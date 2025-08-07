거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
사용자 지정 프랙탈 - MetaTrader 5용 지표
- 98
이 표시기는 프랙탈을 형성할 막대 수를 선택할 수 있도록 설계되었으며, 이는 상단 또는 하단에 불과합니다.
이 예에서는 왼쪽에 5개, 오른쪽에 2개의 막대가 있으며, 다음과 같은 설정으로 상단과 하단을 형성합니다.
MetaQuotes Ltd에서 포르투갈어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/pt/code/61233
