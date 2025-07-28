거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
손익분기선 지표는 모든 오픈 포지션을 기준으로 손익분기점을 계산하여 차트에 수평선으로 표시하는 메타트레이더 지표입니다. 또한 총 거래 수, 총 랏 수, 손익분기점까지의 거리를 포인트 및 수익/손실로 계산합니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.
Shift + B 키보드 단축키를 눌러 손익선을 숨기거나 표시할 수 있습니다. 인디케이터는 여러 입력 매개변수를 지원하여 계산과 모양을 구성할 수 있습니다.
입력 매개변수
- IgnoreLong ( 기본값 = false) -참이면 인디케이터는 롱 포지션을 무시하고 숏 포지션만을 기준으로 손익분기점을 계산합니다.
- IgnoreShort ( 기본값 = false) -참이면 표시기는 숏 포지션을 무시하고 롱 포지션을 기준으로 손익분기점만 계산합니다.
- line_color_buy ( 기본값 = clrTeal) - 총 누적 포지션이 롱일 때 손익분기점의 색상입니다.
- line_color_sell ( 기본값 = clrPink) - 총 누적 포지션이 숏일 때 손익분기점의 색상입니다.
- line_color_neutral ( 기본값 = clrSlateGray) - 총 누적 포지션이 중립일 때 손익선의 색상입니다.
- line_style ( 기본값 = 스타일_솔리드) - 손익분기점 라인 스타일입니다.
- line_width ( 기본값 = 1) - 손익분기선 너비입니다.
- font_color ( 기본값 = clrSlateGray) - 텍스트 색상.
- font_size ( 기본값 = 12) - 텍스트 크기.
- font_face ( 기본값 = "Courier") - 텍스트 글꼴 얼굴.
- 객체 접두사 ( 기본값 = "BEL") - 차트 개체 이름의 접두사. 이를 통해 인디케이터가 다른 차트 도구와의 충돌을 피할 수 있습니다.
3rd Generation Moving Average MT5
3세대 이동평균은 메타트레이더용 표준 이동평균(MA) 지표의 고급 버전입니다. 이는 더 긴 MA 기간을 기반으로 다소 간단한 지연 감소 절차를 구현합니다. 이 방법은 M. Duerschner가 그의 기사 Gleitende Durchschnitte 3.0 (독일어)에서 처음 설명했습니다. 제시된 버전은 λ = 2를 사용하며, 이는 최상의 지연 감소를 제공합니다. λ가 높을수록 기존 이동평균과의 유사성이 높아집니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다. DLL을 사용할 필요가 없습니다.3D_오실레이터
RSI 및 CCI 지표를 기반으로 진입 및 청산 신호를 생성하는 오실레이터입니다.