06 KB) 조회
python-args.py (0.59 KB) 조회
ratescorr.py (2.26 KB) 조회
terminalinfo.py (1.35 KB) 조회
\MQL5\Services\MQL5Book\p7\
CalendarChangeSaver.mq5 (3.94 KB) 조회
파트 7. 고급 MQL5 도구

"파트 7. “고급 MQL5 도구"에서는 MetaTrader 5용 프로그램을 개발할 때 유용한 MQL5 API의 고급 기능에 대해 설명합니다. 여기에는 맞춤형 종목 심볼, 내장된 경제 달력 이벤트에 대해서는 물론 네트워킹, 데이터베이스, 암호화와 같은 범용적인 기술이 포함됩니다.

이 부분에서는 다른 MQL 프로그램에 연결하기 위해 만들어진 API를 제공하는 특수 프로그램 유형인 라이브러리를 다룹니다. 또한 소프트웨어 패키지를 개발하고 논리적으로 상호 연결된 프로그램을 프로젝트에 결합하는 기능에 대해서도 알아봅니다.

마지막으로 이 부분에서는 Python을 포함한 다른 소프트웨어 환경과의 통합에 대해서 알아봅니다.

고급 MQL5 도구

우리는 프로그램 코드에 포함될 수 있는 모든 유형의 파일인 리소스를 연구하는 것부터 시작할 것입니다. 리소스에는 다음이 포함될 수 있습니다.

  • 멀티미디어 요소
  • 외부 프로그램의 "하드" 설정
  • 컴파일 된 형태의 기타 MQL5 프로그램

MQL5 개발 환경에서는 애플리케이션 데이터 배열, 이미지, 사운드 및 글꼴을 소스 파일에 포함할 수 있습니다. 그러므로 프로그램이 최종 사용자에게 사용성에서 편리한 제품이 되게 되는 것입니다.

BMP 형식의 래스터 이미지가 포함된 그래픽 리소스에 특별한 주의가 필요할 것입니다. 여러분은 이들을 차트에서 동적으로 생성, 편집 및 표시하는 방법을 배우게 됩니다.

그리고 MQL5에서 OpenCL의 통합을 살펴보면서 책의 마지막 부분을 마무리할 것입니다. OpenCL은 그래픽 프로세서(GPU) 및 중앙 처리 장치(CPU)를 포함한 다중 프로세서 시스템의 병렬 프로그래밍을 위한 개방형 표준입니다. 알고리즘을 병렬화할 수 있다면 OpenCL은 계산 집약적인 작업을 가속화할 수 있습니다. 여기에는 신경망 훈련, 푸리에 변환, 방정식 시스템 해결이 포함될 수 있습니다.

MQL 프로그램에서 OpenCL을 활용하려면 제조업체의 특수 드라이버가 있어야 하며 OpenCL 버전 1.1 이상에 대한 지원이 필요합니다. 그래픽 카드가 필수는 아닙니다. 왜냐하면 중앙 프로세서를 병렬 컴퓨팅에 사용할 수도 있기 때문입니다.


원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/45596

