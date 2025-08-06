ATR%는 백분율로 표시되는 ATR 변동성 지표입니다. 일일 고점과 저점뿐만 아니라 가능한 가격 격차를 고려하여 특정 기간 동안의 평균 실제 가격 범위를 측정합니다.

이 지표에서 100%는 자산의 최대 변동성을 나타냅니다. 주니어 차트주기에서 ATR%는 대부분의 경우 최대 3%의 값을 사용하며, 시니어 차트주기에서는 이보다 더 높은 값을 사용할 수 있습니다.

ATR%를 계산하기 위해 다음 공식이 사용됩니다: ATRP = ATR / 종가 * 100, 여기서 ATR은 특정 기간 동안 가장 큰 가격 스프레드의 평균값이고 종가는 자산의 현재 가격입니다.





SZY. ATR 대 ATR 퍼센트. 같은 유즈이지만 왼쪽에 있습니다.