거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
3rd Generation Moving Average MT5 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 103
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
3세대 이동평균은 메타트레이더용 표준 이동평균(MA) 지표의 고급 버전입니다. 이는 더 긴 MA 기간을 기반으로 다소 간단한 지연 감소 절차를 구현합니다. 이 방법은 M. Duerschner가 그의 기사 Gleitende Durchschnitte 3.0(독일어)에서 처음 설명했습니다. 제시된 버전은 λ = 2를 사용하며, 이는 최상의 지연 감소를 제공합니다. λ가 높을수록 기존 이동평균과의 유사성이 높아집니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다. DLL을 사용할 필요가 없습니다.
입력 매개변수
MA_Period(기본값 = 50) - 3세대 이동평균의 주기입니다.
MA_Sampling_Period (기본값 = 220) - 3세대 이동평균의 샘플링 주기. MA_Period보다 최소 4배 이상 커야 합니다.
MA_Method (기본값 = MODE_EMA) - 이동평균의 방법.
MA_적용가격 (기본값 = PRICE_TYPICAL) - 이동평균에 적용된 가격입니다.
보시다시피 3세대 MA(빨간색 선)는 기존 EMA(파란색 선)보다 지연이 약간 적고 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다. 하지만 여전히 지연이 발생하기 쉽고 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 3세대 이동평균 외환 인디케이터를 표준 이동평균과 동일하게 사용하여 현재 추세 방향을 감지할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55327
3D_오실레이터
RSI 및 CCI 지표를 기반으로 진입 및 청산 신호를 생성하는 오실레이터입니다.범용 디지털 필터
이 표시기는 클라이언트 터미널에서 디지털 필터를 사용할 때 발생하는 문제에 대한 일반적인 해결책입니다.
Breakeven Line Indicator for MT5
손익분기선 지표는 모든 오픈 포지션을 기준으로 손익분기점을 계산하여 차트에 수평선으로 표시하는 메타트레이더 지표입니다. 또한 총 거래 수, 총 랏 수, 손익분기선까지의 거리를 포인트 및 손익으로 계산합니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.PCCI
PCCI(완전 상품 채널 지수)는 표준 편차로 정규화된 환율 변동의 고빈도 구성 요소입니다.