EQ 대시보드 - MetaTrader 5용 지표
이전 버전의 인디케이터의 인터페이스 개발:
+ "마켓 워치" 자동 추적, 심볼 추가 및 삭제
+ 활성 심볼의 변경 사항 자동 렌더링
+ 터미널 삭제 또는 끄기시 설정 자동 임시 저장
+ 인터페이스 : 재설정, 색상 테마, 매시 스태빙, 막대로 분할, 최소화, 닫기 (표시기 차트에서 삭제)
목표:
- 스프레드/주식 거래를 위한 변동성 평탄화 구조를 파악하기 위해
- 스프레드 트레이딩 효율성에 대한 시각적 분석
- 주식 거래를 위한 진입/청산 순간 식별
- 거래량과 방향은 각 활성 쌍에 대해 한 번 설정됩니다.
- 모든 포지션의 누적 수익/손실이 계산됩니다.
- 결과는 하위 창에 주식 라인으로 표시됩니다.
- 거래량, 방향 및 페어 활성화 설정
- 그리기 기록의 깊이 설정(막대 단위)
- 초기 잔고 설정 (선택 사항)
참고:
- 스프레드, 커미션 및 스왑은 계산에 포함되지 않습니다.
현재 이것은 스프레드 / 주식 거래에서 제대로 공개되지 않은 수익 추출 기술에 대한 실험 샘플입니다.
정의도 없고, 지침도 없으며, 주제에 대한 지식이 단편적이고 모순되는 부분이있습니다.
주제를이해하기 위해 글을 쓰기로 결정했습니다.
현재 주제에대한 포럼 활동은 여기에 있습니다: https://www.mql5.com/ru/forum/475752
추가 단계:
.
- "채널 경계에서" 플랫 전략의 효과에 대한 시각적 분석: 옵션 볼린저/전환/동적 레벨 등 추가하기
- 스프레드/주식 거래에 가장 적합한(또는 가장 좋은) 포트폴리오/바스켓 설계를 식별하는 자동화, 가장 중요한 것은 이에 적합한 공식을 찾거나 만드는 것입니다(저는 수학을 잘 못해서 이 부분이 가장 어렵습니다).
- 유리한 결과로 거래 알고리즘화(EA 자체 생성)
추신:
여기 또는 https://www.mql5.com/ru/forum/475752 스레드에서 주제와 지표에 대한 의견/지식/의견을 공유할 수 있습니다. 누군가의 지표 구현이 더 좋을 것입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/61499
