Candle Replay Magnifier - MetaTrader 5용 지표

기능:

  • 과거 날짜의 캔들을 현재 차트에 바로 오버레이할 수 있습니다.
    • 실시간 차트 움직임에 맞춰 재생 영역/확대경이 자동으로 조정됩니다.
  • 동적 도구 설명 표시:
    1. 시간.
    2. 시가, 고가, 저가, 종가.
    3. 캔들 범위.
    4. 강세/약세 방향.
    5. 거래량.
  • 강세/약세 캔들 및 영역에 대한 사용자 정의 가능한 색상.
  • 오버레이 영역을 선택하고 드래그할 수 있는 대화형 영역.
  • 일중 시간대(예: M1~H1)에서 작동합니다.


매개변수:

매개변수 이름 설명
InpReplayDate 과거 캔들을 가져올 날짜입니다.
InpMainZoneColor 메인 라이브 영역 사각형의 색상입니다.
InpReplayZoneColor 리플레이 오버레이 영역의 색상입니다.
InpBullColor 강세 리플레이 캔들의 색상입니다.
InpBearColor 약세 재생 캔들의 색입니다.


사용 방법:

간단한 단계별 가이드입니다:

  1. 차트에 인디케이터를 첨부합니다(장중이 바람직).
  2. 입력 패널에서 재생 날짜를 선택합니다.
  3. 인디케이터가 현재 차트에 빨간색 "주 영역"을 그립니다.
  4. 녹색 "리플레이 영역"에는 동일한 상대적 위치와 크기로 매핑된 과거 캔들이 표시됩니다.
  5. 캔들 세부 정보를 보려면 리플레이 막대 위로 마우스를 가져갑니다.


영역 안에는 무엇이 있나요?

  • 메인 영역(왼쪽)의 첫 번째 캔들은 선택한 리플레이 날짜의 첫 번째 캔들에 해당합니다.
  • 현재 라이브 캔들 (빨간색 영역 오른쪽)은 녹색 리플레이 영역의 마지막 캔들과 정렬됩니다.
  • 이를 통해 쉽게 확인할 수 있습니다:
    1. "지난번 이 위치에서 시장은 어떻게 움직였나?".
    2. "비슷한 패턴이 반복되고 있는가?".


현재 캔들스틱 주변에는 무엇이 있나요?

  • 현재 캔들 (빨간색 메인 영역의 마지막 막대)은 녹색 리플레이 영역의 마지막 캔들과 정확히 일치하며 시간 위치와 시가가 모두 정렬되어 있습니다.
  • 메인 영역 왼쪽의 첫 번째 캔들은 리플레이 영역의 첫 번째 캔들 (선택한 리플레이 날짜의 캔들)과 일치합니다.
  • 메인 영역의 마지막 (현재) 캔들은 리플레이 영역의 마지막 캔들과 일치하며 시가는 비교를 위해 동일합니다.
  • 이를 통해 답변할 수 있습니다:

    1. "지난번 같은 시세와 시간대에 시세가 어떻게 움직였지?"라는 질문에 답할 수 있습니다.


    참고 사항 및 제한 사항:

    • 영역 범위: 재생 범위가 넓으면 저사양 기기에서 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
    • 심지없음: 캔들 몸체만 그려지며 위쪽 및 아래쪽 그림자는 표시되지 않습니다.
    • 버퍼 없음: 이 인디케이터는 인디케이터 버퍼가 아닌 차트 개체(직사각형)만 사용합니다.
    • 모든 새 막대를 다시 그립니다: 새 틱 또는 막대가 생길 때마다 전체 재생 영역이 다시 렌더링되므로 성능에 최적화되지 않습니다.
    • 리플레이날짜에 시장 마감: 선택한 리플레이 날짜에 시장이 마감된 경우 캔들이 표시되지 않습니다.
    • 리플레이상쇄 위험: 리플레이 날짜에 일부 막대가 없는 경우 녹색 리플레이 영역이 잘못 정렬될 수 있으며 현재 캔들의 시가가 리플레이 캔들 시가와 일치하지 않을 수 있습니다.
    • 일중 차트주기로만 지원됩니다: 이 도구는 일중(일봉 이하) 사용을 위해 설계되었습니다. D1/W1/M1용이 아닙니다.


    스크린샷:




    결론

    패턴 트레이더, 스캘퍼 또는 시장 움직임을 시각적으로 비교하고 싶을 때 이 도구를 사용하면 분석에 새로운 관점을 추가할 수 있습니다. 한 번 사용해 보시고 의견을 알려주세요!

    MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
    원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/61281

