코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

Breakeven Line Indicator for MT5 - MetaTrader 5용 지표

[삭제] | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
112
평가:
(2)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

손익분기선 지표는 모든 오픈 포지션을 기준으로 손익분기점을 계산하여 차트에 수평선으로 표시하는 메타트레이더 지표입니다. 또한 총 거래 수, 총 랏 수, 손익분기점까지의 거리를 포인트 및 수익/손실로 계산합니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.

Shift + B 키보드 단축키를 눌러 손익선을 숨기거나 표시할 수 있습니다. 인디케이터는 여러 입력 매개변수를 지원하여 계산과 모양을 구성할 수 있습니다.

입력 매개변수

  • IgnoreLong ( 기본값 = false) -참이면 인디케이터는 롱 포지션을 무시하고 숏 포지션만을 기준으로 손익분기점을 계산합니다.
  • IgnoreShort ( 기본값 = false) -참이면 표시기는 숏 포지션을 무시하고 롱 포지션을 기준으로 손익분기점만 계산합니다.
  • line_color_buy ( 기본값 = clrTeal) - 총 누적 포지션이 롱일 때 손익분기점의 색상입니다.
  • line_color_sell ( 기본값 = clrPink) - 총 누적 포지션이 숏일 때 손익분기점의 색상입니다.
  • line_color_neutral ( 기본값 = clrSlateGray) - 총 누적 포지션이 중립일 때 손익선의 색상입니다.
  • line_style ( 기본값 = 스타일_솔리드) - 손익분기점 라인 스타일입니다.
  • line_width ( 기본값 = 1) - 손익분기선 너비입니다.
  • font_color ( 기본값 = clrSlateGray) - 텍스트 색상.
  • font_size ( 기본값 = 12) - 텍스트 크기.
  • font_face ( 기본값 = "Courier") - 텍스트 글꼴 얼굴.
  • 객체 접두사 ( 기본값 = "BEL") - 차트 개체 이름의 접두사. 이를 통해 인디케이터가 다른 차트 도구와의 충돌을 피할 수 있습니다.

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55322

3rd Generation Moving Average MT5 3rd Generation Moving Average MT5

3세대 이동평균은 메타트레이더용 표준 이동평균(MA) 지표의 고급 버전입니다. 이는 더 긴 MA 기간을 기반으로 다소 간단한 지연 감소 절차를 구현합니다. 이 방법은 M. Duerschner가 그의 기사 Gleitende Durchschnitte 3.0 (독일어)에서 처음 설명했습니다. 제시된 버전은 λ = 2를 사용하며, 이는 최상의 지연 감소를 제공합니다. λ가 높을수록 기존 이동평균과의 유사성이 높아집니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다. DLL을 사용할 필요가 없습니다.

3D_오실레이터 3D_오실레이터

RSI 및 CCI 지표를 기반으로 진입 및 청산 신호를 생성하는 오실레이터입니다.

PCCI PCCI

PCCI(완전 상품 채널 지수)는 표준 편차로 정규화된 환율 변동의 고빈도 구성 요소입니다.

엔트로피 엔트로피

가격 변화의 엔트로피 정도를 나타내는 지표입니다.