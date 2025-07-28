손익분기선 지표는 모든 오픈 포지션을 기준으로 손익분기점을 계산하여 차트에 수평선으로 표시하는 메타트레이더 지표입니다. 또한 총 거래 수, 총 랏 수, 손익분기점까지의 거리를 포인트 및 수익/손실로 계산합니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.

Shift + B 키보드 단축키를 눌러 손익선을 숨기거나 표시할 수 있습니다. 인디케이터는 여러 입력 매개변수를 지원하여 계산과 모양을 구성할 수 있습니다.

입력 매개변수