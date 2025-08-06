거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
ATR%는 백분율로 표시되는 ATR 변동성 지표입니다. 일일 고점과 저점뿐만 아니라 가능한 가격 격차를 고려하여 특정 기간 동안의 평균 실제 가격 범위를 측정합니다.
이 지표에서 100%는 자산의 최대 변동성을 나타냅니다. 주니어 차트주기에서 ATR%는 대부분의 경우 최대 3%의 값을 사용하며, 시니어 차트주기에서는 이보다 더 높은 값을 사용할 수 있습니다.
ATR%를 계산하기 위해 다음 공식이 사용됩니다: ATRP = ATR / 종가 * 100, 여기서 ATR은 특정 기간 동안 가장 큰 가격 스프레드의 평균값이고 종가는 자산의 현재 가격입니다.
SZY. ATR 대 ATR 퍼센트. 같은 유즈이지만 왼쪽에 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/54824
AutoTrendLines Indicator for MQL5
자동 추세선 인디케이터는 메타트레이더 5 차트에 지지 및 저항 추세선을 자동으로 그려줍니다. 두 가지 방법을 사용하여 주요 가격 수준을 식별합니다: 두 개의 극값(유형 1) 또는 극값과 델타(유형 2). 새로운 막대가 형성될 때만 선이 다시 계산되므로 효율적인 성능을 보장합니다.J2JMA
가격 계열의 이중 적응형 JMA 평활화를 사용한 이동 평균.
JFATL
이 지표는 FATL 디지털 필터와 JMA 아날로그 적응형 평균을 결합한 하이브리드입니다.Simple timer next candle
가격 옆이나 모서리 근처에 배치할 수 있는 비침습적인 캔들 시간입니다.