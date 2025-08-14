이전 버전의 인디케이터의 인터페이스 개발:

+ "마켓 워치" 자동 추적, 심볼 추가 및 삭제

+ 활성 심볼의 변경 사항 자동 렌더링

+ 터미널 삭제 또는 끄기시 설정 자동 임시 저장

+ 인터페이스 : 재설정, 색상 테마, 매시 스태빙, 막대로 분할, 최소화, 닫기 (표시기 차트에서 삭제)













목표:



스프레드/주식 거래를 위한 변동성 평탄화 구조를 파악하기 위해

스프레드 트레이딩 효율성에 대한 시각적 분석

주식 거래를 위한 진입/청산 순간 식별

:

거래량과 방향은 각 활성 쌍에 대해 한 번 설정됩니다.

모든 포지션의 누적 수익/손실이 계산됩니다.

결과는 하위 창에 주식 라인으로 표시됩니다.

:

거래량, 방향 및 페어 활성화 설정 그리기 기록의 깊이 설정(막대 단위) 초기 잔고 설정 (선택 사항)



참고:



스프레드, 커미션 및 스왑은 계산에 포함되지 않습니다.



콘텐츠 부분에 대한 이러한 언급은

"펜 테스트"

의 결과입니다

. 먼저 메커니즘이 제대로 작동하는 방식을 이해하고 향후 잠재력이 있는 경우 프로세스 자동화를 개발하는 것이 필요합니다.

현재 이것은 스프레드 / 주식 거래에서 제대로 공개되지 않은 수익 추출 기술에 대한 실험 샘플입니다.

정의도 없고, 지침도 없으며, 주제에 대한 지식이 단편적이고 모순되는 부분이

있습니다.

주제를

이해하기 위해 글을 쓰기로 결정했습니다

.

현재 주제

에

대한 포럼 활동은 여기에 있습니다: https://www.mql5.com/ru/forum/475752

:

.

"채널 경계에서" 플랫 전략의 효과에 대한 시각적 분석: 옵션 볼린저/전환/동적 레벨 등 추가하기 스프레드/주식 거래에 가장 적합한(또는 가장 좋은) 포트폴리오/바스켓 설계를 식별하는 자동화, 가장 중요한 것은 이에 적합한 공식을 찾거나 만드는 것입니다(저는 수학을 잘 못해서 이 부분이 가장 어렵습니다). 유리한 결과로 거래 알고리즘화(EA 자체 생성)





추신:



여기 또는 https://www.mql5.com/ru/forum/475752 스레드에서 주제와 지표에 대한 의견/지식/의견을 공유할 수 있습니다. 누군가의 지표 구현이 더 좋을 것입니다.



