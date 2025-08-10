거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Candle Replay Magnifier - MetaTrader 5용 지표
기능:
- 과거 날짜의 캔들을 현재 차트에 바로 오버레이할 수 있습니다.
- 실시간 차트 움직임에 맞춰 재생 영역/확대경이 자동으로 조정됩니다.
- 동적 도구 설명 표시:
- 시간.
- 시가, 고가, 저가, 종가.
- 캔들 범위.
- 강세/약세 방향.
- 거래량.
- 강세/약세 캔들 및 영역에 대한 사용자 정의 가능한 색상.
- 오버레이 영역을 선택하고 드래그할 수 있는 대화형 영역.
- 일중 시간대(예: M1~H1)에서 작동합니다.
매개변수:
|매개변수 이름
|설명
|InpReplayDate
|과거 캔들을 가져올 날짜입니다.
|InpMainZoneColor
|메인 라이브 영역 사각형의 색상입니다.
|InpReplayZoneColor
|리플레이 오버레이 영역의 색상입니다.
|InpBullColor
|강세 리플레이 캔들의 색상입니다.
|InpBearColor
|약세 재생 캔들의 색입니다.
사용 방법:
간단한 단계별 가이드입니다:
- 차트에 인디케이터를 첨부합니다(장중이 바람직).
- 입력 패널에서 재생 날짜를 선택합니다.
- 인디케이터가 현재 차트에 빨간색 "주 영역"을 그립니다.
- 녹색 "리플레이 영역"에는 동일한 상대적 위치와 크기로 매핑된 과거 캔들이 표시됩니다.
- 캔들 세부 정보를 보려면 리플레이 막대 위로 마우스를 가져갑니다.
영역 안에는 무엇이 있나요?
- 메인 영역(왼쪽)의 첫 번째 캔들은 선택한 리플레이 날짜의 첫 번째 캔들에 해당합니다.
- 현재 라이브 캔들 (빨간색 영역 오른쪽)은 녹색 리플레이 영역의 마지막 캔들과 정렬됩니다.
- 이를 통해 쉽게 확인할 수 있습니다:
- "지난번 이 위치에서 시장은 어떻게 움직였나?".
- "비슷한 패턴이 반복되고 있는가?".
현재 캔들스틱 주변에는 무엇이 있나요?
- 현재 캔들 (빨간색 메인 영역의 마지막 막대)은 녹색 리플레이 영역의 마지막 캔들과 정확히 일치하며 시간 위치와 시가가 모두 정렬되어 있습니다.
- 메인 영역 왼쪽의 첫 번째 캔들은 리플레이 영역의 첫 번째 캔들 (선택한 리플레이 날짜의 캔들)과 일치합니다.
- 메인 영역의 마지막 (현재) 캔들은 리플레이 영역의 마지막 캔들과 일치하며 시가는 비교를 위해 동일합니다.
- 이를 통해 답변할 수 있습니다:
- "지난번 같은 시세와 시간대에 시세가 어떻게 움직였지?"라는 질문에 답할 수 있습니다.
참고 사항 및 제한 사항:
- 영역 범위: 재생 범위가 넓으면 저사양 기기에서 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
- 심지없음: 캔들 몸체만 그려지며 위쪽 및 아래쪽 그림자는 표시되지 않습니다.
- 버퍼 없음: 이 인디케이터는 인디케이터 버퍼가 아닌 차트 개체(직사각형)만 사용합니다.
- 모든 새 막대를 다시 그립니다: 새 틱 또는 막대가 생길 때마다 전체 재생 영역이 다시 렌더링되므로 성능에 최적화되지 않습니다.
- 리플레이날짜에 시장 마감: 선택한 리플레이 날짜에 시장이 마감된 경우 캔들이 표시되지 않습니다.
- 리플레이상쇄 위험: 리플레이 날짜에 일부 막대가 없는 경우 녹색 리플레이 영역이 잘못 정렬될 수 있으며 현재 캔들의 시가가 리플레이 캔들 시가와 일치하지 않을 수 있습니다.
- 일중 차트주기로만 지원됩니다: 이 도구는 일중(일봉 이하) 사용을 위해 설계되었습니다. D1/W1/M1용이 아닙니다.
스크린샷:
결론패턴 트레이더, 스캘퍼 또는 시장 움직임을 시각적으로 비교하고 싶을 때 이 도구를 사용하면 분석에 새로운 관점을 추가할 수 있습니다. 한 번 사용해 보시고 의견을 알려주세요!
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/61281
